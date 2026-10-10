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Radu Drăgușin, printre cei mai slabi de pe teren în Genoa – Fiorentina 2-1: ”Total derutat”

Radu Drăgușin (24 de ani) a avut o prestație modestă în meciul Genoa - Fiorentina 2-1. Aspru criticat, internaționalul român a fost considerat printre cei mai slabi jucători de pe teren.
Traian Terzian
10.10.2026 | 19:43
Radu Dragusin printre cei mai slabi de pe teren in Genoa Fiorentina 21 Total derutat
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Notele primite de Radu Drăgușin (24 de ani) după Genoa - Fiorentina 2-1. Sursă foto: labaroviola.com
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Titularizat în centrul defensivei la înfrângerea din partida Genoa – Fiorentina 2-1, Radu Drăgușin a fost departe de evoluțiile care îl făcea remarcat în Serie A. Fundașul oaspeților a primit note mici după jocul împotriva formației patronate de Dan Șucu, iar jurnaliștii italieni nu au ezitat să-l critice.

Radu Drăgușin, făcut praf după Genoa – Fiorentina 2-1

Integralist în întâlnirea din etapa a 6-a din Serie A, Radu Drăgușin a dezamăgit la primul joc după revenirea de la naționala României. Fundașului central i s-a reproșat că l-a scăpat din marcaj pe atacantul muntengrean Milutin Osmajic la primul gol înscris de Genoa.

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”Osmajic a rămas complet singur, liber să lovească mingea. Lipsa de marcaj a românului a fost inexplicabilă. Atacantul lui De Rossi a profitat. Total derutat”, a scris Viola News la descrierea lui Drăgușin, căruia i-a acordat nota 5.

Note la fel de mici ca Drăgușin, care este unul dintre cei mai folosiți jucători de la Fiorentina, au mai primit David De Gea, Victor Valdepenas, Franco Mastantuono, Beto și Viery. Însă, cele mai slabe evoluții din formația ”viola” le-au avut Luca Ranieri și Christ Inao Oulai, care au primit nota 4,5.

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Cifrele lui Drăgușin în Genoa – Fiorentina 2-1

În schimb Sofascore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 6,3, a treia cea mai slabă de la Fiorentina, în condițiile în care media echipei a fost de 7,18. Internaționalul român a reușit trei recuperări, a câștigat trei din cele șase dueluri avute, a fost driblat de două ori, a atins de mingea de 62 de ori, a pierdut balonul de zece ori și a avut un procentaj de 83% pase reușite (40 din 48).

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În urma acestei înfrângeri, Fiorentina a rămas cu 4 puncte și se află pe locul 18, primul retrogradabil din Serie A. Pentru formația lui Drăgușin urmează un meci extrem de dificil împotriva lui Como. Partida din etapa a 7-a este programată duminică, 18 octombrie, de la ora 16:00.

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Radu Drăgușin Genoa - Fiorentina 2-1 clasament Serie A

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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