Radu Drăgușin, șansă uriașă după Mancheter United – Tottenham 2-0. Motivul pentru care va fi titularizat în următoarea lună, înainte de Turcia – România

Un nou meci bifat de Radu Drăgușin în acest sezon la Tottenham. Vezi ce notă a primit, dar și ce au notat englezii despre fundașul central după prestația acestuia în eșecul cu 0-2 în fața lui Manchester United.
Tottenham a jucat în deplasare cu Manchester United în etapa a 25-a din Premier League. Spurs a plecat învinsă de pe „Teatrul Viselor”, jucând mai bine de o repriză în inferioritate numerică.
Argentinianul Cristian Romero a văzut cartonașul roșu în minutul 29, astfel că antrenorul Thomas Frank a fost nevoit să modifice întreg planul echipei sale. Radu Drăgușin a fost aruncat în luptă încă din minutul 32, după ce fusese integralist în remiza cu Manchester City din etapa trecută.
Fundașul central român a jucat 58 de minute acum, acoperind în total puțin peste 6 kilometri. Cu un total de 20 de pase și o acuratețe de 90% a acestora, Radu Drăgușin a fost notat de platformele Flashscore și Sofascore cu 6,3, respectiv 6,1.
Suporterii lui Tottenham au reacționat în mediul online după prestația românului în acest meci, fiind vinovat la încasarea celui de-al doilea gol. Părerile acestora nu au fost tocmai prietenoase.
„Radu Dragușin este incapabil să concureze pentru o minge aeriană. Nu înțeleg cum acest jucător a fost considerat un bun apărător în Italia”, a notat un internaut pe platforma „X”. „Înainte aveam niște jucători adevărați, acum îl avem pe Radu Dragusin și un vis”, a fost o altă reacție.
Radu Drăgușin poate profita din plin de pe seama cartonașului roșu încasat de Romero cu Manchester United. Argentinianul e jucătorul cu cele mai multe eliminări în toate competițiile (6) din momentul semnării cu Tottenham, în 2021.
Cum acesta a recidivat la capitolul faulturilor, lipsind ultima dată 3 etape, acum va sta 4. El va rata meciurile cu Newcastle, apoi derby-urile cu Arsenal, Fulham și chiar și cel cu Crystal Palace.