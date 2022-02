Prima declarație a lui Radu Itu, după ce a fost eliminat de la Survivor România: „Am plâns aici cât nu am plâns în 30 de ani”

După cinci săptămâni petrecute în competiția Survivor România 2022, Radu Itu a fost eliminat. Faimosul a declarat ca această experiență i-a oferit importante lecții de viață și i-a arătat cât de privilegiat este, de fapt, de Dumnezeu.

Radu Itu a fost eliminat din competiția Survivor România 2022

Fiecare nouă zi petrecută în jungla dominicană le testează limitele concurenților Survivor România 2022.

Serile de marți aduc cu ele câte o nouă eliminare, iar tensiunea crește printre membrii celor două triburi. Pentru a doua săptămână consecutivă, concurenții au luptat în proba pentru Comunicare.

Premiul pentru concurentul câștigător a fost o melodie aleasă de membrii familiei sale. După ștafetă, Războincii au reușit să obțină o nouă victorie.

Întorși în sala de consiliu, CRBL, Otilia și Radu Itu au așteptat cu sufletul la gură să afle care din ei va pleca acasă. Publicul a decis, iar concurentul eliminat a fost Radu Itu, care suferise și o accidentare.

Radu Itu: „Am plâns aici cât nu am plâns în 30 de ani”

După aflarea veștii, Radu Itu s-a abținut cu greu să nu plângă. Acesta a afirmat că Survivor România a însemnat o lecție de viață.

. La final, le-a mulțumit colegilor săi de echipă pentru sprijinul acordat în momentele dificile și le-a urat succes și putere pentru a rezista cât mai mult în junglă.

„Încerc să fiu puternic, să nu plâng. Câteodată și oamenii puternici plâng. Vă respect pe toți. Am plâns aici cât nu am plâns în 30 de ani. Nu credeam vreodată că o sa trăiesc ce am trăit aici, cu foame, cu frig, cu ploi. Dar se pare că despre asta este Survivor. Trebuie să fii foarte puternic fizic și psihic.

Cu mine nu a ținut fizicul, dar psihicul mi-am dat seama că este foarte puternic. În primele două săptămâni am început să clachez. Au venit câțiva colegi dragi, m-au încurajat și am mers mai departe.”, a spus Faimosul.

„Nu lăsați ca foamea să câștige”

În nopțile petrecute sub cerul liber, Radu Itu s-a gândit la cei pentru care să nu aibă un loc unde să se adăpostească reprezintă o obișnuință, iar acest lucru l-a învățat să se bucure mai mult de ceea ce viața i-a oferit.

“Am plâns nopți întregi, mă gândeam acasă, mă gândeam la oamenii care nu au un acoperiș deasupra capului și mă gândeam că eu și ceilalți colegi suntem foarte iubiți de Dumnezeu pentru că noi acasă avem tot.

Am venit aici să arătăm cât de puternici suntem, curajoși, că putem să trecem peste tot și că trebuie să mergem la război. Se pare că războiul s-a încheiat aici. Cel mai bun să câștige și nu lăsați ca foamea să câștige. Mă înclin”,

Survivor România 2021, lider de audiență

Ediția Survivor România 2022 difuzată pe 15 februarie a fost lider absolut de audiență în intervalul orar 20:29- 23:29. Pe parcursul emisiunii, 1.9 milioane de români au trăit emoțiile competiției alături de concurenți. Minutul de aur a fost la ora 21:37, atunci când în fața televizoarelor s-au aflat în fața televizoarelor.

Antonii Mangov, Programming Director PRO TV, a vorbit despre rezultatele spectaculoase obținute de Survivor România 2022 până în acest moment.

„Survivor este cel mai de succes format de tip reality, de aventură, din lume și era deja extrem de iubit de publicul din România. Ne bucurăm să vedem că acest sezon este mai performant decât orice alt sezon anterior, iar calitatea emisiunii a atins noi standarde.”, a spus acesta.