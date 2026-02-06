Sport

Radu Drăgușin revine în Champions League! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin a primit vestea cea mare. În ce competiție va juca fundașul român. Antrenorul s-a decis în privința apărătorului central de la Tottenham.
Alex Bodnariu
06.02.2026 | 13:40
Radu Dragusin revine in Champions League Decizia luata de Tottenham
Ce decizie a luat Tottenham în privința viitorului lui Radu Drăgușin. Sursă foto: Hepta
Radu Drăgușin a primit o veste importantă. Fundașul român, care a revenit după o accidentare teribilă, a fost inclus de antrenorul lui Tottenham Hotspur pe lista pentru UEFA Champions League. Stoperul ar putea debuta în acest sezon în cupele europene.

Radu Drăgușin a fost inclus pe lista de Champions League!

Fundașul român a suferit, în urmă cu un an, o accidentare horror. Și-a rupt ligamentele într-un meci din UEFA Europa League și a stat luni la rând pe marginea terenului. Acum este apt de joc și speră să revină la forma care l-a consacrat.

În etapa trecută, Radu Drăgușin a fost trimis titular de antrenorul celor de la Spurs în duelul de cinci stele cu Manchester City. Echipa sa a scos un egal, însă fundașul român a avut o ușoară vină la ambele goluri marcate de formația lui Pep Guardiola.

Totuși, se pare că Thomas Frank are în continuare încredere în calitățile lui Radu Drăgușin. Tottenham a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, lista jucătorilor pe care se va baza în meciurile din fazele eliminatorii ale UEFA Champions League, iar stoperul român se numără printre ei.

Lotul lui Tottenham pentru UEFA Champions League

Portari: Guglielmo Vicario, Antonín Kinský, Brandon Austin.

Fundași: Radu Drăgușin, Kevin Danso, Destiny Udogie, Pedro Porro, Djed Spence, Cristian Romero, Micky van de Ven.

Mijlocași: João Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr.

Atacanți: Richarlison, Mathys Tel, Dominic Solanke, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani.

Tottenham a încheiat faza principală din UEFA Champions League pe locul 4 și a scăpat de baraj. Echipa lui Radu Drăgușin știe însă cu cine ar putea pica în optimile de finală. Formația londoneză va juca împotriva uneia dintre Galatasaray, Juventus, Atlético Madrid sau Club Brugge.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
