Sport

Radu Drăgușin, scos la pauza meciului! Cât s-a terminat amicalul QPR – Fiorentina

Fiorentina a jucat sâmbătă, 25 iulie, un amical contra celor de la QPR. „Viola” a cedat cu 2-3 într-un meci în care Radu Drăgușin a fost titular. Ce a făcut fotbalistul român.
Mihai Dragomir
25.07.2026 | 22:05
Radu Dragusin scos la pauza meciului Cat sa terminat amicalul QPR Fiorentina
ULTIMA ORĂ
Cum s-a descurcat Radu Drăgușin la Fiorentina, în cel de-al doilea amical al verii pentru italieni. Foto: Facebook AFC Fiorentina.
ADVERTISEMENT

Fiorentina a jucat un meci de verificare în cursul zilei de sâmbătă. Italienii s-au duelat cu QPR, în fața cărora au pierdut cu 2-3. Radu Drăgușin a început partida pe teren încă din primul minut. Ce a făcut fundașul central român.

Radu Drăgușin, titular în amicalul QPR – Fiorentina 3-2

Cel de-al doilea amical al verii pentru Fiorentina a însemnat un eșec. Gazdele au deschis scorul după o lovitură de pedeapsă în minutul 29 al primei reprize, Madsen transformând penalty-ul cu succes. QPR și-a dublat apoi avantajul prin Kemper. Viola a redus scorul cu un minut rămas în prima repriză datorită lui Atta.

ADVERTISEMENT

Smith, același jucător care a obținut penalty-ul în prima repriză pentru gazde, a fost cel care a marcat pentru 3-1 după pauză. Piccoli a fost ultimul marcator al meciului, stabilind scorul final de 3-2. Radu Drăgușin, care a semnat în această vară cu Fiorentina, a jucat în prima repriză, fiind titularizat de antrenorul Fabio Grosso și înlocuit la pauză cu Ranieri.

Fabio Grosso a aliniat la Fiorentina următorul prim „11”: De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. All. Grosso. În repriza secundă, „Viola” i-a avut pe teren pe următori: Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Brescianini; Fabbian, Fagioli, Mandragora; Jimenez, Piccoli, Gudmundsson.

ADVERTISEMENT
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24.ro
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”

Cum s-a descurcat Radu Drăgușin în amicalul QPR – Fiorentina 3-2

Prima fază în care Radu Drăgușin, cel care i-a cucerit pe suporteri la prezentare, a intrat în atenția tuturor a fost cea din minutul 36, când Gudmundsson a executat o lovitură liberă în centru, dar fundașul român nu a reușit să reia balonul cum trebuie de la bara a doua.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din...
Digisport.ro
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din SUA nu s-a putut abține

La doar 3 minute apoi, internaționalul român s-a aflat în ipostaza de a se apăra. A fost multă confuzie în careul Fiorentinei după o intrare prin alunecare a lui Drăgușin. Mingea a ajuns ulterior la Kemper, care a marcat cu un șut de la distanță.

ADVERTISEMENT
  • 29 iulie este data amicalului Watford – Fiorentina
  • 1 august este data amicalului Real Madrid – Fiorentina
Rasism la Dinamo – Universitatea Craiova! Istvan Kovacs a întrerupt meciul: „Vă rog...
Fanatik
Rasism la Dinamo – Universitatea Craiova! Istvan Kovacs a întrerupt meciul: „Vă rog să încetați”
Levski Sofia, la fel ca Universitatea Craiova! Decizia luată de bulgari înaintea returului...
Fanatik
Levski Sofia, la fel ca Universitatea Craiova! Decizia luată de bulgari înaintea returului din Champions League
Ce se întâmplă cu Assad, după oferta de 5 milioane de euro! Atacantul...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Assad, după oferta de 5 milioane de euro! Atacantul și-a făcut apariția la Dinamo – U Craiova. Foto
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
AC Milan vrea să transfere 'perla' SuperLigii! Alte 3 cluburi importante din Europa...
iamsport.ro
AC Milan vrea să transfere 'perla' SuperLigii! Alte 3 cluburi importante din Europa stau la pândă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!