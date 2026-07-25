Radu Drăgușin, scos la pauza meciului! Cât s-a terminat amicalul QPR – Fiorentina

Fiorentina a jucat un meci de verificare în cursul zilei de sâmbătă. Italienii s-au duelat cu QPR, în fața cărora au pierdut cu 2-3. Radu Drăgușin a început partida pe teren încă din primul minut. Ce a făcut fundașul central român.
Cel de-al doilea amical al verii pentru Fiorentina a însemnat un eșec. Gazdele au deschis scorul după o lovitură de pedeapsă în minutul 29 al primei reprize, Madsen transformând penalty-ul cu succes. QPR și-a dublat apoi avantajul prin Kemper. Viola a redus scorul cu un minut rămas în prima repriză datorită lui Atta.
Smith, același jucător care a obținut penalty-ul în prima repriză pentru gazde, a fost cel care a marcat pentru 3-1 după pauză. Piccoli a fost ultimul marcator al meciului, stabilind scorul final de 3-2. Radu Drăgușin, care a semnat în această vară cu Fiorentina, a jucat în prima repriză, fiind titularizat de antrenorul Fabio Grosso și înlocuit la pauză cu Ranieri.
Fabio Grosso a aliniat la Fiorentina următorul prim „11”: De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. All. Grosso. În repriza secundă, „Viola” i-a avut pe teren pe următori: Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Brescianini; Fabbian, Fagioli, Mandragora; Jimenez, Piccoli, Gudmundsson.
Prima fază în care Radu Drăgușin, cel care i-a cucerit pe suporteri la prezentare, a intrat în atenția tuturor a fost cea din minutul 36, când Gudmundsson a executat o lovitură liberă în centru, dar fundașul român nu a reușit să reia balonul cum trebuie de la bara a doua.
La doar 3 minute apoi, internaționalul român s-a aflat în ipostaza de a se apăra. A fost multă confuzie în careul Fiorentinei după o intrare prin alunecare a lui Drăgușin. Mingea a ajuns ulterior la Kemper, care a marcat cu un șut de la distanță.