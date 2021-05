Radu Micu rupe tăcerea, după eliminarea de la Chefi la Cuțite: “Este cel mai mare…”

Radu Micu a rupt tăcerea după ce a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, chiar de la primul battle. Actorul Teatrului Excelsior din București a ținut să adauge cât de mult l-a ajutat participarea la emisiunea culinară de la Antena 1.

Artistul a ieșit destul de repede din show-ul culinar, însă este mulțumit că a reușit să-și arate talentul. Totodată, actorul susține că a avut parte de un câștig major, cunoscând oameni frumoși, cu unii legând prietenii de lungă durată.

Mai mult decât atât, fostul concurent al show-ului „Chefi la cuțite” a ținut să mai adauge, după eliminarea sa, că nu va renunța la pasiunea pentru gătit. Radu Micu are un proiect special care se desfășoară numai pe canalul său de Youtube.

Radu Mincu, mesaj după plecarea de la Chefi la cuțite. Ce a spus actorul

Mai exact, Radu Micu va putea fi urmărit în continuare prin prisma emisiunii „Rețete Povestite”, unde pregătește bucate și preparate arhaice din bucătăria românească, din toate colțurile țării.

În plus, fostul participant de la Antena 1, care a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, va mai avea scurte momente în show-ul culinar prezentat de Irina Fodor, fără să dea prea multe detalii despre ele.

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea de care am avut parte! După umila-mi părere am ajuns mai departe decât am crezut că pot merge în acest concurs.

Pentru mine zicala latină «Veni, vidi, vici» este perfectă în această situație. Am întâlnit oameni minunați și mi-am făcut prieteni pe viață. Este cel mai mare câștig.

Pe mine sigur mă veți mai putea vedea pentru că meseria mea este de asemenea natură. Rețete Povestite este canalul de Youtube unde îmi voi continua călătoria prin istoria bucătăriei arhaice românești.

Să ne auzim cu bine! PS. O să vedeți că mai apar!”, a scris Radu Micu pe pagina sa de Facebook după ce a ieșit de la „Chefi la cuțite”, în dreptul unei imagini cu tunica.

