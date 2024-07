Radu Groza, cel mai cunoscut impresar din România, dă cărțile pe față: “Nu mi-am dorit acest lucru”. Exclusiv

Cel mai cunoscut impresar din România vorbește, în exclusivitate, despre cum a făcut față mediatizării, mai bună sau mai rea în unele cazuri. Chiar dacă despre Radu Groza s-a scris mult, cunoscutul impresar mărturisește că presa a fost, de cele mai multe ori, de partea lui.

Radu Groza vorbește, în exclusivitate, despre acuzații și trădări

Radu Groza, cel mai cunoscut impresar din România, își aduce aminte de cel mai greu moment din viața lui și ne vorbește despre relația pe care o are cu marele Julio Iglesias. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, omul care a lucrat cu Julio Iglesias, Ricchi E Poveri, Richard Clayderman sau Al Di Meola mărturisește că i-a fost greu să treacă peste trădări și acuzații. Radu Groza dezvăluie cum a ajuns să devină impresar, chiar dacă nu-și dorea acest lucru și care sunt pasiunile lui.

“Nu m-am gândit niciodată că o să ajung impresar, nu mi-am dorit acest lucru”

Ce îți mai aminteși din perioada Popcorn? Ce însemna muzica atunci?

-Perioada în care am scris la revista Popcorn a fost una foarte frumoasă din viața mea. Revista apărea lunar și eu scriam cam 60% din conținutul revistei. Munceam mult, dar îmi plăcea foarte tare.

Realizam un interviu cu o personalitate din muzică, scriam cronici de disc și de concerte. Muzica în anii respectivi era făcută, parcă, mai pentru suflet. Era și atunci marketing, dar parcă nu era totul atât de comercial ca acum.

“Nu mi-am dorit acest lucru”

Cum ai ajuns impresar? Când ai decis să renunți la jurnalism și să impresariezi artiști?

-Nu m-am gândit niciodată că o să ajung impresar și nici nu mi-am dorit acest lucru. Visul meu de copil era să prezint muzică la radio, lucru care mi s-a îndeplinit. În timpul studenției am realizat emisiuni la Radio România Tineret, Radio în Blue Jeans.

La un moment dat mi s-a propus de către ProTv, care înființase o casă de discuri, Mediapro Music, să devin editor muzical acolo. Era o propunere interesantă, dar am stat aproape o lună până să le dau răspunsul. Era ceva nou pentru mine. Îmi plăcea ceea ce făceam cu revista, cu emisiunile la radio.

Până la urmă ai acceptat?

-Da. Primele proiecte la care am participat ca director artistic și producător muzical la casa de discuri au fost Holograf, albumul Supersonic (care conținea super-hitul Ți-am dat un inel) & BUG Mafia cu Lumea e a mea. Producțiile au înregistrat vânzări spectaculoase și s-au situat pe primele locuri în toate topurile.

În 1999 , cu care mă cunoșteam din perioada Popcorn. Am lansat un album, Cel de acum și videoclipul piesei Poveste, melodie cu care Ștefan a câștigat trofeul la secțiunea șlagăre a Festivalului de la Mamaia. Am făcut după aceea un turneu împreună în țară pe care l-am încheiat la Sala Palatului. Astfel am devenit impresar, manager artistic, producător și organizator de spectacole.

Radu Groza a fost deseori dezamăgit: “Nu numai că ești trădat, dar ți se mai aruncă tot felul de acuzații”

Care a fost cel mai bun moment din carieră ta? Dar cel mai prost, mai dezamăgitor?

-Au fost multe momente bune și frumoase. Turneul din 2007 cu Julio Iglesias îl consider o încununare a activității mele de până atunci. Era o perioadă în care nu veneau prea mulți artiști din străinătate în România. Julio era cel mai bine vândut artist latin din lume. Au fost 5 spectacole mari pe stadioane, a fost sold-out.

Cel mai dezamăgitor moment nu a fost neapărat unul anume. Cel mai dezamăgitor este atunci când lucrezi cu cineva. Devii parte din familia lui, știi totul cu bune și cu rele, ajungi să aveți împreună cu succes și apoi nu numai că ești trădat, dar ți se mai aruncă tot felul de acuzații.

Nu vreau să mă gândesc la dezamăgiri. Fiecare avem un drum pe care vrem să îl urmăm. Cel mai important, în opinia mea, este să nu le facem rău celor care ne-au vrut binele și au fost alături de noi în momente complicate.

