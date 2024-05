Radu Mazăre și-a găsit de muncă, după ieșirea din închisoare. Unde va lucra și care va fi postul pe care-l va ocupa fostul primar de Constanța

Radu Mazăre, fostul primar al municipiului Constanța, a fost eliberat înainte de termen, după ce i-a convins pe judecătorii bucureșteni că s-a îndreptat după cinci ani petrecuți în spatele gratiilor.

Radu Mazăre va fi consultant la o mare companie turistică din Grecia

În instanță, Mazăre din România, că nu se va mai implica în politică și că, după ce va fi lăsat liber, se va angaja.

ADVERTISEMENT

De altfel, Radu Mazăre a depus în instanță o promisiune de angajare din partea uneia dintre cele mai mari companii turistice din Grecia. Viitorul său job este de consultant în dezvoltare turistică, o poziție pe care a mai ocupat-o și în trecut, , pe fondul problemelor penale.

Fostul edil a depus în instanță și contractul pe care l-a avut cu cea mai mare atenție turistică din Egipt, unde a lucrat din 2016 tot din postura de consultant în dezvoltare turistică. Atunci, el a fost consilierul miliardarului egiptean Samih Sawiris, șeful companiei Orascom din Egipt.

ADVERTISEMENT

Orascom este un concern care deține celebra stațiune El Gouna, însă desfășoară operațiuni în Dubai, Statele Unite, Turcia, Pakistan sau Spania. În 2013, Bill Gates a investit un miliard de dolari în compania de construcții deținută de Samih Sawiris.

Fostul primar s-a pregătit pentru viitorul job cu un curs de îngrijitor de spații verzi

Mazăre le-a dezvăluit judecătorilor că acesta este și motivul pentru care a făcut un curs de îngrijitor de spații verzi, în penitenciar.

ADVERTISEMENT

”Deși pare puțin straniu, la prima vedere pentru un om cu studii superioare să urmeze un astfel de curs, însă orice dezvoltare turistică trebuie făcută astăzi în armonie cu natura, așa că am dorit să cunosc elementele de bază în creșterea și cultivarea plantelor și îngrijirea spațiilor verzi. Pentru mine, este prea târziu să mai fiu inginer naval, meseria mea de bază”, le-a spus fostul edil magistraților.

În fața judecătorilor, Radu Mazăre nu a pomenit niciun cuvânt despre hotelul pe care-l deține în Madagascar. Mantasaly Resort, un proiect în care s-au investit mai bine de 1,3 milioane de euro, a fost închis temporar în timpul pandemiei, după care nu s-a mai redeschis. În prezent, locația este folosită pentru evenimente private și diverse filmări.

ADVERTISEMENT

Mazăre: ”Am refuzat să dau interviuri din închisoare”

În schimb, fostul primar i-a asigurat pe magistrați că ”pentru nimic în lume nu aș mai intra în viața publică”, pentru că dorește să aibă mai mult timp pentru el și soția lui.

În plus, el le-a reamintit judecătorilor că și-a dat demisia din funcția de primar al municipiului Constanța, în 2015, pentru că a realizat că este o incompatibilitate între ”această funcție de onoare publică și statutul de arestat”. Ulterior, el a luat decizia să se retragă definitiv din viața politică și publică a țării, iar din 2016 nu a mai făcut nicio declarație publică.

”Notorietatea, din păcate, a rămas. Totuși, nu am mai dat niciun interviu, deși am avut solicitări chiar și în penitenciar, nu am publicat niciun mesaj pe nicio rețea de socializate, nu am transmis niciun mesaj referitor la niciun aspect al vieții economice, sociale și politice din România, pentru că am luat această decizie, de a nu mai fi o persoană publică”, a mai explicat acesta.

Cum s-a ajuns la eliberarea din închisoare a fostului primar al Constanței

Radu Mazăre a executat cinci ani din condamnarea de nouă ani, pentru fapte de corupție săvârșite pe vremea când era primar. În martie 2024, el a înaintat prima cerere pentru acordarea liberării condiționate către Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Solicitarea a fost respinsă din cauza ”multiplelor acte materiale săvârșite ce demonstrează perseverența infracțională”.

Mazăre a contestat decizia în instanță. În aprilie, Tribunalul București i-a respins, de asemenea, cererea, însă o lună mai târziu, Curtea de Apel București a desființat sentința anterioară și a decis să-l pună în libertate pe fostul primar de Constanța.