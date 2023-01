Radu Micu, Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad Ţepeş din producția Netflix Rise of Empires: Ottoman: „Am avut momente de frustrare”

Radu Micu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre filmările serialului Netflix. Mâna dreaptă a lui Vlad Țepeș (n.r. Daniel Nuță) în producția-fenomen de pe Netflix, Rise of Empires: Ottoman, ne-a povestit și despre relaționarea cu actorul turc Cem Yigit Uzümoglu, dar și despre compatibilitatea dintre ei atât în fața camerelor, cât și în timpul liber pe care l-au petrecut în Turcia.

Radu Micu, alias Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad Ţepeş din producția Netflix s-a împrietenit cu Vlad Țepeș și cu Mehmed

Radu Micu ne-a mărturisit, sincer, că nimic nu este greu atunci când depui pasiune: nici condițiile meteo, nici orele interminabile de filmare, nici replicile și nici rolurile. Practic, atunci când „încalți pantofii” personajului, ești una cu el și toate lucrurile din jurul tău încep să se transforme, iar greul nu se mai simte deloc.

Mai mult, ne-a povestit actorul care îl joacă pe Dimitrie și cu actorul turc Cem Yigit Uzümoglu, interpreții rolurilor principale și cu care a legat o amiciție strânsă pe

La fel de sincer, Radu Micu ne-a vorbit și despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, Antonia Ionescu, despre viața de tătic, despre proiecte de viitor, dar și despre frustrările inerente ale meseriei pe care o face cu atât de multă dragoste.

Radu Micu: „Au fost momente de epuizare”

– O întrebare clișeică, dar totuși cu atât de multe explicații, mai ales că oamenii percep lucrurile diferit. Cum este meseria de actor? E grea?

Odată ce îți place meseria asta, nu cred că este grea, pentru că depui pasiune, orice efort pare să dispară. Nu, nu e grea, dar e dificilă. E destul de dificilă.

– Ce sacrificii ai făcut în cariera de actor? Ai avut vreodată momente în care ai simțit că nu mai poți?

N-am făcut cine știe ce sacrificii în meseria asta de actor. Chiar nu le simt. Odată ce ai pasiune pentru așa ceva, nu simți nici că sunt sacrificii, nici că e ceva greu, nici că e corvoadă. Am avut momente în care am simțit că nu mai pot, momente de frustrare, momente în care am simțit că sunt nedreptățit. Aceste lucruri toată lumea le trăiește, mai devreme sau mai târziu.

– În ce personaj te-ai regăsit cel mai mult, care a fost cel mai apropiat de tine, de Radu Micu cel real?

Nu cred că am avut un personaj în care să mă regăsesc atât de tare. Pot să spun că în fiecare personaj pe care l-am făcut, pun o mică părticică din gândurile mele personale, din sentimentele mele.

FIlmările pentru Netflix, plăcute, dar uneori obositoare

– Cum au fost filmările pentru Rise of Empires: Ottoman Mehmed VS Vlad? Care a fost cel mai dificil moment al filmărilor, dar și cel mai plăcut?

Filmările au fost mega-plăcute, de la audiții, până la petrecerea de final a filmului, toate momentele și toate evenimentele din acest film. Chiar au fost plăcute, nu au fost momente dificile. Au fost momente grele, de epuizare, din cauza efortului, din cauza condițiilor meteo, a frigului. O zi de filmare are 12 ore… Au fost momente grele, dar plăcute.

– Numește 5 actori preferați din industria internațională a filmelor și 5 actori români. Cine te-a inspirat cel mai mult în cariera ta?

E foarte greu să numesc 5 actori preferați. E foarte greu. Acum 20 de ani, cred că aș fi spus și cine e cel mai bun actor din lume, dar în timp am înțeles că nu există așa ceva, ci doar momente bune și momente rele și pot să fie foarte mulți actori buni pe pământ, în același timp. Mie îmi plac mulți actori, buni, nu neapărat cunoscuți. Da, m-au inspirat foarte mulți actori, le urmăresc activitatea, mă întreb ce gândesc în anumite scene, mă întreb ce îi face să fie buni. Am găsit, în timp, anumite răspunsuri, dar încă caut și o să caut toată viața.

Radu Micu, despre soția lui: ”Am cucerit-o în timpul filmărilor”

– Cum ai cunoscut-o și cum ai cucerit-o pe soția ta, Antonia? Cum s-a schimbat viața ta, atunci când ai devenit tătic?

Am cunoscut-o în timpul facultății pe soția mea și am cucerit-o în timpul filmărilor pentru un scurtmetraj, când eu numai la scurtmetraj nu eram atent! Eram atent numai la ea! S-a schimbat absolut în bine, viața, Am 2 copii, e minunată această experiență, mai ales traversarea aceasta de la singur, la familie și la tătic.

– Anul 2005 a fost anul în care s-a filmat pentru Păcatele Evei. Tot atunci, oamenii au început să te iubească și să te aprecieze și mai mult, mai ales că serialele tip telenovelă erau extrem de urmărite. Cum rememorezi acele momente? Cum te simți atunci când ești recunoscut pe stradă?

