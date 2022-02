Radu Itu, prima apariție publică după eliminarea de la Survivor România: „Le-am mâncat mâncarea degeaba”

Radu Itu a părăsit competiția Survivor România 2022, după cinci săptămâni petrecute în jungla dominicană, departe de familie și prieteni.

Fostul concurent al echipei Faimoșilor a revenit în țară. El a fost invitat în emisiunea „La Măruță” și a răspuns acuzațiilor pe care colegul său, Robert Niță, i le-a adus.

Radu Itu: „Eram foarte slăbit”

, bazându-se pe o strategie greșită. Radu Itu a slăbit 10 kilograme și a donat sânge înainte să plece în jungla dominicană. Aceste acțiuni i-au slăbit foarte tare organismul.

Din cauza neputinței fizice și a psihicul, fostul concurent în echipa Faimoșilor a avut de suferit. După spusele lui, dintr-un bărbat puternic, care nu plângea niciodată, a ajuns să-și facă propriul colț unde să se retragă.

„A patra zi am amețit. Vedeam doar negru. Eu sunt foarte încăpățânat de fel și nu ascult de nimeni. Am slăbit 18 kg în total. Acum cred că am 65.

Când am ajuns acolo am zis ‘Ce a fost în capul meu?’. Eram foarte slăbit. A doua zi mi-am dat seama. Îmi pare rău că am stat două săptămâni aiurea pe bancă și că n-am putut să-mi ajut colegii. Le-am mâncat mâncarea degeaba.

Acolo cred că eram cel mai mare plângăcios. Plângeam non-stop. Mi-am făcut un colțișor din frunze de palmier, unde mă duceam și plângeam.”, a dezvăluit Radu Itu.

Ce a învățat Radu Itu din competiția Survivor România 2022?

este să aibă asigurate toate nevoile primare în viață. A dezvăluit că, de când s-a întors din Republica Dominicană, nu mai risipește mâncarea și atunci când își gătește acasă, dar și dacă merge la restaurant, nu se ridică de la masă până nu își termină porția.

Mai mult, și-a propus să scoată la licitație pălăria pe care a avut-o cu el la Survivor România, banii adunați urmând să-i doneze celor nevoiași.

„Îmi dau seama cât de importantă este mâncarea. Nu pot să descriu în cuvinte ce înseamnă să faci foamea. Eu nu mai arunc mâncare. Mi-am dat seama de oamenii care nu au acoperiș deasupra capului, care stau pe străzi.

Vreau să fac o licitație cu această pălărie pe care am purtat-o la Survivor și vreau să donez banii celor care n-au ce mânca și n-au adăpost.”, a declarat fostul concurent Survivor România.

Radu Itu îi răspunde lui Robert Niță

După ce a ieșit din concurs, Robert Niță a spus despre Radu Itu că este „săgeată” și că Laura Giurcanu îl influențează când vine vorba de luarea deciziilor. Pălărierul i-a răspuns fostului său coleg și i-a explicat că la Survivor România a făcut doar ceea ce el și-a dorit.

Totodată, Radu Itu afirmă că nu și-a dorit să intre în polemici cu cei din echipa Faimoșilor, cu toate că acest lucru s-a întâmplat.

„Nu am fost săgeată acolo, am făcut ce am crezut eu. Nu m-a influențat nimeni. Am făcut ce am crezut eu că e de cuviință să fac. La consiliu mi-am cerut cerut scuze față de Cătălin, pentru că eu așa am considerat în momentul respectiv.

După care am stat pe plajă. Unu la mână, am stat singur pe plajă. După care a venit Laura, apoi TJ și Emil. N-am stat de vorbă cu ei despre subiectul în sine. Am vorbit chestii personale.

După care m-am dus la locul meu și m-am gândit ce am de făcut. Nu știu dacă merita să-mi cer scuze sau nu. Am așteptat o zi sau două zile și am prins și eu curaj, dar nu m-a influențat nimeni.

La consiliu nu am spus pentru că, sincer, îmi era frică să spun. Îmi era frică de cum o să reacționeze anumite persoane și nu voiam să mă cert cu cineva.”, a spus Radu Itu.