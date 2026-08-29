Radu Drăgușin, pus la zid de presa italiană după evoluția dezastruoasă din Fiorentina – Frosinone 0-3: „Vinovat la toate golurile”

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Cu Radu Drăgușin integralist, . Echipa stoperului român a cedat la scor de neprezentare pe teren propriu în fața celor de la Frosinone (0-3), noul club al lui Daniel Bîrligea, iar fotbalistul în vârstă de 24 de ani a fost printre cei mai criticați în presa italiană. Acesta a jucat un rol important la toate cele trei goluri marcate de oaspeți.

Presa din Italia nu a avut milă de Radu Drăgușin după Fiorentina – Frosinone 0-3!

Duelul de pe Artemio Franchi a fost unul de coșmar pentru Radu Drăgușin. Acesta a greșit la toate cele trei goluri marcate de Frosinone, iar în minutul 7 a fost iertat de arbitru, „centralul” neacordând penalty pentru oaspeți după un duel în care stoperul român și-a faultat clar adversarul în propriul careu. Astfel, presa din Italia nu avea niciun motiv să-l menajeze pe stoperul nostru și nici nu a făcut-o, el fiind notat cu 4 și 4,5 de aproape toate publicațiile importante din Peninsulă.

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TuttoMercatoWeb (nota 4,5 – cea mai mica dintre toti jucătorii de pe teren): „Dacă pe Olimpico a putut avea ca scuză prezența lui Malen, un adversar incomod pentru oricine în momentul de față, în această seară l-a lăsat pe Raimondo să scape peste tot și l-a pierdut din marcaj pe Bracaglia la cel de-al doilea gol al lui Frosinone”. Sky Italia și Goal.com au fost mai generoase, oferindu-i nota 5, fără să facă vreun comentariu individuale la adresa sa.

Cei de la Firenze Viola (publicație dedicată echipei Fiorentina) au fost și mai aspri (nota 4): „La început își asumă câteva riscuri cu o intervenție asupra lui Monterisi, apoi, la primul gol, este surprins de poziția lui Raimondo, care înscrie. Mai târziu pierde duelul cu Bracaglia, care dublează avantajul, iar în cele din urmă îl scapă pe Raimondo la a treia reușită a celor de la Frosinone. Vinovat la toate golurile. O seară de coșmar, completată și de un cartonaș galben, foarte asemănătoare cu cea de la Roma”.

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Daniel Bîrligea a debutat în Serie A împotriva lui Radu Drăgușin

Există însă și un motiv de bucurie pentru fanii români. În minutul 89 al duelului de pe Artemio Franchi și-a făcut apariția pe teren și Daniel Bîrligea, fostul atacant de la FCSB, eveniment ce a marcat astfel debutul său în Serie A. Fotbalistul în vârstă de 26 a fost ultimul jucător introdus pe gazon de către Massimiliano Alvini, acesta luându-i locul lui Antonio Raimondo în compartimentul ofensiv al oaspeților.

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În cele șapte minute în care a fost pe teren (duelul a avut 6 minute suplimentare), Bîrligea a atins mingea de patru ori și a comis un fault asupra lui Joao Mario. Stilul său bătăios cu care ne-a obișnuit în ultimii ani s-a observat și la primul meci din Italia, acesta luptându-se din greu cu adversarii pentru fiecare balon. Niciunul dintre dueluri nu a fost purtat însă împotriva lui .