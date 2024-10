Radu Drăgușin, reacție sinceră după ce a fost titular în Tottenham – AZ Alkmaar 1-0: “Aveam nevoie de asta”

Spurs a reușit să câștige meciul cu numărul 3 în Europa League și se află pe locul 2 în grupă, la egalitate de puncte cu Lazio și Anderlecht. La finalul partidei Tottenham – AZ Alkmaar 1-0, în care a fost titular, legat de prestația sa.

Radu Drăgușin, sincer după ce a fost titular în Tottenham – AZ Alkmaar 1-0: “Aveam nevoie de asta”

Radu Drăgușin a fost sincer când a spus că avea nevoie de un astfel de meci în care a fost titular în cu AZ Alkmaar, scor 1-0. Fundașul român a avut o prestație foarte bună și a evoluat până la finalul partidei.

Internaționalul român a recunoscut că a învățat din greșeala pe care a făcut-o în meciul cu Qarabag, atunci când a luat cartonaș roșu în minutul 8.

La interviul de după meci, Drăgușin susține că Spurs este pe un drum foarte bun în Europa League, iar echipa antrenată de Ange Postecoglou ar putea să reușească o performanță importantă în cadrul competiției.

“O victorie foarte importantă. Sunt încrezător că ne vom descurca foarte bine în acest sezon de Europa League. Aveam nevoie de acest clean sheet după greșeala pe care am făcut-o în primul meci și din care am învățat.

Continuăm să muncim. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal foarte bun. Au pus presiune pe noi, au ținut de minge, și noi a trebuit să-i presăm pe toată durata partidei.

“Trebuie să obținem mai multe victorii”

Dar, per total, cred că am făcut un joc bun. După cum am spus, trebuie să obținem mai multe victorii și să continuăm pe aceeași linie.

Avem niște tinere talente grozave care provin din academia noastră, care cresc în fiecare zi alături de noi. Astăzi au arătat că merită să joace pentru Tottenham.

(n.r. despre meciul cu Galatasaray) Știm că vom întâlni o echipă bună, pe un stadion greu. Dar, așa cum am spus, încercăm să ne facem jocul și sperăm că vom câștiga”, a declarat Radu Drăgușin, pentru .

Următorul meci al celor de la Tottenham în Europa League este împotriva celor de la Galatasaray. Partida va avea loc la Istanbul pe 7 noiembrie, de la ora 19:45. Până atunci, Spurs va juca în Premier League cu Crystal Palace și Aston Villa. Dar și în cupă cu Manchester City.