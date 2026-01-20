Radu Drăgușin și Ioana Stan, ținute de peste 10.000 de euro! O celebră stilistă ia la puricat hainele mirilor: „Se vede clar”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin și partenera sa, Ioana, soție, de azi, 20 ianuarie 2026, au atras privirile tuturor în ziua cununiei civile. Fotbalistul de la Tottenham a renunțat de tot la burlăcie, asumându-și cel mai serios angajament de până acum de când e împreună cu frumoasa lui iubită.

O celebră stilistă analizează ținutele purtate de mirii Radu Drăgușin și Ioana Stan în ziua cununiei civile

Cei doi nu sunt de puțin timp împreună, ci de aproape șase ani. În ziua în care s-au dus în fața ofițerului de stare civilă de la Primăria Sectorului 1, Drăgușin a optat pentru un costum simplu, departe de vreo alegere extravagantă, ciocolatiu. Soția, cea care a atras toate privirile, a mers pe clasic, însă, la fel ca partenerul, nu a dorit să epateze sub nicio formă.

FANATIK a stat de vorbă cu stilista și criticul de modă Roxana Nestian, care a punctat cele mai interesante detalii ale ținutelor purtate de miri, inclusiv la ce sumă s-ar ridica piesele lor vestimentare.

Ioana a fost extrem de lăudată de specialista în modă, care, de obicei, nu se ferește să dea verdicte dure atunci când vreo personalitate publică o dă în bară la capitolul styling. „Rochia albă este piesa care domină întreaga apariție. Croiul minimalist, extrem de curat, cu volum discret în partea de jos, creează un efect elegant, fără dramatism inutil. Materialul este fluid, cel mai probabil mătase sau satin premium, lucru vizibil din modul în care cade impecabil pe corp”, a declarat Roxana Nestian, pentru FANATIK.

„Totul este echilibrat, feminin, matur”

Stilista mai observă la ținuta miresei gulerul înalt și mânecile lungi, care dau un aer chic, cu vibe de revistă de modă, nicidecum de o postare banală pe care să o faci pe Instagram. Fashionista mai remarcă faptul că rochia urmărește corpul cu fidelitate, sculptându-l frumos, fără să intre într-o zonă vulgară: „Totul este echilibrat, feminin, matur. Este genul de piesă care spune statut, nu trend. Se vede clar că nu vorbim despre o rochie mass-market, căci construcția, materialul și detaliile, toate trădează o piesă premium, cel mai probabil de designer sau realizată la comandă”.

Pantofii Ioanei, marca Amina Muaddi

Un alt detaliu care iese în evidență îl reprezintă pantofii. După forma tocului, subțire și ușor curbat, cu vârful ascuțit, vorbim, cel mai probabil, de o pereche semnată de Amina Muaddi, unul din cele mai râvnite branduri de încălțăminte din zona luxury: „Modelul seamănă cu celebrele Begum sau Gilda, iar prețul acestor pantofi se învârte între 850 și 1.300 de euro. Alegerea unei femei care știe moda, nu doar brandurile populare”.

Hainele mirilor sar lejer de 10.000 de euro

a vrut să transmită un mesaj clar și prin buchetul pe care l-a ales pentru cununia civilă. „A ales cala în nuanțe mov închis, aproape bordo, o alegere sofisticată, matură, fără nimic comercial. Floarea simbolizează eleganța, feminitatea, rafinamentul și noblețea. Aranjamentul este alungit, modern, fără excese, exact cât trebuie, fără trandafiri, fără kitsch”, punctează Roxana Nestian, pentru FANATIK.

Cât despre mire, stilista aplaudă nuanța costumului aleasă de , una greu de purtat: „Cămașa albă, purtată fără cravată, îi oferă un aer modern, relaxat, dar în continuare elegant. Pantofii negri din piele, clasici, închid ținuta într-un mod corect din punct de vedere stilistic (…) Per total, ținutele lor sunt în jur de 16.000 de euro”.