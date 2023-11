Radu Drăgușin s-a decis! Unde vrea să joace după calificarea la Euro 2024: ”Sunt asemănat cu van Dijk”

Fundașul român este cel mai bine cotat fotbalist din țara noastră, la 10 milioane de euro, însă momentan joacă la Genoa, în Serie A. Cu toate acestea, Drăgușin se vede în curând la o formație din Premier League, acolo unde ar exista un interes real din partea unor echipe importante ale campionatului.

Radu Drăgușin s-a decis! Unde vrea să joace după calificarea la Euro 2024

Într-un interviu recent, fundașul român a mărturisit că s-ar adapta ușor în Premier League, însă momentan nu există nicio ofertă clară în acest sens. ”Într-un loc în care voi evolua cel mai bine şi mă voi dezvolta cel mai bine. Voi lua decizia când va fi momentul, doar că acum avem lucruri mai importante de făcut decât lucrul acesta.

. Asta este treaba specialiştilor, pe mine nu mă influenţează. Premier League este campionatul care îmi place, care este pe placul meu. Este un campionat pe care îl urmăresc şi sper ca într-un viitor să joc acolo. Eu sunt la Genoa.

Echipa mea preferată e cea naţională. Sunt multe zvonuri, dar nu e nimic scris. Model sau idol nu am avut niciodată. Am văzut că sunt asemănat cu van Dijk, dar eu nu am idol”, a declarat Radu Drăguşin, conform

Radu Drăgușin a promovat cu Genoa în Serie A și a devenit un titular incontestabil al ”grifonilor”. Presa din străinătate a scris că Drăgușin ar fi dorit chiar de Barcelona, însă ar exista o licitație și între echipe din Premier League, precum Newcastle sau Arsenal Londra.

Momentan clauza de reziliere a lui Drăgușin a fost fixată la 30 de milioane de euro. Florin Manea, impresarul din acel moment al fotbalistului, dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că ar exista un interes pentru Drăgușin chiar din partea unor formații precum AC Milan sau Tottenham.

“Eu sunt la Londra de ceva timp și am întâlniri aproape săptămânale cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am și mesajele cu ei, conversații. Sunt echipe care întreabă.

Vreau să spun că sută la sută până în vara viitoare Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic! La primele 10 din lume. El își dorește în Premier League, dar să știți că și AC Milan îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo”, a dezvăluit Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA. Interesant, Drăgușin câștigă doar 500.000 de euro pe an la Genoa, cu mult sub conaționalul George Pușcaș, plătit cu 900.000 de euro pe an.

Același impresar dezvăluia și clauza de reziliere a lui Drăgușin, de 30 de milioane de euro. ”Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Genoa, că pretențiile lor sunt foarte mari. Noi avem pe masă o ofertă de prelungire a contractului. Ne-am înțeles, dar am zis că dacă vine un club, care, dacă ne place, vrem să plecăm și să ne lase în jurul la 30 de milioane de euro”, a completat Florin Manea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În luna noiembrie, Radu Drăgușin era decisiv pentru Genoa în partida cu Verona, după ce a înscris unicul gol al partidei în victoria 1-0. ”Sunt foarte emoționat pentru că am reușit să marchez. Am fost aproape să o fac și cu Salernitana, Dar important e că echipa a luat cele trei puncte. Acestea sunt meciurile pe care trebuie să le câștigăm pentru a sta liniștiți în privința clasamentului.

Dedic acest gol familiei mele și celor care mi-au fost aproape. E o răsplată pentru toată munca pe care am depus-o în această perioadă.”, a declarat fundașul, potrivit genoanews1893.it.