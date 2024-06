Radu Mazăre a purtat un ceas de 15.000 de dolari, la ieșirea din închisoare. Fostul primar a fost eliberat fără să plătească prejudiciul

Chiar dacă a anunțat că nu mai vrea să ia parte la viața publică, Radu Mazăre știe în continuare să se facă remarcat. Fostul primar al municipiului Constanța a ieșit părăsit penitenciarul în stil mare, purtând un costum scump și un ceas care valorează cât o mașină.

Radu Mazăre nu mai vrea să fie persoană publică

„Vă dau o singură declarație, nu ma mai interesează sub nicio formă viața publică. Nu mă mai întrebați ce a fost, ce va fi, că nu mă mai interesează”, a declarat Radu Mazăre la ieșirea din închisoare.

ADVERTISEMENT

De altfel, care l-au eliberat înainte de termen că nu are nicio intenție să se întoarcă în viața publică. El le-a spus că are în continuare notorietatea pe care a câștigat-o în urmă cu un deceniu, motiv pentru care jurnaliștii continuă să-l caute iar lumea vorbește despre el.

”Notorietatea, din păcate, a rămas. Totuși, nu am mai dat niciun interviu, deși am avut solicitări chiar și în penitenciar, nu am publicat niciun mesaj pe nicio rețea de socializate, nu am transmis niciun mesaj referitor la niciun aspect al vieții economice, sociale și politice din România, pentru că am luat această decizie, de a nu mai fi o persoană publică”, a declarat Mazăre, în instanță.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo și Gerard Depardieu, printre clienții brandului Cvstos

Un detaliu care a scăpat, la vremea respectivă, este că, la ieșirea din închisoare, , pe care nu s-a străduit prea mult să-l ascundă.

Mai exact, este vorba despre un model Chronograph Challenge-R 50, al producătorului Cvstos. Un astfel de accesoriu are un preț de catalog cuprins între 15.000 și 19.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Cvstos este un brand adresat ”cunoscătorilor” având creații caracterizate prin unicitate și inovație. Este unul dintre cele mai prestigioase branduri elvețiene de ceasuri de lux contemporane, înființat în 2005 la Geneva de către Sassoun Sirmakes și Antonio Terranova. În latină, ”Cvosts” înseamnă gardian.

Unul dintre clienții brandului Cvstos este celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo, care în anul 2020 s-a afișat cu un model Challange Sealiner GT, în valoare de 18.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

În 2014, Cvstos a creat o colecție specială numită ”Proud to be Russian” (Mândru că sunt rus), destinat exclusiv pieței din acest stat. Ambasadorul colecției a fost actorul Gerard Depardieu, bun prieten cu președintele Vladimir Putin.

Prejudiciul cumulat în dosarele lui Mazăre: aproape 115 milioane euro

Radu Mazăre era cunoscut ca un excentric, pe vremea când era primar. El era pasionat de mașini de epocă și era mereu văzut în cluburi exclusiviste, deseori în compania unor personaje mondene. Cu toate acestea, în ultima sa declarație de avere a fostului edil, din 2014, nu apar obiecte de lux, bijuterii sau ceasuri. În schimb, presa scria, în 2008, că Mazăre a primit un ceas IWC Schaffhausen Automatic, în valoare de 10.000 de dolari, cadou de ziua lui de naștere.

Radu Mazăre a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Polaris și 9 ani în dosarul retrocedărilor ilegale. Prejudiciul din primul dosar a fost de 3,4 milioane lei, iar în cel de-al doilea, de 114 milioane euro. Într-un al treilea dosar de mită (dosarul Henri Coandă), fostul edil a fost achitat în 2022, după ce instanța a constatat că faptele s-au prescris.

În total, Radu Mazăre a executat 5 ani de închisoare, iar statul român a recuperat o mică parte din prejudiciu. El a fost eliberat condiționat, după ce avocații fostului politician au solicitat să i se aplice dispozițiile Codului penal din 1968, care nu condiționau punerea în libertate de plata prejudiciului. Mazăre le-a mai spus magistraților că, după ieșirea din închisoare, va lucra pentru o mare agenție turistică din Grecia, pe postul de consultant.