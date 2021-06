Impresarul Radu Groza a traversat momente cât se poate de dificile în ultima perioadă, el petrecând, în mai puțin de un an, mai bine de două luni internat în spital din cauza unor probleme de sănătate care au venit unele după altele.

ADVERTISEMENT

Radu Groza, cu lunile în spital

”Problemele mele au început cu acest virus care face ravagii, COVID-19. Nu am fost pacient critic, adică nu am ajuns la Terapie Intensivă intubat, dar tot am ajuns la spital și am cam stat acolo. Noroc că medicii s-au dat peste cap și m-au salvat”, ne-a spus , impresarul vedetelor.

Mai mult, recunoaște Radu Groza, problemele cauzate de coronavirus au fost, în cazul lui, cu atât mai grave cu cât are și boli cronice, unele care puteau să se înrăutățească grav și chiar să îl ucidă, așa cum s-a întâmplat, deja, în zeci de mii de cazuri la noi în țară.

După ce a scăpat, totuși, de boala cauzată de Sars-COV2, Radu Groza credea că săptămânile petrecute în spital au fost… suficiente și și-a luat toate precauțiile necesare.

ADVERTISEMENT

”Am văzut ce ravagii face coronavirusul, așa că, după ce a trecut un timp de la boală, m-am și vaccinat, credeam că am scăpat de toate problemele. Mă înșelam teribil”, povestește, pentru FANATIK, Radu Groza.

Radu Groza: ”Am ajuns de urgență pe mâna chirurgilor”

Din păcate pentru impresar, lucrurile s-au complicat la doar câteva luni după ce a scăpat de coronavirus, iar situația lui a devenit critică, ajungând, de urgență, pe mâinile chirurgilor.

”La Cluj, am ajuns de urgență pe mâna chirurgilor. Motivul? Pietre la fiere, cum se spune popular. M-au operat endoscopic, dar au apărut niște probleme, am pierdut mult sânge, iar lucrurile s-au complicat”, a mai povestit, pentru FANATIK, .

ADVERTISEMENT

Așa că, din cauza complicațiilor suferite după intervenția chirurgicală, Radu Groza a rămas internat de trei ori mai mult decât se așteptau medicii.

”A fost greu, atât fizic, cât și psihic, dar acum, starea mea s-a îmbunătățit considerabil. Acum mă simt destul de bine, chiar dacă trebuie să mă feresc de tot ceea ce înseamnă stres, fie el alimentar, fie când vine vorba de situația profesională”, a mai dezvăluit Radu Groza.

Radu Groza a fost la un pas de moarte! De două ori!

”Pandemia asta ne-a dat tuturor viața peste cap. Pe mine m-a ținut prin spitale de m-am săturat eu. În mai puțin de un an, am stat peste două luni în spital dacă adun perioada petrecută cu coronavirusul și cea cu operația. În total, în viața mea, nu stătusem atât!”, povestește Radu Groza.

Mai mult, impresarul vedetelor recunoaște că perioada petrecută prin spitale a fost una cumplită, el fiind, de fapt, la un pas de moarte de două ori.

ADVERTISEMENT

”Când am fost bolnav de coronavirus și eram internat, vedeam ce se întâmplă în jur, și, chiar dacă nu eram pacient critic, știam că sunt la un pas de moarte și că oricând se poate întâmpla ceva rău. Apoi, la Cluj, când am aflat că sunt complicații, că am pierdut sânge prea mult, că am fost salvat doar datorită priceperii medicilor, mi-am dat seama că, iarăși, am trecut pe lângă moarte”, a mai spus Radu Groza pentru FANATIK.

Dar, cu toate acestea, Radu Groza a rămas optimist și, culmea, acum are puterea chiar să și glumească pe seama întâmplărilor dificile pe care le-a trăit, prin spitale.

”Este totuși un avantaj, recunosc. Am slăbit 10 kilograme, ceea ce e bine”, a spus râzând, pentru FANATIK, Radu Groza.

ADVERTISEMENT

Radu Groza e impresarul vedetelor

Cariera lui Radu Groza se întinde de-a lungul deceniilor când vine vorba de legăturile sale cu showbiz-ul, ca impresar, prin mâinile lui trecând mai toată ”floarea” muzicii românești. Acum, Radu Groza colaborează, printre alții, cu Ovidiu Lipan Țăndărică și organizează concerte ale unor artiști cu greutate atât de la noi din țară, cât și din străinătate.

Mai mult, discret din fire, Radu Groza a fost totuși în mijlocul unui scandal amoros în urmă cu mai mulți ani, despărțirea lui de Roxana Nemeș, cântăreață pe care o și impresaria, nefiind lipsită de controverse la acea vreme.