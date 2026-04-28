Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer! Clubul de top care plătește 20 de milioane de euro pentru român

Radu Drăgușin, cel mai bine cotat fotbalist din România, are șanse mari să plece de la Tottenham la finalul acestui sezon. FANATIK a aflat în exclusivitate că stoperul de la Spurs este pe lista unei echipe de top din Bundesliga și poate juca în UEFA Champions League.

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Poate pleca de la Tottenham la finalul sezonului

Tottenham are parte de poate cel mai slab sezon din istorie. , iar dacă ceva nu se schimbă în următoarele săptămâni, formația londoneză riscă să evolueze în stagiunea viitoare în Championship.

Radu Drăgușin a prins puține meciuri în acest sezon. Fundașul român a suferit în luna ianuarie a anului trecut o accidentare gravă, care l-a ținut departe de gazon pentru o perioadă îndelungată. În decembrie a revenit, însă într-un moment în care echipa sa era deja în picaj. Acum poate pleca de la Spurs la un gigant din Bundesliga.

RB Leipzig îl vrea pe Radu Drăgușin! Echipa din Germania pune 20 de milioane de euro pe masă pentru transferul fundașului român

FANATIK a aflat că germanii de la RB Leipzig au pus ochii pe internaționalul român. Tottenham vrea 20 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin, iar bugetul clubului din Bundesliga pentru perioada de mercato din vară este de 40 de milioane de euro. Nemții vor să investească acești bani în doi jucători de top, iar Drăgușin este unul dintre cei vizați. Fundașul central este văzut drept o țintă importantă de șefii echipei, care în vară pot trimite oferta la Londra. Dacă cele două cluburi vor ajunge la un consens, mutarea are mari șanse de a se realiza, mai ales că Radu Drăgușin e de acord cu o mutare în Bundesliga la finalul sezonului.

Mai mult, a făcut deja o vizită în Germania. FANATIK a mai aflat că agentul FIFA a mers la sediul clubului din Bundesliga pentru a vedea cum sunt condițiile la RB Leipzig. Acesta a asistat și la meciul cu Union Berlin și a rămas impresionat de ceea ce a văzut.

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin dacă Tottenham retrogradează din Premier League

Astfel, Radu Drăgușin poate pleca de la Tottenham după două sezoane. În 2024, Tottenham îl transfera pe fundașul român de la Genoa pentru 25 de milioane de euro, iar acum Spurs, care riscă să pice în Championship, i-ar putea deschide drumul spre Germania pentru 20 de milioane. Dacă cluburile vor ajunge la un acord, cel mai probabil Drăgușin va semna cu RB Leipzig.

Cu siguranță, tratativele vor depinde mult și de deznodământul acestui sezon. În cazul în care Tottenham pică în liga a doua, salariul lui Radu Drăgușin s-ar reduce drastic, după cum Florin Manea a anunțat în exclusivitate la FANATIK. În acest caz, mai mult ca sigur, stopperul din România va dori să intre în negocieri cu alte echipe.