Încep, ușor ușor, să le rememorez din ce în ce mai vag, pentru că au trecut aproape 20 de ani de când făceam telenovelele. A fost o experiență, a fost o etapă din viața mea, o iau ca atare, mă bucur că am avut-o, mă bucur că, în continuare, nu am dispărut din lumea filmului, a televiziunii. Personal, încerc să nu fiu atins de faptul că sunt sau nu recunoscut pe stradă. Oricum, de multe ori am fost recunoscut din reclame și chestii mici, decât din filme în care eram actor cu rol.

Radu Micu a cheltuit primii bani dintr-un premiu pe o vacanță la mare

– Tot în anul 2005 ai obținut premiul pentru cel mai bun actor la Hyperion Film Festival. Cum te-ai simțit?

M-am simțit foarte bine în anul respectiv, mai ales că nu am fost chemat la decernarea premiilor, ci doar am primit un telefon. Încă eram în anul 4 de facultate, eram student. Începuse vacanța de vară, mă gândeam de unde să fac rost de bani să merg la mare, eram undeva prin Lipscani, am primit un telefon… Am fost anunțat că am luat premiul, să vin să-l ridic și atunci m-am bucurat că am făcut foarte repede rost de bani pentru a pleca la mare. Deci, da, asta țin minte cu premiul respectiv.

Radu Micu: ”Mi-ar face mare plăcere să joc până în momentul în care voi închide ochii”

– Ținând cont de faptul că și soția ta este actriță, ai întâmpinat vreodată momente în care ai simțit gelozie, mai ales dacă vorbim despre scene în care sunt implicate atingeri sau săruturi cu alți bărbați? Dar viceversa?

Nu am avut momente de-astea de gelozie în ceea e privește actul artistic și nici viceversa. Mai avem glume între noi despre acele momente, dar nu. Chiar e vorba de glume și suntem amândoi îndeajuns de bine ancorați în realitatea meseriei încât să înțelegem despre ce este vorba.

– Cum te vezi la vârsta de 70 de ani?

La 70 de ani… sper să mă văd cu nepoți și dacă pot să joc în continuare, mi-ar face mare plăcere să joc până în momentul în care voi închide ochii.

– Care a fost cel mai greu moment din viața ta și cum ai reușit să-l depășești? Ai simțit vreodată, pe propria piele, neputința sau depresia? Te-ai confruntat vreodată cu gânduri negative pe plan profesional, ai simțit vreodată că nu ești suficient de apreciat?

De multe ori am reușit să depășesc momentele grele alături de familie. Am simțit și depresia, nu cred că la un nivel atât de puternic încât să pot să vorbesc despre lucrul ăsta. E, cred, o boală a secolului și trebuie să fim foarte atenți la oamenii din jurul nostru.

Am avut momente de frustrare, momente în care simțeam că nu e locul meu acolo unde eram și că eram subapreciat. Însă dacă inspiri și expiri adânc, realizezi că sunt parte din viața ta, din lecția pe care trebuie să o înveți. Iar atunci când le înveți, am impresia că lucrurile încep așa să se transforme. Parcă apoi vezi oportunități și se deschide lumea din jurul tău, atunci când accepți lucrurile mai grele.

Radu Micu, despre relația cu Daniel Nuță și Cem Yigit Uzümoglu

– Cum ai relaționat cu Daniel Nuță, atât pe platourile de filmare de la Rise of Empires, cât și în timpul liber?

Am relaționat bine, plăcut, a fost un partener minunat, am discutat părțile noastre, am repetat și inclusiv am petrecut timp împreună, noi nefiind, inițial, prieteni. Eram doar cunoscuți. Am reușit să creem un pod între noi doi, pentru a putea face chestia asta împreună și pentru a putea merge mai departe și pentru a ne putea reprezenta țara.

– Cum ți s-au părut turcii? Cum v-au primit la ei acasă, cum s-au comportat cu voi? Se spune că sunt oameni ospitalieri și primitori.

Da, ce se spune despre ei, așa este. Eu consider că în urma acestui proiect și în urma faptului că am petrecut aproape 3 luni de zile cu ei, am plecat de acolo nu cu niște colegi de lucru, ci am lăsat în urmă niște prieteni. Da, mi s-a părut absolut minunat, s-au comportat frumos cu noi și nu doar cu noi. Cred că e în obiceiul lor să fie amabili și respectuoși și să-și creeze relații.

Radu Micu s-a îndrăgostit de bucătăria turcească

– Ce părere ai despre Cem Yigit Uzümoglu, interpretul sultanul Mehmed din Rise of Empires? Cum te-ai înțeles cu el, cum ați relaționat?

Cem este o vedetă destul de mare în Turcia, este destul de apreciat și, în același timp, este un om cu picioarele pe pământ. Este un tip cu care e plăcut să-ți petreci timpul cu el. E un foarte bun actor, extrem de concentrat și adunat în momentele lui de joc. Noi ne-am înțeles. Ne mai scriem din când în când, ne mai auzim. Cred că și cu el am rămas într-o relație de prietenie, mai mult decât de lucru.

– Ai avut suficient timp să guști din preparatele tradiționale turcești? Care ți s-a părut cel mai delicios dintre ele?

Toată bucătăria turcească, eu fiind fascinat de bucătărie, am gustat și am mâncat în astea 3 luni, peste 100 de rețete și preparate. Foarte, foarte bune! E o bucătărie echilibrată, foarte bună la gust. Cel mai mult îmi place dulcele și am fost cucerit de un desert de-al lor care se cheamă Kazan Dibi, pe care l-aș mânca tot timpul!