Radu Drăgușin a numit cel mai frumos moment al carierei: ”Am simțit că am făcut ceva foarte important”

Radu Drăgușin a fost integralist în ultimele 7 meciuri ale lui Tottenham Hotspur, profitând de absențele pe care londonezii le au din cauza accidentărilor. Cariera sa este în plină ascensiune din momentul performanței realizate cu naționala României la EURO 2024. Într-un interviu oferit pentru , Radu Drăgușin și-a ales un moment special al carierei sale de până acum pe care și-l amintește mereu cu drag.

Radu Drăgușin și-a ales cel mai frumos moment al carierei

În această vară, o țară întreagă a fost trup și suflet pentru naționala condusă de Edward Iordănescu în aventura de la EURO 2024.

Radu Drăgușin a fost unul dintre protagoniștii României în realizarea performanței de a depăși faza grupelor de pe primul loc. România a terminat grupa de la turneul final al Campionatului European din 2024 pe prima poziție, devansând, astfel, Belgia, Ucraina și Slovacia.

Grație unei victorii de neuitat împotriva vecinilor noștri, Ucraina (3-0), un egal în partida cu Slovacia (1-1) și o înfrângere contra Belgiei (2-0), ”tricolorii” au reușit să câștige grupa, acumulând 4 puncte.

Într-o grupă foarte strânsă în care toate echipele au avut 4 puncte, ghinioniștii ce au plecat acasă înainte de faza optimilor au fost ucrainenii.

Întrebat despre cel mai frumos moment al carierei sale, fundașul lui Tottenham a ales, fără ezitare, momentul în care au depășit grupa de la Euro și au mers mai departe în optimile competiției, .

La finalul ultimului meci din grupă, cu Slovacia, .

”(n.r. care a fost cel mai frumos moment pentru tine?) Când am ieșit din grupele de la EURO. Atunci am simțit și am realizat alături de băieți și staff că am făcut ceva foarte important pentru România și am adus multă bucurie și fericire”, a spus Drăgușin.

Radu Drăgușin continuă să fie un om de bază al naționalei

În această vară, la EURO 2024, Radu Drăgușin a fost integralist în toate cele 4 meciuri susținute de naționala României pe tărâm nemțesc. Din acel moment, Radu a devenit un stâlp în apărarea ”tricolorilor” și a continuat să joace meci de meci pentru naționala țării noastre.

În meciurile din UEFA Nations League, Drăgușin a continuat în aceeași manieră, de această dată sub comanda lui Mircea Lucescu. Fundașul român a reușit să înscrie primul său gol la echipa națională în partida din deplasare împotriva Ciprului.