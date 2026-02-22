Radu Drăgușin, trei intervenții decisive în primul sfert de oră din derby-ul dintre Tottenham și Arsenal, transmis de Voyo! Gyokeres, super gol marcat de lângă român în repriza secundă

Radu Drăgușin profită din nou de conjunctura de la echipă și se bucură de postul de titular pentru Tottenham. Internaționalul român a început derby-ul cu Arsenal cu trei intervenții extrem de importante și a eliminat pericolul din faze ce se puteau finaliza cu gol pentru „tunari”.
Repriza secundă a derby-ului dintre Tottenham și Arsenal a început furtunos. Oaspeții au revenit motivați de la cabine și au reușit să dea lovitura. Gyokeres a marcat, din pasa lui Jurrien Timber, un super gol chiar din fața lui Radu Drăgușin în minutul 47.
Radu Drăgușin a revenit de curând după accidentarea gravă la genunchi, iar contextul i-a fost din nou favorabil. Fundașul central crescut de Juventus a profitat de accidentările lui Micky van de Ven și Kevin Danso, dar și de eliminarea de patru etape a lui Romero, și a intrat titular în ultimele etape pentru echipa londoneză.
Formația antrenată de Mikel Arteta a început mai bine partida, iar acest lucru a făcut ca românul să iasă în evidență. Mai întâi, Radu Drăgușin a blocat o lovitură de cap ce se îndrepta periculos spre poarta lui Vicario, iar la faza imediat următoare s-a poziționat perfect după o ieșire hazardată a goalkeeperului italian. Un fotbalist al lui Arsenal a trimis un șut puternic de la distanță spre poarta goală, însă românul a fost pe linia porții pentru a evita golul.
La câteva zeci de secunde, Drăgușin a intervenit din nou decisiv, respingând o centrare bună a lui Bukayo Saka. Tot Radu Drăgușin a fost în centrul atenției în minutul 15, când într-un duel cu Viktor Gyokeres a reușit să-l deposedeze pe suedez printr-o alunecare executată ca la carte. Partida dintre Tottenham și Arsenal poate fi urmărită pe Voyo.
Radu Drăgușin și-a dorit să prindă minute pentru Tottenham pentru a fi gata de barajul pe care România îl va disputa în Turcia, în luna martie. Dorința lui s-a împlinit, iar românul a intrat în primul 11 chiar înaintea unei serii infernale pentru Spurs.
Stoperul lui Tottenham nu a prins niciun minut cu echipe precum Burnley, West Ham United sau Brentford, însă a jucat aproape în toate minutele din partidele cu Manchester City, Manchester United, Newcastle și Arsenal, în patru etape consecutive. Astfel, internaționalul român a întâlnit unii dintre cei mai tari atacanți ai lumii și este gata să dea totul contra turcilor.