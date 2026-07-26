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Radu Drăgușin, pus la zid de italieni după primul amical pierdut cu Fiorentina: „Fizicul nu-l ajută”. Video

Fiorentina a pierdut primul amical al verii, 2-3 în fața englezilor de la QPR, iar Radu Drăgușin a fost găsit țap ispășitor. Vezi pe site-ul FANATIK ce au scris italienii despre stoperul român.
Dragos Petrescu
26.07.2026 | 12:03
Radu Dragusin pus la zid de italieni dupa primul amical pierdut cu Fiorentina Fizicul nul ajuta Video
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Radu Drăgușin, criticat de italieni după amicalul pierdut de Fiorentina in fața englezilor de la QPR // FOTO: hepta.ro
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Fiorentina a disputat sâmbătă cel de-al treilea meci de pregătire din pre-sezon, însă rezultatul consemnat nu a fost pe placul fanilor grupării „viola” și al jurnaliștilor italieni. Echipa lui Radu Drăgușin a cedat în fața englezilor de la QPR, scor 2-3, înregistrând astfel primul eșec din actuala pauză competițională. Ba mai mult, internaționalul român a fost găsit vinovat la cel de-al doilea gol marcat de gruparea britanică.

Radu Drăgușin, criticat de italieni după Fiorentina – QPR 2-3!

Formația pregătită de Fabio Grosso s-a impus în primele două amicale ale verii, 1-0 cu Gubbio, echipă din al treilea eșalon al fotbalului italian, respectiv 8-1 împotriva reprezentativei U20 a clubului de pe Artemio Franchi, însă cel de-al treilea meci de pregătire a consemnat și primul eșec din această vară pentru Radu Drăgușin și noii săi colegi. Gruparea „viola” a pierdut cu 2-3 în fața celor de la Queens Park Rangers, într-un duel în care stoperul român a fost titular.

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Prestația sa a fost însă una modestă, spun jurnaliștii italieni, care îl consideră pe acesta vinovat la cel de-al doilea gol marcat de englezi, care a purtat semnătura lui Boy Kemper (minutul 39). Drăgușin a fost înlocuit la pauză de Grosso, iar imediat după încheierea partidei, fundașul în vârstă de 24 de ani a fost criticat în presa din Cizmă: „După o săptămână perfectă, Radu a avut numeroase ezitări și erori cu QPR, fiind vinovat inclusiv la golul de 0-2. Lipsa pregătirii se simte din plin, iar fizicul său pare că nu-l ajută”, au scris cei de la ViolaNews.

QPR a deschis scorul din penalty, prin danezul Nicolas Madsen (min. 30), iar la scurt timp a venit și reușita lui Kemper, după o fază la care Drăgușin a alunecat în propriul careu și nu a izbutit să îndepărteze pericolul. Fiorentina a redus din diferență înainte de pauză, prin Arthur Atta (min. 44), iar în actul secund ambele echipe au mai punctat o dată. Englezii prin Paul Smyth (min. 54), iar echipa lui Grosso prin Roberto Piccoli (min. 65). Urmărește AICI rezumatul partidei.

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Radu Drăgușin va da piept cu Real Madrid pe 1 August!

Până la debutul în noua stagiune de Serie A, Fiorentina mai are programate alte patru meciuri de pregătire, iar unul dintre ele reprezintă un amical de top. Pe 1 august, Radu Drăgușin și compania vor da piept cu Real Madrid, echipă preluată în această vară de Jose Mourinho.

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În celelalte trei dueluri de test, Fiorentina le va înfrunta pe Watford (29 iulie), Deportivo La Coruna (6 august) și Modena (8 august), iar primul meci din Serie A pentru elevii lui Fabio Grosso va avea loc pe 24 august și va fi o dispută extrem de dificilă, mai exact cu AS Roma pe Stadio Olimpico.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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