Dintre toate vedetele internaționale cu care ai lucrat, care a fost cea mai maleabilă? Dar cea mai pretențioasă?

-Am avut privilegiul că să lucrez cu multe vedete internaționale. foarte drăguți și maleabili. Richard Clayderman e un super drăguț și aproape toți cei cu care am colaborat. Sunt legende internaționale. Au colindat întreagă lume. Li s-a oferit peste tot unde au fost absolut toate condițiile. Sunt artiști respectați.

Al Di Meola, cu care am devenit foarte bun prieten, a fost extrem de cooperant, dar și riguros în același timp. Cred că cele mai complicate relații le-am avut cu Dj Antoine și cu Nigel Kennedy, mai precis cu managementul lor. Am rămas, totuși, în relații bune și cu ei.

“Nu mi-am dorit niciodată să devin cunoscut”

Ești unul dintre cei mai cunoscuți impresari din România și ai întâmpinat multe probleme. Cum ai reușit să le depășești și să-ți urmezi drumul?

-Nu mi-am dorit niciodată să devin cunoscut. Tot ce fac, fac din plăcere și pasiune. Muncesc mult și cred că asta mă ajută să trec peste toate greutățile vieții. Și mai cred că ce dai, aia primești. Fac lucruri bune și, chiar dacă apar obstacole, ele se întorc în cele din urmă în favoarea mea.

Ai fost afectat de ce s-a scris în presă despre tine?

-Nu poți renunța să fii afectat de ce scrie presa, pentru că suntem oameni și ne pasă de părerea celorlalți. Cred în presă, mai ales în cea corectă. De cele mai multe ori, presa a fost de partea mea, chiar dacă uneori au scris lucruri neplăcute. Nu cred că au făcut-o cu intenții rele.

Dacă ai putea șterge ceva din trecutul tău, ce ai alege?

-Nu aș șterge nimic. Tot ce am făcut, am făcut cu plăcere și cred că și din lucrurile neplăcute putem învăța lecții valoroase.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai?

-Am avut o copilărie foarte frumoasă. Mi-e dor de momentele petrecute cu familia. Îmi plăcea să fac sport, jucam fotbal toată ziua și înotam în râu vara. Nu am fost un copil rebel, dar am făcut și eu năzbâtii nevinovate.

Radu Groza își amintește de perioada liceului: “Eram cunoscut și popular”

Cum erai în liceu, timid sau popular?

-Am fost timid, dar aveam avantajele mele. Jucam bine fotbal, eram DJ la petreceri și învățam bine la școală. Eram cunoscut și popular datorită acestor lucruri.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată m-am îndrăgostit serios în liceu. Am mai fost atras de fete și înainte, dar prima dragoste adevărată a fost în liceu.

Când ai câștigat primii bani și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat la Radio România prezentând o rubrică la emisiunea Discoteca în Blue Jeans. Cu banii câștigați am cumpărat albume muzicale pentru emisiune.

Îți place să gătești? Ce preparate îți ies cel mai bine?

-Nu sunt un mare bucătar, dar îmi place să gătesc micul dejun și paste. Am un prieten Chef, George Valery, care gătește excelent și mi-a gătit foarte bine de mai multe ori de-a lungul timpului.

Radu Groza vorbește despre cel mai greu moment

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cel mai greu moment a fost când a murit mama mea, în 2005. A fost foarte greu, dar am reușit să trec peste acest moment dureros.

Ce nu știe lumea despre tine?

-Sunt un om obișnuit, îmi place frumosul, muzica, filmele și cărțile. Colecționez muzică pe CD-uri și discuri de vinil și iubesc animalele, în special caii și câinii.

Celebritatea ți s-a urcat vreodată la cap?

-Nu cred. E important să rămâi cu picioarele pe pământ și să gestionezi lucrurile inteligent, indiferent de poziția ta.

Ce sfat i-ai da acum lui Radu cel mic?

-I-aș spune să aibă încredere în el și în oameni, să-și urmeze drumul și să se bucure de fiecare moment al vieții.

Ce planuri ai pentru 2024?

-Am multe proiecte interesante pentru 2024 și 2025. Nu pot să dezvălui prea multe acum, dar sunt sigur că vor fi realizate și voi anunța detalii când va fi momentul potrivit.