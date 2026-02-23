Radu Drăgușin, subiect de ceartă aprinsă în direct: „Bă, aveam pretenții de la tine” / „Tu ai avut televizorul cu pureci?”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a devenit motiv de discuții contondente după evoluția sa din derby-ul Tottenham – Arsenal 1-4, meci în care fundașului central român i s-a reproșat că a greșit la două goluri ale „tunarilor”.

Florin Manea și Cristi Pulhac, dialog încins în direct pe seama prestației lui Radu Drăgușin din derby-ul din Premier League, Tottenham – Arsenal 1-4

În direct pe VOYO, internaționalul român a fost criticat de Cristi Pulhac, fostul fundaș stânga de la Dinamo. La scurt timp, , a intrat prin telefon și l-a contrat în termeni destul de duri pe fostul fotbalist. În continuare, dialogul dintre cei doi, citat de :

Florin Manea: „Nu mai pleacă, a zis și Cristi Pulhac că e lent. Nu i-a dat notă de trecere cu Arsenal. Băi, Cristi, de la tine aveam pretenții că ești băiat deștept. Dacă îl prinde pe Gyokeres, avea distanță prea mare, dacă nu-l prinde, e lent. Tu știi că e în primii 5% fundași centrali din lume la viteză?

Noi, la Tottenham, nu putem nici să intrăm pe stadion, să luăm bilete, că este full, și noi vorbim de Radu că e slab. Băi, Arsenal e cea mai bună echipă din lume în momentul actual. Mie mi s-a părut că a jucat foarte bine, cum l-au lăudat și englezii, dar noi vedem alt fotbal aici în România.

La golul doi, te rog să te uiți la fază. Nu avea cum să dea altfel, decât să facă preluare pe piept. I-a venit sus. Bissouma nu iese la minge, e vine lui Radu că nu iese ăla la minge?”.

Cristi Pulhac: „Bă, tu ai avut televizorul cu pureci? Găsim scuze acum? E un jucător bun, eu doar spun greșelile pe care le face”.

Florin Manea: „Voi ați luat-o razna, Cristi? E bun? Joacă în Premier League, e foarte bun! Dar nu poți să zici că e lent, îți aduc statistici, ți le pun în brațe”.

Cristi Pulhac: „E lent când se întoarce. De ce își ia adâncimea asta atât de mare?”.

Florin Manea: „Care adâncime, mă? Trebuie să intuiești un pic. Că dacă stă pe linie și o dă în spate, nu-l mai prinde”.

În discuție a intervenit în acest punct și , cel care a dorit cu această ocazie să îi aducă în atenție lui Florin Manea un aspect anume: „Păi nu ai zis că are viteză bună?”.