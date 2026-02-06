Radu Drăgușin revine în Champions League! Decizia luată de Tottenham

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a primit o veste importantă. Fundașul român, care a revenit după o accidentare teribilă, a fost inclus de antrenorul lui Tottenham Hotspur pe lista pentru UEFA Champions League. Stoperul ar putea debuta în acest sezon în cupele europene.

Fundașul român a suferit, în urmă cu un an, o accidentare horror. Și-a rupt ligamentele într-un meci din UEFA Europa League și a stat luni la rând pe marginea terenului. Acum este apt de joc și speră să revină la forma care l-a consacrat.

Echipa sa a scos un egal, însă fundașul român a avut o ușoară vină la ambele goluri marcate de formația lui Pep Guardiola.

Tottenham a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, lista jucătorilor pe care se va baza în meciurile din fazele eliminatorii ale UEFA Champions League, iar stoperul român se numără printre ei.

Lotul lui Tottenham pentru UEFA Champions League

Portari: Guglielmo Vicario, Antonín Kinský, Brandon Austin.

Fundași: Radu Drăgușin, Kevin Danso, Destiny Udogie, Pedro Porro, Djed Spence, Cristian Romero, Micky van de Ven.

Mijlocași: João Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr.

Atacanți: Richarlison, Mathys Tel, Dominic Solanke, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani.

Tottenham a încheiat faza principală din UEFA Champions League pe locul 4 și a scăpat de baraj. Echipa lui Radu Drăgușin știe însă cu cine ar putea pica în optimile de finală. Formația londoneză va juca împotriva uneia dintre Galatasaray, Juventus, Atlético Madrid sau Club Brugge.