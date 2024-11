Radu Groza și Keo, devastați după aflarea veștii că Gabriel Cotabiță a murit: “L-am iubit foarte mult pe Gabi, am ținut foarte mult la el”

Radu Groza și Keo erau prieteni cu Gabriel Cotabiță, nu doar colegi de scenă sau studio. Celebrul impresar și renumitul artist au avut numeroase colaborări, de -a lungul timpului, cu regretatul Cotabiță.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață astăzi, 23 noiembrie, la vârsta de 69 de ani, după o lungă perioadă de suferință. Solistul ar fi fost internat la Spitalul Universitar din Capitală, după ce ar fi suferit un AVC.

Impresarul Radu Groza și artistul Keo, relație de prietenie cu Gabriel Cotabiță

Impresarul Radu Groza este devastat de când a aflat tragica veste. Are multe amintiri frumoase alături de el și este de părere că România a pierdut un adevărat artist. atât de tineri, cât și de cei mai în vârstă. Pe scenă, acesta se simțea cel mai bine, după cum a dezvăluit Radu Groza, pentru FANATIK.

“L-am sunat pe 1 noiembrie să-i spun La mulți ani. Și nu mi-a răspuns. Ultima oară am avut un eveniment cu el anul trecut. Era încântat că publicul îi știe versurile, îi știe piesele. Chiar îmi spunea “i-ai auzit cum au cântat? “. Publicul știa piesele lui. Anul ăsta am mai vorbit cu el de câteva ori. Acum un an și jumătate l-am trimis într-un club să cânte și a fost impresionat ca tinerii îi știau melodiile, îl iubeau.

Radu Groza: “Își dorea foarte mult să fie în fața publicului, să fie pe scenă, din asta se hrănea el”

S-a bucurat foarte tare. Își dorea foarte mult să fie în fața publicului, să fie pe scenă, din asta se hrănea el. Mă uitasem și la ultimele convorbiri pe WhatsApp. Vorbisem în vară. Dar vezi, ne luăm cu tot felul de lucruri și mai uităm… să ne căutăm, să mai vorbim…

, România a pierdut un artist adevărat. A fost complet, și muzician și producător, a fost un artist complet. Condoleanțe familiei”, spune Radu Groza.

O relație de prietenie a avut și Keo cu Gabriel Cotabiță. Cei doi au cântat la multe spectacole împreună. Ba mai mult, Keo i-a și compus câteva melodii lui Cotabiță, la el în studio. Artistul își amintește cu plăcere de conversațiile pe care le aveau, de distracția de dinainte de spectacole, dar și de aplauzele îndelungate .

Keo: “Ne-am apropiat destul de mult după problemele lui de sănătate din 2015. Am făcut mai multe concerte împreună, i-am scris și niște piese”

“Am avut mai multe concerte împreună, am avut și un concept de show, împreună. Prima oară când l-am cunoscut a fost în 2006 când el mi-a dat Steaua de mare, la Callatis, festival pe care el îl organiza. Mi-a dat premiu pentru o piesă de-a mea, “Dac-aș putea să zbor”, o piesă care lui îi plăcea foarte mult.

“L-am iubit foarte mult pe Gabi”

Ne-am apropiat destul de mult după problemele lui de sănătate din 2015. Am făcut mai multe concerte împreună, i-am scris și niște piese, una dintre ele este . Am petrecut ore în studio, la mine, eram prieteni. L-am iubit foarte mult pe Gabi, am ținut foarte mult la el.

Anul ăsta l-am sunat de ziua lui și nu mi-a răspuns, pe 1 noiembrie. M-a afectat foarte tare când am aflat că a plecat dintre noi.

Râdeam mult și ne simțeam foarte bine înainte de concerte, era foarte prietenos, avea o candoare specială. Ca artist, avea o strălucire deosebită. Dumnezeu să-l odihnească și condoleanțe familiei! “, a declarat Keo, pentru FANATIK.