Radu Drăgușin, trei intervenții decisive în primul sfert de oră din derby-ul dintre Tottenham și Arsenal, transmis de Voyo! Gyokeres, super gol marcat de lângă român în repriza secundă

Start de vis pentru Radu Drăgușin în derby-ul dintre Tottenham și Arsenal ! Cum a intervenit decisiv de trei ori pentru echipa sa în decursul a doar câteva zeci de secunde
Ciprian Păvăleanu
22.02.2026 | 19:49
Radu Dragusin trei interventii decisive in primul sfert de ora din derbyul dintre Tottenham si Arsenal transmis de Voyo Gyokeres super gol marcat de langa roman in repriza secunda
Radu Drăgușin a fost providențial în debutul derby-ului cu Arsenal. Foto: Hepta.ro
Radu Drăgușin profită din nou de conjunctura de la echipă și se bucură de postul de titular pentru Tottenham. Internaționalul român a început derby-ul cu Arsenal cu trei intervenții extrem de importante și a eliminat pericolul din faze ce se puteau finaliza cu gol pentru „tunari”.

UPDATE: Radu Drăgușin nu l-a putut opri pe Gyokeres din a marca

Repriza secundă a derby-ului dintre Tottenham și Arsenal a început furtunos. Oaspeții au revenit motivați de la cabine și au reușit să dea lovitura. Gyokeres a marcat, din pasa lui Jurrien Timber, un super gol chiar din fața lui Radu Drăgușin în minutul 47.

Radu Drăgușin, zid în fața porții lui Tottenham. Trei intervenții cruciale pentru român în doar 15 minute

Radu Drăgușin a revenit de curând după accidentarea gravă la genunchi, iar contextul i-a fost din nou favorabil. Fundașul central crescut de Juventus a profitat de accidentările lui Micky van de Ven și Kevin Danso, dar și de eliminarea de patru etape a lui Romero, și a intrat titular în ultimele etape pentru echipa londoneză.

Formația antrenată de Mikel Arteta a început mai bine partida, iar acest lucru a făcut ca românul să iasă în evidență. Mai întâi, Radu Drăgușin a blocat o lovitură de cap ce se îndrepta periculos spre poarta lui Vicario, iar la faza imediat următoare s-a poziționat perfect după o ieșire hazardată a goalkeeperului italian. Un fotbalist al lui Arsenal a trimis un șut puternic de la distanță spre poarta goală, însă românul a fost pe linia porții pentru a evita golul.

La câteva zeci de secunde, Drăgușin a intervenit din nou decisiv, respingând o centrare bună a lui Bukayo Saka. Tot Radu Drăgușin a fost în centrul atenției în minutul 15, când într-un duel cu Viktor Gyokeres a reușit să-l deposedeze pe suedez printr-o alunecare executată ca la carte. Partida dintre Tottenham și Arsenal poate fi urmărită pe Voyo.

Radu Drăgușin, serie de meciuri tari înainte de Turcia – România

Radu Drăgușin și-a dorit să prindă minute pentru Tottenham pentru a fi gata de barajul pe care România îl va disputa în Turcia, în luna martie. Dorința lui s-a împlinit, iar românul a intrat în primul 11 chiar înaintea unei serii infernale pentru Spurs.

Stoperul lui Tottenham nu a prins niciun minut cu echipe precum Burnley, West Ham United sau Brentford, însă a jucat aproape în toate minutele din partidele cu Manchester City, Manchester United, Newcastle și Arsenal, în patru etape consecutive. Astfel, internaționalul român a întâlnit unii dintre cei mai tari atacanți ai lumii și este gata să dea totul contra turcilor.

