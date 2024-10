Radu Drăgușin vrea să ducă România la Mondial după 28 de ani: „Nu visăm, acesta este obiectivul nostru”

Radu Drăgușin face parte din lotul convocat de . Fundașul central este o prezență obișnuită din cadrul „tricolorilor”, „Dragonul” având prestații extrem de apreciate la Campionatul European din Germania.

Radu Drăgușin, iritat despre intrebările legate de Tottenham

Radu Drăgușin a fost alături de Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru, din UEFA Nations League. Fundașul central a fost iritat în debutul dialogului cu jurnaliștii prezenți. Motivul? Prima întrebare a fost legată de echipa sa de club.

„Dragonul” a debutat în UEFA Europa League pentru formația londoneză, însă jucătorul a . Drăgușin a afirmat că este foarte bine din punct de vedere psihic și că echipa de club are în continuare încredere în el. După discuțiile despre Tottenham, Radu a continuat și a vorbit despre echipa națională.

„Suntem la echipa națională și prima întrebare este despre Tottenham? Eu sunt foarte bine din punct de vedere psihic. Nu am avut nicio problemă. Am înțeles că sunt în creștere și că sunt greșeli pe care oricine le poate face. Am doar de învățat din acest lucru. Din punct de vedere al încrederii pe care Tottenham o are în mine, nu s-a schimbat nimic. Au afirmat asta verbal, dar și prin faptul că m-a băgat mister în meciul cu Manchester United. Încrederea este acolo. La mine rămâne să dovedesc că merit să joc acolo și să mă impun.

La fel ca de fiecare dată când venim la echipa națională suntem foarte încrezători, foarte nerăbdători să ne întâlnim. Suntem optimiști și entuziaști pentru aceste două meciuri. Iar față de cerințele lui mister, cu siguranță am înțeles și mai multe lucruri, pentru că am avut mai mult timp de a ne antrena. Sunt sigur că prin aceste două meciuri și prin această campanie vom deveni o echipă mai omogenă și vom arăta mai bine în teren.

Nu este vorba dacă ne-a trecut sau nu entuziasmul. Am înțeles că nu este timp de pierdut și că trebuie să ne mulăm repede pe cerințele lui mister, ceea ce încercăm să facem și sperăm să devenim cât mai omogeni și să fim o echipă mai competitivă. Vrem să ajungem acolo unde vrem și să ne batem cu cele mai bune echipe din Europa”, a spus Radu Drăgușin la conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru.

Radu Drăgușin visează să ducă România la Mondial după 28 de ani: „Nu visăm la Mondial, acesta este obiectivul nostru”

Radu Drăgușin a continuat dialogul cu jurnaliștii prezenți și a prezentat noua lume pe care a descoperit-o în fotbalul englez. Totodată, în momentul în care „Dragonul” a fost întrebat de prezența României la un Campionat Mondial, acesta a exprimat clar dorința „tricolorilor” de a reveni pe cea mai înaltă scenă din fotbal după aproape 28 de ani.

„Pot să spun că cea mai mare diferență a fost viteza de joc pe care întâlnit-o în Anglia și intensitatea de acolo. Asta se transpune și în antrenamentele pe care le facem la echipă, unde viteza, forța fizică, intensitatea pe care o folosesc băieții este una net superioară celei din Italia. La aceste lucruri m-am îmbunătățit și eu cel mai mult și în continuare mai am de învățat. Acolo cerințele sunt foarte mari și se schimbă constant. Trebuie să ții pasul cu ele.

Nu visăm la mondial, acesta este obiectivul nostru. Este un obiectiv pe care ni l-am pus și ni-l dorim cu toții. Trebuie să muncim și să demonstrăm că merităm să fim la Campionatul Mondial. Nu ne-a afectat neapărat schimbarea selecționerului Ciprului. Există posibilitatea acum de a se schimba echipa, sistemul, dar noi i-am studiat bine și ne vom face jocul nostru, nu ne adaptăm la ei.

Din câte am înțeles, jumătate de stadion va fi plin cu suporterii de-ai noștri. Este un lucru de care suntem foarte recunoscători, de tot suportul pe care ni-l oferă, atât acasă, cât și în deplasare, chiar și dacă se uită la meci. Este un lucru important pentru noi, pentru că îi reprezentăm în toată lumea și trebuie să o facem cât mai bine”, a încheiat Radu Drăgușin.

25 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, potrivit Transfermarkt.

23 de selecții are Radu Drăgușin în echipa națională de fotbal a României