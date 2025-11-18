News

Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”

Radu Mazăre se descrie ca un adevărat binefăcător în Madagascar, un stat insular în care circa 80% din populație trăiește sub pragul internațional al sărăciei
Daniel Coltuc
18.11.2025 | 17:00
Radu Mazare imparat in Madagascar Are 60 de angajati si a renovat o scoala Vin la noi cand li se imbolnavesc copiii
Radu Mazăre s-a mutat definitiv în Madagascar unde operează un hotel de patru stele, alături de familia sa / Colaj foto: Fanatik / Surse foto: Youtube BackpackYourLife, Mantasaly.com
Radu Mazăre s-a întors în glorie în Madagascar după cinci ani petrecuți în închisorile din România. Fostul primar al municipiului Constanța a revenit pe continentul african cu forțe noi: a renovat complet resortul care rămăsese închis din pandemie, a făcut zeci de angajări și chiar a renovat o școală pentru copiii care locuiesc în zonă.

Radu Mazăre i-a învățat pe malgași să-și taie unghiile și să spele geamuri

Radu Măzăre, proprietarul resortului Mantasaly din nordul insulei Madagascar, a dezvăluit că a renovat o școală din Akurikaheli, un sat pitoresc situat în regiunea Antsiranana, acolo unde se află și resortul construit de el. Într-o prezentare pe noul site oficial al hotelului, acesta povestește că a fost adoptat foarte bine de comunitatea locală, mai ales că le-a oferit oamenilor locuri de muncă și cumpără produse direct de la crescătorii de animale și pescari.

De asemenea, fostul primar susține că i-a învățat pe oameni cum să lucreze și să-și facă igiena zilnică. De asemenea, Mazăre spune că nu a angajat pază pentru locație pentru că niciodată nu s-a furat nimic de aici.

”Nu avem paznici. Nimic nu s-a furat vreodată”

”Astăzi, avem peste 60 de angajați malgași. Mulți dintre ei locuiesc în resort, în camere curate cu apă curentă și electricitate, un standard rar în satele din zonă.

Am fost nevoiți să-i învățăm totul: cum să curețe geamuri, cum să taie unghii, cum să se întrețină. Au învățat. Acum vin la noi atunci când li se îmbolnăvesc copiii sau când au o problemă și nu știu ce să facă.

A renovat o școală din nordul Madagascarului

Nu avem paznici. Nimic nu s-a furat vreodată. Singurul lucru de care trebuie să aibă grijă este să păzească turmele de zebu (bou cu cocoașă) care aleargă libere și pasc plantele din grădinile noastre.

scoala renovata Radu Mazăre
Școala pe care Radu Mazăre spune că a renovat-o în Madagascar / Sursă foto: Google Maps

Am renovat o școală în Akurikaheli. Femeile ne aduc lapte de zebu. Pescarii vin la noi cu pește direct de pe plajă”, se arată pe noul site al Mantasaly Resort din Madagascar.

Radu Mazăre spune că ”spiritele strămoșilor” i-au permis să construiască un hotel pe terenul tribului din Madagascar

Povestea resortului, așa cum a fost descrisă de Radu Mazăre, începe de la momentul în care fostul primar a descoperit locația perfectă pentru kite-surfing și trece prin momentul în care a negociat cu un trib local pentru teren. Spre deosebire de varianta prezentată în România, Mazăre spune acum că nu a fost vorba despre o tranzacție/concesiune în adevăratul sens al cuvântului.

”Terenul era folosit de comunitatea locală de generații, dar fără documente. Nu l-am cumpărat – am cerut permisiunea. Am oferit un zebu într-o ceremonie tradițională, cu bătrânii satului, iar spiritele strămoșilor ne-au permis să construim.

Într-o lume uitată de timp, fără drumuri, fără electricitate și fără ape curgătoare, am construit un resort complet autonom. Astăzi, operăm 100% cu energie solară, inclusiv pompele și filtrele de apă, fără vreo conexiune la rețeaua națională.

Am plantat mii de copaci, palmieri și plante exotice – pe un pământ care era uscat și bătut de vânt. Dar am păstrat tot ce am putut: copacii sacrii, formele naturale, vegetația nativă. Nimic nu a fost nivelat fără motiv. Nimic nu a fost făcut în grabă”, se mai arată pe site-ul hotelului deținut de Radu Mazăre în Madagascar.

Povestea hotelului: În Madagascar nu există materiale de construcții

Românul a mai dezvăluit că, în lipsa materialelor de construcții în Madagascar, a fost nevoit să importe materia primă. Construcția s-a dovedit anevoioasă pentru că nici măcar companiile specializate nu aveau experiență. ”Am fost nevoiți să reconstruim chiar și de trei ori unele structuri”, a mai povestit edilul.

Condiții de lux în pustietate. Cum arată azi hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar

În prezent, Radu Mazăre operează un resort ultra-modern, cu bungalowuri reamenajate înainte de redeschiderea locației din prima parte a anului 2025. Fiecare cameră e dotată cu televizor smart, aer condiționat, internet și duș apă caldă. Locația dispune de o piscină de 300 mp și o zonă pavată de șezlonguri în suprafață de 900 mp.

Mantasaly Resort dispune de două restaurante și două baruri dotate cu sistem de sunet hi-fi. Unul dintre ele are deschidere la ocean, iar celălalt se află în zona piscinelor. Locația se mai laudă cu o sală de fitness și un spa. Prețul pe noapte la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar variază între 130 și 240 de euro pe cameră.

Cât a costat resortul lui Mazăre

În 2012, Radu Mazăre dezvăluia în premieră că va începe construcția unui hotel în Madagascar format din bungalowuri de lux. Fostul primar spunea că a concesionat pe 99 de ani o suprafață de circa 1,8 hectare de teren de la un trib malgaș. El ar fi plătit un euro pe metru pătrat, potrivit datelor din declarația sa de avere.

Investiția inițială a fost de circa 300.000 de euro, dar proiectul a devenit tot mai ambițios și ar fi înghițit, până la urmă, circa 1,3 milioane euro. La finalul anului 2024, Radu Mazăre s-a întors în Madagascar alături de soția lui, Roxana și fiul său cel mic.

Majoritatea populației din Madagascar trăiește cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi

Madagasacar este un stat în care nivelul de trai este considerat scăzut, cu majoritatea populației care trăiește cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi. O mare parte din populație e dependentă de agricultură, iar economia este vulnerabilă la șocuri climatice (secete, uragane), ceea ce agravează sărăcia. Condițiile sanitare și de igienă sunt adesea precare, mai ales în zonele rurale. De asemenea, accesul la servicii de bază (apă potabilă, electricitate) este limitat în continuare pentru mulți oameni.

