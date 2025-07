Radu Drăgușin, totul despre lovitura care i-a dat planurile peste cap: „O să trebuiască să joc așa toată viața mea”. Când revine pe teren

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central al naționalei României și al lui Tottenham, a acordat un interviu în care a vorbit despre accidentarea sa. , ocazie cu care a discutat și despre situația sa medicală.

Radu Drăgușin, ultimele detalii despre recuperarea după accidentarea sa la Tottenham

Spre finalul lunii ianuarie a anului curent, stoperul naționalei a rezistat doar 20 de minute pe teren în partida Tottenham – Elfsborg 3-0. A intrat la pauză în locul lui Micky van de Ven, . A suferit o ruptură a ligamentului încrucișat în partida din etapa a 8-a a grupei unice din Europa League.

Românul reușise să devină titular la Spurs, în condițiile în care defensiva nord-londonezilor a fost afectată de foarte multe accidentări. Drăgușin a dezvăluit că pierderea contactului cu fotbalul, într-un astfel de moment, a reprezentat cea mai dificilă întâmplare din cariera sa de jucător profesionist.

Confesiunea lui Radu Drăgușin despre accidentarea de la Tottenham

„Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie. Atunci când ești fotbalist te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla. N-ai ce să pățești, ești în cea mai mare forță din viața ta.

Într-o milisecundă un pas greșit îți ia acest sentiment și te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun așa. O să trebuiască să joc cu această accidentare toată viața mea. Și mai mult decât de trecut peste acest moment este să-l accepți. Și să te împaci cu faptul că va fi mereu cu tine această accidentare.

Cu siguranță m-au ajutat foarte mult familia și iubita mea. M-au susținut în toate momentele grele, mai ales în acesta. Ușor-ușor mă recuperez. Ușor-ușor o să revin la forma pe care o aveam și mai puternic o să fiu. Eu cred că e ceva de acceptat și să înveți cum să trăiești cu această accidentare.

A fost dificil. În momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal. Eu sunt tipul de om care acceptă o provocare când i se pune în față și eu așa am luat-o. Am luat-o ca pe o provocare, să demonstrez că o să revin și mai puternic”, a declarat Drăgușin într-un interviu acordat pentru BRD.

Problemele de adaptare la noua viață a fotbaliștilor după accidentare

Chiar dacă este genul de persoană căreia îi plac provocările, fundașul a recunoscut că nu s-a simțit confortabil la început, când accidentarea l-a scos din rutina sa obișnuită de sportiv. Radu Drăgușin a confirmat, de asemenea, că recuperarea se află pe drumul cel bun.

„În momentul în care m-am accidentat am avut câteva zile de liber ca să las genunchiul. Să nu-l supun la niciun fel de efort. Dar după câteva zile am simțit că deja vreau să mă întorc la teren și să încerc să fac orice, să încep deja recuperarea. Abia după două săptămâni m-am operat.

Dar, cum spuneam, noi ca fotbaliști avem o rutină și în momentul în care ieșim din această rutină nu suntem confortabili. Deci am vrut cât de repede să mă întorc la teren și să fiu printre colegii mei, chiar dacă eram accidentat, ca să pară cât de cât normal și să încep ușor recuperarea.

Ți se schimbă un pic toată ziua așa, nu te mai duci la antrenament ca să te antrenezi. Te duci la antrenament, la baza noastră, să te recuperezi și nu au absolut nicio legătură una cu alta. A trebuit să învăț, mai ales la început, cum să îmi protejez genunchiul, cum să merg până îmi revin ușor-ușor din flexie și să reușesc să merg ușor.

Am avut cârje la început, o perioadă. A trebuit la început, așa, să-mi schimb tot stilul de viață. Dar am trecut peste acel moment și, cum am spus, sunt într-un moment foarte bun din punct de vedere al recuperării și pe drumul cel bun”, a mai spus Drăgușin.

Data la care va fi apt pentru fotbal stâlpul defensivei României

Întrebat care va fi momentul în care se va putea întoarce pe gazon, Radu Drăgușin a evitat să ofere o dată anume. El a explicat că după o ruptură de ligament încrucișat nu trebuie grăbit procesul de recuperare pentru a nu păți lucruri mai grave.

În general, în cazul accidentărilor precum cea suferită de Drăgușin, perioada de recuperare minimă este de aproximativ 10 luni. Astfel, fundașul României ar putea fi apt din nou de joc la începutul lunii decembrie. Condiția este ca recuperarea sa să decurgă bine în continuare.

„Când o să fie momentul, nu știu, pentru că este genul de accidentare pe care dacă o grăbești, riști să pățești alte lucruri mai grave. Am început ușor-ușor pe teren. Urmez îndeaproape programul pe care îl pregătesc cei de la Tottenham și, cum am spus, ușor-ușor o să revin și mai puternic”, a completat stoperul.

Trăirile lui Radu Drăgușin într-un sezon al contrastelor la Tottenham

În stagiunea precedentă, Tottenham a avut prestații diametral opuse în Premier și Europa League. În campionat a terminat pe locul 17, ultimul de evitare a retrogradării. În Europa League și-a trecut în palmares primul trofeu după o pauză de 17 ani.

Drăgușin a adunat 7 apariții în Europa League la Spurs până să se accidenteze, respectiv 16 în Premier League. Românul a bifat astfel cel mai important trofeu din cariera sa. Pentru el experiența din campionat a fost o lecție, .

”Mă raportez la cel din campionat ca la o lecție pentru toată lumea. A fost un campionat foarte dificil, cu multe accidentări. Au fost momente pe care nu ne-am fi așteptat să le avem, dar în același timp am avut mereu această speranță, să spunem, că putem realiza ceva important în Europa. Și am încercat să le oferim măcar această satisfacție fanilor noștri.

Iar momentul în care am câștigat este de nedescris. Fericirea pe care au avut-o unii, toți, toți fanii – de atâția ani de zile nu a mai fost un trofeu câștigat la Tottenham, mai ales unul european. Cu toate că suntem conștienți că nu este acceptabil să avem astfel de performanțe și am învățat multe din campionatul trecut. Și sunt sigur că nu vom mai repeta greșelile pe care le-am repetat și sperăm că nici accidentările nu vor mai fi la fel”, a precizat stoperul nord-londonezilor.

Emoțiile lui Radu Drăgușin din afara terenului la finala Europa League

Strict finala Europa League a reprezentat cel mai intens meci urmărit de Radu Drăgușin. Fundașul central s-a aflat din cauza accidentării în situația inedită de a nu-și putea ajuta propriii coechipieri.

„A fost un meci în care nu cred că am stat jos mai mult de 5 minute. Efectiv, la fiecare fază, ori a noastră, ori a lor, eram în picioare și trăiam meciul cum nu am trăit în viața mea un meci. Pentru că titular, netitular, de obicei dacă nu sunt pe teren sunt pe bancă.

Asta a fost o situație nouă pentru mine. Să știu că nu pot să-mi ajut absolut deloc coechipierii, nici măcar fiind pe bancă, în cazul în care trebuie să intru. Dar la final de meci n-a mai contat absolut nimic și am intrat pe teren alături de ei să ne bucurăm.

A fost un sentiment incredibil, un sentiment de împlinire. Mai ales știind toate provocările pe care le-am avut înainte de accidentare, provocarea cea mai mare din viața mea, și anume accidentarea. A fost un moment în care nu te-ai mai gândi la nimic. Și te-ai gândi numai la bucuria și fericirea pe care o aveam”, a adăugat Drăgușin.