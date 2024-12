Radu Drăgușin știe de ce Tottenham nu a câștigat cu Chelsea în Premier League: „Trecem printr-o perioadă dificilă”

Tottenham trece printr-o perioadă complicată. Echipa la care evoluează fundașul Radu Drăgușin a suferit o nouă înfrângere în Premier League. Chelsea s-a impus cu 4-3, după ce Spurs a condus cu 2-0. Internaționalul român a oferit o reacție în presa britanică.

Radu Drăgușin: „Trecem printr-o perioadă dificilă”

. Fundașul nu a făcut un meci rău. A avut câteva intervenții bune în defensivă, însă scorul final a umbrit realizările sale.

După fluierul final, Radu Drăgușin a vorbit cu reporterii despre situația de la echipă. El a recunoscut că rezultatele din ultima perioadă nu au fost tocmai excelente, însă a dat de înțeles că încrederea sa și a colegilor săi rămâne în continuare dedicată.

„Am avut jocul în mână, dar, din nefericire, din cauza episoadelor pe care le-am avut cu acele penalty-uri, nu am obținut victoria, dar cred că, per total, am jucat bine, ne-am făcut jocul și cred că atunci când suntem fideli principiilor noastre, putem crea mari probleme pentru adversarele noastre.

Trecem printr-o perioadă dificilă, dar cred că trebuie să rămânem uniți, să ne facem jocul și, cu siguranță, rezultatele vor veni.

Este un campionat în care orice echipă poate câștiga în fața oricărei echipe, nu cred că există un motiv pentru asta. Cum am spus, noi jucăm împotriva unor jucători de mare calitate. Nu există echipe slabe în Premier League.

Fiecare are anumite calități, fiecare are anumite plusuri. Uneori, se poate întâmpla doar să aibă o zi mai bună și să câștige, dar și noi avem acele zile în care jucăm un fotbal incredibil și când ne câștigăm jocurile. Vom merge înainte și vom rămâne fideli principiilor noastre”, a explicat Radu Drăgușin după Tottenham-Chelsea 3-4.

Ce a spus Cristian Romero după ce a fost înlocuit de Radu Drăgușin în meciul cu Chelsea

Cristian Romero, fundașul înlocuit în prima repriză de Radu Drăgușin, a ținut să îl laude pe antrenorul celor de la Spurs, Ange Postecoglou, deși Stopperul argentinian îl susține în continuare.

„Ange Postecoglou este un antrenor foarte bun. Jucătorii ar trebui să fie primii care sunt criticați. Dacă pierdem 10 meciuri, atunci personalul tehnic poate să fie cel schimbat. Suntem foarte fericiți cu oamenii pe care îi avem în acest moment. Ne place foarte mult felul în care lucrează și fotbalul pe care vor să îl jucăm”, a precizat Cristian Romero, conform BBC.