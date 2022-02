Ce a spus Radu Itu despre foștii colegi de la Survivor: “Sunt 2 – 3 cu care nu aș mai vorbi”

Radu Itu a fost eliminat de la Survivor România 2022 și s-a întors în România în urmă cu câteva zile.

Fostul concurent din tribul Faimoșilor a dezvăluit care a fost primul lucru pe care l-a făcut după eliminare și ce impresii are după o lună petrecută în Republica Dominicană.

Acesta a spus și cu cine ar păstra legătura după ce se va termina reality show-ul.

Ce a spus Radu Itu despre foștii colegi de la Survivor

a revenit în țară chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani, pe 20 februarie. Tânărul a fost eliminat de la Survivor România după o lună de competiție. A fost nominalizat alături de Otilia și CRBL.

ADVERTISEMENT

Fostul Faimos recunoaște că a fost foarte greu, însă consideră că a fost “cea mai tare” experiență din viața lui. În plus, a rămas în relații de prietenie cu câțiva dintre foștii coechipieri.

“Experiența Survivor a fost cea mai tare. Am învățat foarte multe lucruri, am legat prietenii și mai mari cu câțiva dintre cei de acolo. A fost cel mai mare și mai greu show la care am participat, până la acest moment.”, a declarat Radu Itu pentru .

ADVERTISEMENT

De asemenea, a spus că ar păstra legătura cu toți concurenții, în afară de câțiva, cărora a preferat să nu le dea numele. Ar ține legătura și cu cei din tribul Războinicilor.

“După show, aș păstra legătura cu majoritatea persoanelor, din echipa Faimoșilor. Poate sunt 2-3 cu care nu aș mai vorbi, dar nu voi da nume. Iar de la Războinici, aș vrea să țin legătura cu toți.”, a adăugat tânărul afacerist.

ADVERTISEMENT

În acest moment, fostul concurent nu ar mai merge la un alt reality show, dar la un moment dat ar repeta experiența.

Primul lucru pe care l-a făcut după eliminare a fost să facă duș, apoi să mănânce, după cum a precizat în cadrul aceluiași interviu.

ADVERTISEMENT

“Imediat ce am părăsit show-ul, m-am băgat într-un duș și cred că am consumat un tub de șampon în păr și pe corp. Iar apoi am mâncat… 3 zile. De fapt, încă mănânc! (rade)”, a mai spus acesta.

Radu Itu s-a accidentat în timpul competiției

Radu Itu a suferit o accidentare la piciorul drept și alte două întinderi în timpul probelor. Se simte slăbit după ce a fost eliminat din competiție.

ADVERTISEMENT

Tânărul a slăbit câteva kilograme înainte să plece în Dominicană, după care a slăbit altele în săptămânile petrecute acolo.

“M-am întors cu accidentarea pe care am făcut-o la piciorul drept, acele două întinderi despre care deja am discutat. În rest, sunt doar foarte slăbit. (…)

Înainte să plec am făcut o mare greșeală și am slăbit 8 kilograme. Iar în competiție, am mai slăbit încă 8 sau 10 kilograme în cinci săptămâni.”, a mai spus Radu.

Întrebat ce planuri are în continuare, Radu a spus că se va ocupa de afacerea cu pălării și de antrenamente. Până pe 15 martie va lua o pauză.