Radu Dumitrescu de la MasterChef România, de la munca în bancă la bucătar. Ce meserie a mai avut juratul 

Vedeta de la Pro TV a fost director de bancă, gustul pentru gătit ieșind la suprafață după ce și-a dat demisia. Îndrăgitul chef recunoaște că este o persoană gurmandă, căreia îi place să încerce tot felul de preparate.

Radu Dumitrescu de la MasterChef România, detalii despre fostele sale meserii. În ce domenii a lucrat

Radu Dumitrescu a ajuns pentru prima oară în bucătărie în Spania, acolo unde realiza produse vegetariene. Tot acolo, a lucrat ca și grădinar, iar la întoarcerea acasă a pus bazele unei afaceri.

„Sunt un copil visător și aventurier, așa că nimic din toate astea nu îmi este străin. Plus că mă omoară banalitatea și plictisul, trebuie să fiu mereu în priză și să caut noi provocări.

Iar bucătăria mi-a oferit ce banca nu a putut niciodată – altceva nou în fiecare zi. Spania a venit la momentul potrivit, când trebuia să vină. Acolo am început să gătesc la modul profi, acolo am avut cel mai frumos job ever, cel de grădinar.

Știi cât de liber te simți când tunzi iarba din grădinile unor proprietăți absolut spectaculoase, ai muzica ta în căști, miroase a proaspăt tot și e liniște?

Te simți regele lumii. Spania mi-a dat impulsul de a îndrăzni să devin ceea ce sunt acum. Era restaurant vegetarian și provocarea era imensă”, a declarat Radu Dumitrescu pentru revista .

Radu Dumitrescu, mentor în persoana lui Răzvan Exarhu

Celebrul jurat de la MasterChef România a avut un exemplu foarte bun în persoana jurnalistului Răzvan Exarhu, dar spune că mereu a învățat totul pe propria piele. a fost, este și va fi autodidact.

„Am fost și voi rămâne un autodidact, mă inspir de la oamenii care îmi plac, iar pe ceilalți nu-i bag în seamă, pun întrebări și aflu răspunsuri, încerc, greșesc, încerc din nou și iese cumva.

Mentorul meu, dacă se poate numi așa, este Răzvan Exarhu, el mi-a dat încredere, m-a ajutat cu sfaturi, m-a învățat foarte multe lucruri și mi-a făcut onoarea de a mă lăsa să gătesc cu el în fostul lui restaurant. De acolo a început tot”, a completat Radu Dumitrescu, mai arată sursa citată.