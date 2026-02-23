Sport

Radu Drăgușin, subiect de ceartă aprinsă în direct: „Bă, aveam pretenții de la tine” / „Tu ai avut televizorul cu pureci?”

Radu Drăgușin, criticat dur după prestația din derby-ul Tottenham - Arsenal! Impresarul său „a luat foc” în direct și a răbufnit: „De la tine aveam pretenții că ești băiat deștept”
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.02.2026 | 17:27
Radu Dragusin subiect de cearta aprinsa in direct Ba aveam pretentii de la tine Tu ai avut televizorul cu pureci
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin în tricoul lui Tottenham. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a devenit motiv de discuții contondente după evoluția sa din derby-ul Tottenham – Arsenal 1-4, meci în care fundașului central român i s-a reproșat că a greșit la două goluri ale „tunarilor”.

Florin Manea și Cristi Pulhac, dialog încins în direct pe seama prestației lui Radu Drăgușin din derby-ul din Premier League, Tottenham – Arsenal 1-4

În direct pe VOYO, internaționalul român a fost criticat de Cristi Pulhac, fostul fundaș stânga de la Dinamo. La scurt timp, Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, a intrat prin telefon și l-a contrat în termeni destul de duri pe fostul fotbalist. În continuare, dialogul dintre cei doi, citat de sport.ro:

ADVERTISEMENT

Florin Manea:Nu mai pleacă, a zis și Cristi Pulhac că e lent. Nu i-a dat notă de trecere cu Arsenal. Băi, Cristi, de la tine aveam pretenții că ești băiat deștept. Dacă îl prinde pe Gyokeres, avea distanță prea mare, dacă nu-l prinde, e lent. Tu știi că e în primii 5% fundași centrali din lume la viteză?

Noi, la Tottenham, nu putem nici să intrăm pe stadion, să luăm bilete, că este full, și noi vorbim de Radu că e slab. Băi, Arsenal e cea mai bună echipă din lume în momentul actual. Mie mi s-a părut că a jucat foarte bine, cum l-au lăudat și englezii, dar noi vedem alt fotbal aici în România.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

La golul doi, te rog să te uiți la fază. Nu avea cum să dea altfel, decât să facă preluare pe piept. I-a venit sus. Bissouma nu iese la minge, e vine lui Radu că nu iese ăla la minge?”.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digisport.ro
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”

Cristi Pulhac: „Bă, tu ai avut televizorul cu pureci? Găsim scuze acum? E un jucător bun, eu doar spun greșelile pe care le face”.

Florin Manea: „Voi ați luat-o razna, Cristi? E bun? Joacă în Premier League, e foarte bun! Dar nu poți să zici că e lent, îți aduc statistici, ți le pun în brațe”.

ADVERTISEMENT

Cristi Pulhac: „E lent când se întoarce. De ce își ia adâncimea asta atât de mare?”.

Florin Manea: „Care adâncime, mă? Trebuie să intuiești un pic. Că dacă stă pe linie și o dă în spate, nu-l mai prinde”.

În discuție a intervenit în acest punct și Robert Niță, cel care a dorit cu această ocazie să îi aducă în atenție lui Florin Manea un aspect anume: „Păi nu ai zis că are viteză bună?”. 

Prestianni, suspendat de UEFA! Ce pedeapsă a primit argentinianul după scandalul de rasism...
Fanatik
Prestianni, suspendat de UEFA! Ce pedeapsă a primit argentinianul după scandalul de rasism din Benfica – Real Madrid
Kennedy Boateng a semnat! Lovitură teribilă pentru Dinamo
Fanatik
Kennedy Boateng a semnat! Lovitură teribilă pentru Dinamo
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat...
Fanatik
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Conflict în direct între Robert Niță și Florin Manea: 'Nu știam unde e...
iamsport.ro
Conflict în direct între Robert Niță și Florin Manea: 'Nu știam unde e fața mea de masă, ți-ai făcut tu costum din ea' / 'Sună-ne mâine, că ne deranjezi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!