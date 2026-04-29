Radu Drăgușin, tăiere uriașă de salariu dacă Tottenham retrogradează! Dezvăluirea lui Florin Manea

Viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham este incert. Londonezii sunt foarte aproape să retrogradeze, ceea ce ar însemna o tăiere uriașă de salariu pentru stoperul român
Cristian Măciucă
29.04.2026 | 15:00
Radu Drăgușin (24 de ani) are mari probleme la Tottenham. Londonezii sunt pe cale să retrogradeze la finalul acestui sezon, ceea ce ar însemna o diminuare a salariului pentru fundașul român. Agentul fotbalistului, Florin Manea, a oferit toate detaliile.

Ce se întâmplă cu salariul lui Radu Drăgușin dacă Tottenham retrogradează

Tottenham nu a mai jucat în eșalonul secund din Anglia din anul 1978. Echipa la care evoluează Radu Drăgușin are șanse mari să retrogradeze la finalul acestui sezon. Cu patru etape înainte de finalul Premier League, Spurs e pe locul 18, cu 34 de puncte, la patru lungimi de West Ham, prima echipă aflată în afara zonei roșii.

„Deocamdată nu se întâmplă nimic. E normal să stăm până la final de campion. E într-o situație dificilă. E normal să stea până la final, să încerce să salveze echipa. După aceea vorbim. Eu așa o văd. (n.r. – Dacă Tottenham retrogradează, are în contract că poate pleca?) Nu. Îi scade salariul la jumătate. Nu poate să dea salarii de Premier League în Championship.

Eu văd lucrurile înainte, dar nu mi-am imaginat vreodată că Tottenham o să fie în pericol de retrogradare. Dar cât trăiești înveți. Data viitoare o să pun și asta în contract. Cum ar fi să mă duc la Bayern că dacă retrogradează îi dai drumul liber. Tottenham e de 75 de ani în Liga 1”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am...
Digi24.ro
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”

Drăgușin, din vară, la Juventus?

Radu Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în vara lui 2030. Cu toate acestea, internaționalul român ar putea pleca mai devreme de Spurs, dacă gruparea londoneză retrogradează. Florin Manea ia în calcul o revenire la Juventus, acolo unde Drăgușin și-a făcut junioratul.

Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a...
Digisport.ro
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer

(n.r. – Ce șanse ar fi să îl duci pe Radu la Juventus în vară?) Ar fi o idee. M-am gândit. S-ar întoarce acasă. El a crescut acolo. De data asta mă implic total. Nu regretă nici acum că a ales Tottenham peste Bayern. Eu, un pic… Ăia joacă finală de UCL și ăștia se bat la retrogradare. Dar el a ales cu inima. Dacă era decizia mea, eu cred că alegeam Bayern. Lui nu îi pare rău. Dacă alegeam eu pentru el și ieșea nasol zicea că nu l-am lăsat eu să se ducă nu știu unde. E bine oricum, nu l-am dus la Chindia Târgoviște. De la Bayern pleci oricând oriunde, să ajungi la Bayern e mai greu”, a adăugat agentul FIFA.

Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi:...
Fanatik
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe...
Fanatik
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai...
Fanatik
Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc. Exclusiv
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
