Radu Drăgușin, pus la zid de italieni: ”Nu l-aș fi transferat niciodată”

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Radu Drăgușin (24 de ani) a fost adus la Fiorentina, în vara acestui an, sub formă de împrumut de la Tottenham. Românul s-a integrat rapid în lotul lui Paolo Vanoli, însă rezultatele au întârziat să apară. Trupa de pe ”Artemio Franchi” a petrecut prima parte a acestui sezon în apropierea locurilor retrogradabile și orice pas greșit ar putea aduce echipa în ”zona roșie” a ierarhiei.

Radu Drăgușin a fost făcut praf de un jurnalist italian

După aproape o treime de sezon scursă, reputatul jurnalist din Peninsulă, Gianfranco Teotino a analizat parcursul Fiorentinei. Acesta a subliniat schimbarea de la nivelul staff-ului tehnic pe care a suferit-o trupa viola în vara acestui an și este convins că este nevoie de răbdare pentru ca situația de la Florența să se îmbunătățească.

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”Fiorentina a trecut prin multe schimbări și era clar că avea nevoie de timp pentru a se pune din nou pe picioare. Paratic a considerat că Grosso era de vină, așa că a revenit la Vanoli. În opinia mea, asta a destabilizat foarte mult grupul, pentru că vorbim despre jucători care nu mai evoluaseră împreună. În orice caz, nici Grosso, nici Vanoli nu sunt antrenorii potriviți pentru această reconstrucție. Cred că lotul este de nivel mediu spre bun. Sunt jucători de calitate”, a spus Gianfranco Teotino, conform .

Jurnalistul italian . Acesta este convins că împrumutul său pe ”Artemio Franchi” este o greșeală uriașă a directorului sportiv al Fiorentinei. De menționat este că actualul oficial al trupei viola este cel care, în 2024, când activa la Tottenham, a propus transferul jucătorului român: ”Nu l-aș include pe Drăgușin printre ei. Eu nu l-aș fi transferat niciodată. M-a surprins când Paratici l-a adus la Londra și l-a dorit și la Fiorentina”.

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Trupa ”viola” a plătit 1.5 milioane de euro lui Tottenham, în vara acestui an, pentru a realiza împrumutul lui Radu Drăgușin. Înțelegerea dintre cele două cluburi va expira la sfârșitul acestui sezon, dar Fiorentina și-a asigurat posibilitatea unui transfer definitiv. Activarea clauzei ar fi determinată de numărul de prezențe ale stoperului în această stagiune. Dacă Drăgușin va juca minim 22 de partide, Fiorentina va trebui să vireze 17.5 milioane de euro în conturile londonezilor.

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16.000.000 de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform

Radu Drăgușin a fost integralist în toate meciurile din Serie A

De la revenirea în Italia, fundașul român a primit minute constante de joc. Mai mult, în toate etape din Serie A, Radu Drăgușin a fost integralist. Acesta a oferit și o pasă decisivă, în eșecul Fiorentinei contra lui Torino, din etapa 3 a Serie A, 1-2. Același lucru l-a făcut și în primul tur al Cupei Italiei, când trupa lui Paolo Vanoli s-a impus împotriva lui Benevento, 4-1.

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Este foarte probabil ca Radu Drăgușin să fie titular și în . Fundașul român a petrecut ultimii ani ai junioratului în academia ”Bătrânei Doamne” și a strâns patru apariții în tricoul primei formații de pe ”Allianz Stadium”.