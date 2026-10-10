Radu Drăgușin, printre cei mai slabi de pe teren în Genoa – Fiorentina 2-1: ”Total derutat”

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Titularizat în centrul defensivei la înfrângerea din partida Genoa – Fiorentina 2-1, Radu Drăgușin a fost departe de evoluțiile care îl făcea remarcat în Serie A. Fundașul oaspeților a primit note mici după jocul împotriva formației patronate de Dan Șucu, iar jurnaliștii italieni nu au ezitat să-l critice.

Radu Drăgușin, făcut praf după Genoa – Fiorentina 2-1

Integralist în întâlnirea din , Radu Drăgușin a dezamăgit la primul joc după revenirea de la naționala României. Fundașului central i s-a reproșat că l-a scăpat din marcaj pe atacantul muntengrean Milutin Osmajic la primul gol înscris de Genoa.

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”Osmajic a rămas complet singur, liber să lovească mingea. Lipsa de marcaj a românului a fost inexplicabilă. Atacantul lui De Rossi a profitat. Total derutat”, a scris la descrierea lui Drăgușin, căruia i-a acordat nota 5.

Note la fel de mici ca Drăgușin, care este , au mai primit David De Gea, Victor Valdepenas, Franco Mastantuono, Beto și Viery. Însă, cele mai slabe evoluții din formația ”viola” le-au avut Luca Ranieri și Christ Inao Oulai, care au primit nota 4,5.

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Cifrele lui Drăgușin în Genoa – Fiorentina 2-1

În schimb Sofascore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 6,3, a treia cea mai slabă de la Fiorentina, în condițiile în care media echipei a fost de 7,18. Internaționalul român a reușit trei recuperări, a câștigat trei din cele șase dueluri avute, a fost driblat de două ori, a atins de mingea de 62 de ori, a pierdut balonul de zece ori și a avut un procentaj de 83% pase reușite (40 din 48).

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În urma acestei înfrângeri, Fiorentina a rămas cu 4 puncte și se află pe locul 18, primul retrogradabil din Serie A. Pentru formația lui Drăgușin urmează un meci extrem de dificil împotriva lui Como. Partida din etapa a 7-a este programată duminică, 18 octombrie, de la ora 16:00.