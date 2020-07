Radu Mazăre Jr. îi moștenește pasiunile tatălui. Cum a fost filmat la malul Mării Negre – Video

Radu Mazăre Jr. nu pierde deloc vremea! Fiul fostului primar al Constanței, extrădat în urmă cu un an din Madagasca și dus în pușcărie, îi moștenește pasiunile tatălui.

Radu Mazăre Jr., pasionat de wakeboard

Răducu a apărut într-un reportaj la Teo Show unde a făcut o demonstrație despre cât de priceput este la sporturile nautice.

Acesta a vorbit despre ce pot face turiștii care merg la Mamaia și le-a arătat telespectatorilor emisiunii de la Kanal D care sunt activitățile sale preferate de pe litoral.

Răducu se dă în mare parte a timpului cu wakeboardul și profită din plin de teleski-ul de la Mamaia, acolo unde pasionații de așa ceva se pot distra în voie.

„Wakeboard-ul e o alternativă bună la surf. Deprinzi multe mișcări cu placa și faci și sport în același timp”, a spus Radu Mazăre Jr.

Sfaturi pentru cei care vor să se apuce de sporturile acvatice: „Trebuie să ai condiție fizică și mult curaj”

„Trebuie să ai condiție fizică, mult curaj, să fii atras de zona asta a sporturilor. Genul ăsta de sporturi pe apă îl practic de pe la 11 ani, adică de acum 15 ani”, a mai spus Răducu.

„Am reușit cu aceste sporturi să slăbesc 10 kilograme în două luni. Am pus ceva greutate și am zis că nu e ok. Aveam aproape 87 și mai vreau să mai scad. Vreau să am măcar 72 de kilograme, având în vedere că am 1,81”, a mai dezvăluit fiul lui Radu Mazăre.

Radu a vorbit reporterului de la Kanal D și despre ideea de a avea un copil. Fiul lui Mazăre încă nu e pregătit să devină tată, însă dacă ar fi părinte nu și-ar lăsa copiii să piardă timpul pe tablete și telefoane, căci nici el nu a avut o astfel de copilărie și consideră că este mai bine fără prea multă tehnologie.