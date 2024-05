. Fundașul a fost integralist în meciurile cu Manchester City și Sheffield United, meciuri în care fotbalistul român a avut prestații destul de solide.

Radu Drăgușin și-a decis viitorul înainte de EURO 2024! Anunțul impresarului Florin Manea

Viitorul lui Drăgușin la Tottenham nu este sigur. Conform presei din afară, Napoli, echipa din Serie A, ar fi fost interesată de serviciile fundașului român.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, un alt zvon care a părut în presa internațională este acela că Radu ar fi nefericit la formația din Londra și că ar urma să fie împrumutat la o altă echipă.

Florin Manea, impresarul fotbalistului, a pus punct acest zvonuri într-o intervenție pentru cei de la Playsport.ro. Agentul FIFA a declarat că Radu Drăgușin este fericit la Tottenham și că nu se pune problema unui transfer în această vară.

ADVERTISEMENT

„Nu pleacă nicăieri. În fotbal nu există promisiuni, nicăieri. Nu poate să zică nimeni ce o să faci. El e acolo. Are șase ani contract, e bine.

Nu vreau să vorbesc despre Radu, pentru că Radu e bine. Nu se mută, nu se schimbă, nu se nimic. Totul e în regulă. Se gândește la Euro”, a declarat Florin Manea pentru .

ADVERTISEMENT

Florin Manea a vorbit și despre viitorul lui Denis Drăguș

Denis Drăguș este un alt fotbalist pe care Florin Manea îl impresariază. Atacantul român are parte de cel mai bun din cariera sa la Gaziantep și

Conform impresarului FIFA, Standard Liege, formație de la care Denis Drăguș a fost împrumutat la Gaziantep, și Trabzonspor s-au înțeles pentru transferul fotbalistului român în Super Lig.

ADVERTISEMENT

„S-au înțeles toate părțile. Acum așteptăm să vină Denis din vacanță și să semneze, să se concluzioneze. Oferta există de ambele părți, agreată și de Standard, și de Trabzon.

Mai trebuie Denis să vină și să decidă dacă semnează sau nu. Eu cred că o să fie ok. (n.r. e adevărat că o să aibă un salariu de 1,6 milioane de euro pe sezon?) Înseamnă că are agent bun, dacă are 1.6, nu? (n.r. râde).

Eu sunt cel mai bun. La asemenea cifre crezi că ar fi de acord să semneze? În mare parte e rezolvat. E o chestiune de timp. Nu pot să anunțe eu transferul până nu-l anunță cluburile.

În mare parte, suntem înțeleși. Nu are ce să se întâmple. E sumă de transfer, în jurul a două milioane de euro”, a mai spus Florin Manea pentru sursa citată.