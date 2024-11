Ianis Hagi și Radu Drăgușin, întrebări haioase primite de la copii: “De ce nu pasezi?”. Cum au răspuns cei doi

Cei doi internaționali români, Drăgușin și Hagi, au fost protagoniștii unui moment amuzant. Fotbaliștii au avut de răspuns unor întrebări inocente, , din partea copiilor fani ai fotbalului și ai naționalei României. Clipele au fost unele inedite, iar cei doi jucători și-au îndeplinit misiunea cu brio.

Radu Drăgușin a rămas impresionat de profesionalismul de la Tottenham

Cei doi elevi ai lui Mircea Lucescu se aflau într-o cameră specială, unde au putut viziona interviurile acordate copiilor de către FRF. , jucătorii au răspuns, fiecare în parte, la curiozitățile celor mici.

Astfel, primul pe listă a fost Ianis Hagi. Un puști a fost curios de rețeta evoluțiilor bune pe care Hagi le-a avut de-a lungul timpului. Internaționalul i-a răspuns: „Muncesc mult, probabil. Și iubesc fotbalul”.

Următoarea întrebare a venit din partea unei fete. Ținta a fost Radu Drăgușin, iar tânăra a dorit să afle . Radu Drăgușin i-a mulțumit pentru întrebare și a continuat, serios:

„Pot să spun că este foarte frumoasă lumea din afară și profesionalismul și calitatea jucătorilor cu care sunt în echipă și cu care am jucat de-a lungul anilor. Dar este foarte dificil să te menții acolo.

Și ca să ajungi și să te menții acolo, trebuie să muncești de două ori sau de trei ori mai mult, depinde de cât de bună este echipa la care joci. Dar cred că rezultatul și sentimentul pe care îl ai când ești acolo este unul pe măsură”.

Un fan comic l-a făcut pe Ianis Hagi să zâmbească. Un copil a dorit neapărat să știe cum de Ianis Hagi este un „maestru al dribbling-ului”. După ce s-a oprit din surâs, fiul lui Gică Hagi i-a oferit răspunsul: „Am exersat destul de mult și am încercat să mă perfecționez de mic ca să ma asculte mingea”.

Radu Drăgușin și Ianis Hagi, despre cum au ajuns la nivelul la care sunt

Un băiat nu a adresat o întrebare unui jucător, ci tuturor componenților lotului primei selecționate. Cei doi la datorie, Radu Drăgușin și Ianis Hagi, au vorbit fiecare în parte despre cerința pe care a avut-o micul microbist: „Cât de mult ați muncit ca să ajungeți așa de mari?”. Răspunsurile celor doi internaționali sunt în mare parte asemănătoare.

Ianis Hagi: „Foarte mult. Trebuie să iubești sportul, în primul rând. Să poți să treci și prin momente mai puțin bune și multă muncă. Cu multă muncă, orice se poate realiza în viață”.

Radu Drăgușin: „Am muncit foarte mult. Pot să spun că de la 7 ani, de când m-am apucat de fotbal, am vrut să ajung și să am rezultate, atât cu echipa de club, dar și cu echipa națională. Este un vis unde am fost, mai ales la Euro.

Și este foarte multă muncă, foarte multă dedicație. Sacrificiile pe primul loc, unde trebuie să adaugi voința ta, munca pe care trebuie să o depui în fiecare zi și este un cumul de lucururi pe care trebuie să le ai și să le faci în fiecare zi, până ajungi la rezultatele dorite”.

De ce Ianis Hagi nu pasează?

Ianis Hagi a fost pus în dificultate de un băiețel, la finalul întrebărilor. Micul microbist nu a vrut să știe decât de ce Ianis Hagi este individualist și, după părerea sa, nu pasează și ține mingea mult la picior.

Amuzat și cu zâmbetul până la urechi, fotbalistul a început printr-o exclamare retorică: „Și eu care credeam că sunt altruist! O să mă concentrez mai mult pe pase atunci, chiar dacă credeam că sunt concentrat mai mult pe pase de gol, dar o să mă concentrez mai mult pe pase și mai puține dribblinguri”, a mărturisit Ianis Hagi.