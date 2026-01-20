Sport

Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu Ioana. Momentul deosebit a avut loc chiar în ziua meciului Tottenham – Borussia Dortmund

Radu Drăgușin și iubita sa, Ioana Stan, au semnat actele de căsătorie. Au decis să facă acest demers chiar în ziua meciului Tottenham - Borussia Dortmund.
Alexa Serdan
20.01.2026 | 15:35
Radu Drăgușin a făcut cununia civilă cu Ioana Stan.
Radu Drăgușin a făcut cununia civilă cu Ioana Stan. Sursa foto: Instagram.com
La numai 3 luni de la spectaculoasa cerere în căsătorie Radu Drăgușin a făcut pasul cel mare. Fotbalistul s-a cununat civil cu iubita sa chiar în ziua meciului dintre Tottenham și Borussia Dortmund din Champions League.

Radu Drăgușin s-a căsătorit cu iubita sa, Ioana

Radu Drăgușin nu a mai avut răbdare și a luat o decizie neașteptată. Viitorul său în fotbal este unul incert în momentul de față, presa din Marea Britanie precizând ce se întâmplă cu fotbalistul român în vârstă de 23 de ani.

Cu puțin timp înainte de partida dintre Tottenham și Borussia Dortmund a hotărât să se concentreze pe planul personal. Data de 20 ianuarie 2026 va rămâne una importantă pentru sportiv și partenera sa de viață.

Fundașul echipei naționale a semnat actele de căsătorie cu aleasa inimii sale. Cununia civilă vine la numai câteva luni după ce i-a cerut mâna iubitei sale, Ioana Stan, care este o șatenă superbă. Evenimentul a fost unul extrem de discret.

Cei doi s-au prezentat la o stare civilă din București, unde au avut aproape doar câțiva prieteni și familia. Pentru această ocazie unică Radu Drăgușin, care ar putea fi transferat la un club din Europa, a purtat un costum de culoare maro, în timp ce partenera a strălucit într-o ținută albă.

Rochia inedită i-a pus în valoare silueta trasă prin inel, având o croială ieșită din comun. Pentru a se proteja de temperaturile scăzute tânăra a ales o blană în aceeași nuanță, în timp ce buchetul cuprinde crini mov.

Ce urare a primit Radu Drăgușin de la tatăl său

Tatăl lui Radu Drăgușin s-a numărat printre invitații care au fost prezenți la cununia civilă cu Ioana Stan. Bărbatul a recunoscut că este emoționat, cu toate că nu este primul copil care acest demers în întemeierea unei familii.

„Sănătate, Casă de piatră și restul… au ei grijă. (n.r. – Sunteți emoționat?) Dumneavoastră ce credeți? Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții.

 (n.r. – Cum ați reacționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie”, a mărturisit, tatăl lui Radu Drăgușin, înainte de cununia civilă, pentru Antena Sport.

Momentan, sportivul și frumoasa șatenă nu au postat în mediul online imagini de la marele eveniment. Cei doi tineri formează un cuplu de 5 ani, fotbalistul având numai aprecieri pentru clipele de poveste trăite alături de Ioana Stan.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
