Radu Drăgușin, tot mai aproape de revenirea în Serie A! Anunțul momentului din Italia

Radu Drăgușin a revenit în sfârșit după accidentarea ce l-a chinuit aproape pe tot parcursul anului 2025. Cu o mulțime de fundași centrali în lot, Tottenham Hotspur ar putea opta să-l cedeze sub formă de împrumut pe internaționalul român. El este dorit în Italia de cluburile de top din Serie A.

Radu Drăgușin, din nou apt de joc! Românul a revenit în lotul lui Tottenham după accidentarea dificilă la genunchi

Radu Drăgușin și-a rupt ligamentul încrucișat anterior la sfârșitul lunii ianuarie, într-un meci din Europa League contra lui Elfsborg. Imediat după intervenția chirurgicală, stoperul român a început recuperarea, muncind intens pentru o revenire cât mai rapidă pe gazon.

În ciuda muncii asidue, timpul de recuperare a fost unul destul de mare, iar fundașul central a revenit în echipa lui Tottenham după mai bine de zece luni. însă nu a fost folosit niciun minut de Thomas Frank.

Având la dispoziție fundași centrali valoroși și într-o formă sportivă mult mai bună, este greu de crezut că tehnicianul danez se poate baza prea mult pe Drăgușin, iar o soluție viabilă ar fi împrumutul său în luna ianuarie. Mai multe echipe din Serie A ar fi interesate de această posibilitate.

Anunțul momentului vine din Italia! Ce echipe de top din Serie A îl doresc pe Radu Drăgușin

însă primul sezon complet în fotbalul mare l-a realizat în tricoul lui Genoa, de unde englezii l-au reperat și l-au transferat pentru suma de 25 de milioane de euro. Acum, trecând printr-o perioadă destul de dificilă, stoperul ar putea reveni în campionatul Italiei, fiind dorit de echipe puternice precum AS Roma și Napoli.

Cei doi granzi din Peninsulă ar fi interesați doar în cazul în care formația britanică ar fi dispusă să-l ofere împrumut cu opțiune de cumpărare, în timp ce Tottenham și-ar dori ca respectivul club să fie obligat să facă achiziția la finalul împrumutului: „Posibilitatea ca el să se întoarcă în Italia este mare. O revenire în Serie A în cel mult câteva luni este o posibilitate foarte reală.

În ianuarie, cea mai bună modalitate de a o convinge pe Tottenham ar putea fi un împrumut cu obligație de cumpărare, însă unele cluburi și-ar dori opțiune de cumpărare. Roma ar putea lua în considerare transferul, mai ales dacă englezii ar fi dispuși la acest tip de tranzacție. Napoli are de mult timp un interes puternic pentru el: De Laurentiis l-a dorit chiar înainte de a ajunge în Premier League.

De asemenea, fiți cu ochii pe sosirea lui Fabio Paratici la Fiorentina. Conducătorul de club îl cunoaște foarte bine pe Radu Drăgușin și îl apreciază foarte mult. Nu ar fi exclus ca acesta să exploreze posibilitatea unei reveniri a lui Drăgușin în Italia”, au dezvăluit jurnaliștii italieni de la