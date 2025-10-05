Sport

Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce a spus după ce Tottenham nu i-a dat voie la națională

Radu Drăgușin se apropie cu pași repezi de revenire, iar Mircea Lucescu și-a dorit să-l aducă în angrenajul echipei naționale, dar Tottenham a refuzat clar. Cum a reacționat internaționalul român
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
05.10.2025 | 19:27
Radu Dragusin ultimele detalii despre revenirea pe teren Mai am foarte putin Ce a spus dupa ce Tottenham nu ia dat voie la nationala
Ce a spus Radu Drăgușin după ce Tottenham i-a dat „interzis” la națională. Foto: Colaj FANATIK

Radu Drăgușin a suferit una dintre cele mai dure accidentări cu care se poate confrunta un fotbalist în cariera sa. „Dragonul” și-a rupt ligamentele încrucișate în luna februarie, iar acum, la 8 luni distanță, este foarte aproape de revenire. „Il Luce” și-a dorit să-l aducă pe stoperul lui Tottenham în angrenajul echipei naționale, însă selecționerul a primit un refuz clar din partea londonezilor.

Cum a comentat Radu Drăgușin faptul că Tottenham i-a dat „interzis” la naționala României

Radu Drăgușin a fost o absență notabilă pentru naționala României în ultimele luni. Stoperul lui Tottenham devenise punct fix în defensiva tricoloră, însă accidentarea din luna februarie l-a scos din circuit pentru tot restul anului, până în momentul de față.

Fundașul londonezilor recunoaște că în acest moment se simte foarte bine și crede că ar putea să revină pe teren, însă indicațiile medicilor sunt ca el să continue recuperearea pentru încă o lună, pentru a fi sigur că nu riscă o recidivă. Mircea Lucescu a dorit să-l aducă la lot doar pentru a simți din nou atmosfera vestiarului României, însă Tottenham s-a opus clar.

„Această accidentare este, dacă nu cea mai complicată din fotbal, una dintre cele mai dificile, și necesită mai mult timp decât își imaginează multă lume. Dar nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce fac medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat și, mai ales, chirurgul care m-a operat. Din punctul meu de vedere, ei au cele mai multe cunoștințe și cea mai mare experiență.

Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot. Și eu îmi doream să vin, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi și să joc pentru România. Dar, în același timp, am înțeles că poate câteva săptămâni în plus, o lună în plus… Acum, bineînțeles, simt că sunt gata. Pe termen lung, însă, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesare pentru a avea o carieră cât mai lungă.

Internaționalul român, la un pas de revenire!

Recuperarea a mers foarte bine și sunt în punctul în care mai am foarte puțin. Că mai sunt câteva săptămâni, că mai e o lună, nu știu exact. Dar pot să vă spun că cei de la Tottenham își iau toate măsurile necesare ca, în momentul în care voi reveni, să o fac mai puternic”, a spus Radu Drăgușin în cadrul unui eveniment organizat de un brand pentru care este ambasador.

Radu Drăgușin, promisiune în fața fanilor: „Voi reveni mai bun!”

Radu Drăgușin și-a dat tot interesul în procesul de recuperare și speră ca această accidentare să nu fie un moment de declin în cariera sa. Stoperul lui Tottenham trage tare pentru a fi în cea mai bună formă atunci când va fi cazul să reintre pe gazon:

„Voi reveni într-o formă mult mai bună decât eram înainte să mă accidentez și într-un punct mult mai bun pentru a-mi continua cariera cât mai mult timp”, a transmis Radu Drăgușin.

Cum s-a accidentat Radu Drăgușin

Radu Drăgușin s-a accidentat în luna februarie într-un meci de Europa League contra suedezilor de la Elfsborg. Deși internaționalul român a încercat să reintre în joc, el nu a mai putut continua din cauza durerilor uriașe provocate de ruperea ligamentelor genunchiului.

După ce a fost supus unei intervenții chirurgicale, Radu Drăgușin a pornit imediat recuperarea și a lipsit pentru tot restul sezonului de la Tottenham. Cu toate acestea, el a primit medalia de câștigător al UEFA Europa League, după ce a jucat în mai multe meciuri de pe tabloul principal.

Radu Drăgușin, despre echipa națională

