Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, vineri, 11 septembrie 2026. Câștig de 505 de lei cu meciuri din Serie A și La Liga

Biletul zilei la pariuri de vineri, 11 septembrie 2026, poate aduce un câștig de 505 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și La Liga.
Ciprian Păvăleanu
10.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri vineri 11 septembrie 2026 Castig de 505 de lei cu meciuri din Serie A si La Liga
Biletul zilei de vineri, 11 septembrie, este realizat pe baza a două meciuri din La Liga și Serie A. Foto: Hepta.ro
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Formațiile din Vest își intră în ritm, iar în acest weekend avem etapa a 4-a din Serie A și etapa a 5-a din La Liga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.05 la WINBET și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de vineri, 11 septembrie 2026.

Cotă de 2.43 de la Venezia – Fiorentina pentru biletul zilei la pariuri de vineri, 11 septembrie 2026

Meciul care deschide etapa a 4-a din Serie A va avea în prim-plan nou-promovata Venezia și echipa lui Radu Drăgușin, Fiorentina. Formația „viola” a început acest sezon la fel de rău precum în stagiunea precedentă și are 0 puncte după primele 3 meciuri, iar în aceeași situație se află și Venezia.

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Echipa la care evoluează internaționalul român a făcut investiții importante în această vară, iar până acum rezultatele nu dau satisfacție conducerii. Totuși, suntem de părere că Fiorentina va obține primele puncte în clasament la finalul acestei partide, tocmai de aceea vom miza pe „2 solist”, pentru o cotă de 2.43 la WINBET.

Cotă de 2.08 la Sevilla – Valencia

Nu de mult, Sevilla și Valencia erau două forțe ale fotbalului spaniol, nelipsite din cupele europene. În ultimii ani, ambele formații legendare suferă din punct de vedere sportiv, iar „liliecii” au din nou un start de sezon în care ocupă ultima poziție în clasament, cu un singur punct în 4 meciuri.

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Vineri, de la ora 22:00, cele două echipe se întâlnesc pe Ramon Sanchez Pizjuan, iar Sevilla pornește cu prima șansă. Multipla câștigătoare de Europa League are un început solid, cu 7 puncte adunate în 4 meciuri, însă în ultimele două partide a fost învinsă de Atletico Madrid și a făcut doar o remiză cu Espanyol. Suntem de părere că fosta echipă a lui Adrian Ilie va pune probleme și va reuși să marcheze, dar va și primi cel puțin un gol, tocmai de aceea vom miza pe pronosticul „GG”, care are o cotă de 2.08 la WINBET.

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În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la WINBET o cotă de 2.43 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Venezia – Fiorentina și o cotă de 2.08 pentru „GG” la Sevilla – Valencia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.05. Numai bună pentru un câștig de 505 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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