Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham! Posibilă destinație pentru român: “Nu m-ar mira să-l vrea”

Radu Drăgușin (23 de ani) a suferit în ianuarie o accidentare teribilă, iar perioada de recuperare a fost una dificilă. Fundașul a tras, însă, tare din dinți iar miercuri, 12 noiembrie, a jucat o repriză într-un joc de verificare dintre Tottenham și Leyton Orient. Internaționalul român va avea, totuși, probleme în a-și recâștiga locul în primul “11”. Florin Manea, impresarul celui poreclit Dragonul, a dezvăluit când s-ar putea pune în discuție ca jucătorul să plece de la londonezi.

Când ar putea pleca Radu Drăgușin de la Tottenham

Potrivit lui Florin Manea, abia în vară s-ar putea pune problema de un “divorț” între Radu Drăgușin și Tottenham. Până atunci, fundașul are ca obiectiv să-și revină total din punct de vedere fizic. Referitor la posibile oferte, impresarul nu ar fi surprins dacă internaționalul s-ar afla pe lista lui Inter, echipă antrenată de Cristi Chivu.

“Noi știm că mai are cinci ani contract. Primordial este să-și revină sută la sută. Nu ne gândim la niciun fel de plecare, poate la vară vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă. Nu am vorbit niciodată cu Thomas Frank (n.r. antrenorul lui Tottenham). Nu m-ar mira să-l vrea Chivu la Inter. Radu are o cotă foarte bună în Italia. A reușit acolo, puțini reușesc ca fundași centrali. Probabil de aia este și un interes al mai multor echipe, nu cred că doar al lui Cristi”, a spus Florin Manea, potrivit .

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Radu Drăgușin

Amintim că, în ianuarie 2025, , într-un meci Tottenham – Elfsborg, din Europa League. Ulterior, a fost operat.

, iar Florin Manea este optimist că fotbalistul va fi primit în lot de Thomas Frank, antrenorul londonezilor.

“Am vorbit cu el după joc, mi-a zis că s-a simțit foarte bine, că nu e nicio problemă, nu a avut frică, e pe drumul bun. Începem să sperăm să acumulăm jocuri. Cred că va intra în lot, astăzi i-au dat OK-ul. Până acum nu a avut voie de la medical să fie disponibil pentru selecție. Nu știu detalii, dar probabil că va fi declarat apt pentru selecție. Deja se antrenează. E greu să pierzi un an, dar e puternic și are multă dorință să revină. Mă uitam și la fazele alea astăzi, se vedea dorința de joc”, a mai spus Manea.

Când va fi refăcut, în totalitate, Radu Drăgușin

Titular de drept la echipa națională până la accidentare, Radu Drăgușin visează să reajungă printre “tricolori”. Până în martie, potrivit agentului său, va fi refăcut în totalitate și va putea intra, din nou, în planurile lui Mircea Lucescu.

“Cea mai grea parte să o suporte a fost să nu fie la lot. Vorbeam cu el înainte de fiecare convocare, îmi zicea: «oare mai ajung să joc?» Dorința lui a fost mare de tot să poată să joace măcar unul din meciurile astea din toamnă.

În martie joacă sigur, nu cred că se pune problema, până atunci e refăcut 100%. Sunt Cupe, o grămadă de competiții”, a transmis Manea.