Radu Mihaiu spune că a recuperat 294 de voturi din „doar două secții” renumărate. „Mai sunt 30 de secții de renumărat”, a anunțat primarul Sectorului 2

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 și candidatul USR pentru un nou mandat, a anunțat, joi, că a recuperat 294 de voturi, după ce au fost renumărate două secții de votare. Mihaiu a precizat că mai sunt 30 de secții de renumărat, unde, spun el, „sunt suspiciuni grave pe care PSD PNL le ține sub capac pentru că știu și ei că pierd”.

Radu Mihaiu: „294 voturi de la voi au fost scoase la lumină”

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 și candidatul USR pentru un nou mandat, a anunțat, joi, că a recuperat 294 de voturi, după ce au fost renumărate „doar două” secții de votare, una din ele fiind Secția 352. Edilul a făcut acest anunț pe contul Facebook

ADVERTISEMENT

„Secția 352 a fost numărată. Incidentul documentat. Încheiem o zi lungă și grea, dar a meritat. 294 voturi de la voi au fost scoase la lumină. 294 voturi în plus din doar 2 secții renumărate azi. Însă nu am terminat. Mai sunt 30 de secții de renumărat. 30 de secții cu suspiciuni grave pe care PSD- PNL le ține sub capac pentru că știu și ei că pierd”, se arată în postarea lui Radu Mihaiu.

„Cu fiecare secție găsim seturi noi de nereguli”

Anterior, într-o altă postare, primarul Sectorului 2 a scris că apar „seturi noi de nereguli”, dând ca exemplu Secția 203 de votare. „Cu fiecare secție găsim seturi noi de nereguli. La Secția 203 pe lângă că s-au găsit încă 7 voturi valabile pentru mine amestecate prin alte teancuri am descoperit și altceva mai grav. Erau și mai puține pentru contracandidatul PSDist, cu 25 mai puține decât se numărase initial. Nu e de mirare că nu ieșeau cheile de control”, a afirmat Radu Mihaiu.

ADVERTISEMENT

Rareș Hopincă: „USR a suferit un eșec major la aceste alegeri locale”

Miercuri seara, Radu Mihaiu a afirmat, la Digi 24 că „se fac presiuni inimaginabile pe membrii comisiei și din punctul meu de vedere e felul în care face PSD politică și administrație”. Tot miercuri seara, la același post de televiziune, , candidatul la Sectorul 2, a declarat că renumărarea voturilor nu va schimba nimic pentru că USR „a suferit un eșec major la aceste alegeri locale”.

În legătură cu acuzațiile de fraudă electorală aduse de Radu Mihaiu, el a spus: „Frauda e un cuvânt foarte greu și când aducem în discuție astfel de lucruri, trebuie să venim cu argumente, altfel e doar o manipulare menită să ascundă faptul că USR a suferit un eșec major la aceste alegeri locale”. Potrivit rezultatelor parțiale oferite de Autoritatea Electorală Permamentă, Rareș Hopincă este creditat cu un scor de 43,24% din voturi, în timp ce Radu Mihaiu a obținut 42,78%.