Marin Radu II, la 65 de ani. Cum l-a „blestemat” Dinamo după ce a luat titlul cu FC Argeș: „M-a băgat în gips de trei ori!” Exclusiv

Marin Radu II, fostul atacant al Stelei și al lui FC Argeș a împlinit 65 de ani pe 15 martie. Fostul fotbalist consideră că FC Argeș poate ajunge în play off cu o victorie cu Dinamo, care consideră că l-a „blestemat” după le-a luat titlu „câinilor” în 1979.

Marin Radu II a fost unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1 și a marcat nu mai puțin de 196 de goluri, cucerind și trei titluri: unul cu FC Argeș, două cu Steaua Bucucurești, dar mai ales Cupa Campionilor Europeni.

Fost coleg de generație cu marele Nicolae Dobrin a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul din acestă seară dintre Dinamo și FC Argeș, două echipe care i-au inflențat destinul ca fotbalist.

Marin Radu II speră ca FC Argeș să învingă Dinamo de ziua lui: „Ar fi un cadou frumos!”

Atacantul care a înscris nu mai puțin de 170 de goluri pentru FC Argeș în cei doi 12 ani petrecuți în „Trivale” și care i-a „suflat” titlul lui Dinamo în 1979, speră că Piteștiul să reușească încă o dată să o învingă pe Dinamo. Cel puțin asta e dorința fotbalistului care a scris istorie la FC Argeș cu ocazia împlinii vârstei de 65 de ani: „Ar fi un cadou frumos o victorie în Ștefan cel Mare chiar de ziua mea! FC Argeș poate să câștige cu Dinamo, pentru că ei nu mai sunt de mult timp ce au fost odată! Sunt probleme mari acolo și nu au cine știe ce echipă. Au foarte mulți străini. Noi putem să promovăm jucători din propria pepinieră pentru că vin mulți jucători străini care nu sunt mai buni decât ai noștri!”, a spus fostul mare atacant în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul mare fotbalist al lui FC Argeș are încredere că fosta campioană poate ajunge în play off în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, iar o victorie cu Dinamo le-ar mări considerabil șansele: „Piteștiul are forța să ajungă în play off, mai ales cu o victorie cu Dinamo! S-ar reactualiza lupta acolo în primele șase echipe!”.

Radu II nu a uitat niciodată de unde a plecat și păstrează vie amintirea primului trofeu din carieră cuceritor alături de Dobrin la FC Argeș și speră că echipa poate reveni în prim planul fotbalului românesc: „M-aș bucura mult dacă Argeșul ar reveni între primele echipe ale campionatului, mai ales că am jucat acolo 12 ani și am câștigat primul trofeu! Piteștiul va rămâne un punct important pe harta fotbalului românesc. Au fost fotbaliști foarte buni precum Mutu, Dică, Neaga și mulți alții”.

Radu II, „blestemat” de Dinamo: „Le-am luat titlul și cred că de aici mi s-au tras necazurile! Apoi un dinamovist m-a băgat în gips de trei ori”

Dinamo pierdea dramatic în 1979 titlul în fața lui FC Argeș, iar pentru Radu II se poate vorbi de un „blestem” al dinamoviștilor, după ce a fost accidentat grav de trei ori de fotbalistul lui Dinamo, Alexandru Nicolae: „Am luat titlul în 1979 în fața lui Dinamo cu FC Argeș. Probabil de aici mi s-au tras și necazurile cu Dinamo! Le-am luat titlul și apoi Alexandru Nicolae de la Dinamo mi-a făcut numai rele. M-a băgat în gips de trei ori!”, a șocat fostul atacant.

Deși a stat aproape un an și jumătate pe bară, Radu II nu îi poartă pică, chiar dacă dinamovistul nu și-a cerut scuze niciodată și s-au mai văzut doar pe teren: „Alexandru Nicolae de la Dinamo m-a accidentat de trei! Am intrat de trei ori în gips din cauza lui! Am stat un de zile la Pitești, după care la Steaua m-a lovit iar la un meci pe 23 August cu Dinamo și am mai stat încă patru luni iar. Nu ne-am mai întâlnit niciodată”.

Ironia sorții face că atacantul a fost accidentat pentru a treia oară de același jucător chiar după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni: „Dar ghinionul face că și după ce am câștigat Cupa Campionilor Europeni am jucat pe Dinamo și m-a împins tot el și am avut probleme la cervicală la vertebre și am mai stat vreo lună! Nu și-a cerut scuze. Am stat cu corset în gât! Genunchiul meu era varză. Aveam 170 de goluri la 27 de ani! Puteam să mai dau zeci de goluri la Steaua”.

„Supărarea mea cea mai mare a fost că nu am fost sănătos când m-am dus la Steaua. Aveam probleme cu genunchiul și am fost la 50-60% din potențialul meu și am avut mari problemă” – Radu II