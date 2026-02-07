Radu Drăgușin, șansă uriașă după Mancheter United – Tottenham 2-0. Motivul pentru care va fi titularizat în următoarea lună, înainte de Turcia – România

ADVERTISEMENT

Un nou meci bifat de Radu Drăgușin în acest sezon la Tottenham. Vezi ce notă a primit, dar și ce au notat englezii despre fundașul central după prestația acestuia în eșecul cu 0-2 în fața lui Manchester United.

Radu Drăgușin a jucat în Manchester United – Tottenham 2-0. Nota primită de fundașul român

. Spurs a plecat învinsă de pe „Teatrul Viselor”, jucând mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Argentinianul Cristian Romero a văzut cartonașul roșu în minutul 29, astfel că antrenorul Thomas Frank a fost nevoit să modifice întreg planul echipei sale. Radu Drăgușin a fost aruncat în luptă încă din minutul 32, după ce

Fundașul central român a jucat 58 de minute acum, acoperind în total puțin peste 6 kilometri. Cu un total de 20 de pase și o acuratețe de 90% a acestora, Radu Drăgușin a fost notat de platformele Flashscore și Sofascore cu 6,3, respectiv 6,1.

Ce au scris englezii despre Radu Drăgușin după Manchester United – Tottenham 2-0

Suporterii lui Tottenham au reacționat în mediul online după prestația românului în acest meci, fiind vinovat la încasarea celui de-al doilea gol. Părerile acestora nu au fost tocmai prietenoase.

„Radu Dragușin este incapabil să concureze pentru o minge aeriană. Nu înțeleg cum acest jucător a fost considerat un bun apărător în Italia”,„Înainte aveam niște jucători adevărați, acum îl avem pe Radu Dragusin și un vis”,

O nouă șansă pentru Radu Drăgușin? Cât va lipsi Cristian Romero după ce a văzut cartonașul roșu

Radu Drăgușin poate profita din plin de pe seama cartonașului roșu încasat de Romero cu Manchester United. Argentinianul e jucătorul cu cele mai multe eliminări în toate competițiile (6) din momentul semnării cu Tottenham, în 2021.

Cum acesta a recidivat la capitolul faulturilor, lipsind ultima dată 3 etape, acum va sta 4. El va rata meciurile cu Newcastle, apoi derby-urile cu Arsenal, Fulham și chiar și cel cu Crystal Palace.