Radu Miruță, detalii după prima rundă de negocieri cu investitorii interesați de Steaua: „Sunt dispuși să plătească!”. Ministrul Apărării, anunț uriaș și despre dreptul de promovare

Radu Miruță (41 de ani) a oferit primele detalii despre discuțiile cu investitorii privați interesați să se asocieze cu Steaua, astfel încât echipa din Ghencea să poată primi în sfârșit dreptul de a evolua în SuperLiga. Astfel, după cum a explicat pe larg chiar ministrul Apărării Naționale, șansele ca această chestiune să se realizeze în scurt timp sunt chiar foarte mari, întrucât entitățile respective au înțeles deja exact care sunt costurile necesare pentru închirierea mărcii și, în plus, au dat semnale clare că sunt dispuse să se angajeze la acest drum.

Radu Miruță, anunț de maxim interes referitor la situația juridică de la Steaua

Urmează ca până la începutul săptămânii viitoare companiile respective să își exprime și în scris inteția de a se asocia cu echipa din Ghencea. Iar din acel moment vor fi făcuți pașii necesari pentru oficializarea schimbării formei de organizare de la Steaua, din club de drept public în club de drept privat. Cu această ocazie, Miruță nu a exclus posibilitatea ca în această asociere să fie implicate mai multe entități private, ba chiar din contră. De asemenea, a transmis că își dorește ca inclusiv

„Sunt șanse foarte mari să se realizeze parteneriatul. După discuția de azi, mi-este foarte clar că există investitori dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe. Oamenii știu despre ce e vorba, știu valoarea mărcii. Știu ce sumă de bani trebuie să pună pentru a-i acoperi valoarea. Am agreat ca până luni să-mi trimită un document, în care să menționeze și în scris condițiile și propunerea. Trebuie să vedem și documentele. Vom analiza propunerea din punct de vedere de business. După care structurile ministerului o vor aviza juridic și financiar pentru a merge mai departe. Steaua nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri care au fost vehiculate în spațiul public, cu justificări care pică una după alta.

Rămân consecvent, fiecare leu trebuie construit eficient, cu rezultate, transparent. Iar cine e bun pe teren nu poate fi tras pe margine de mediul politic. Așa cum am promis, sunt interesat să găsesc un parteneriat cu mediul privat, care să pună proporțional bani. MApN va rămâne acolo, va pune și el bani, dar nu pentru a fi blocată echipa în Liga a 2-a. Pot fi mai multe entități care vor finanța Steaua. Se va debloca drumul spre Liga 1. Iar suporterii inimoși ai Stelei au dreptul să își vadă visul îndeplinit. Analizez o metodă ca și ei să fie implicați în această interacțiune dintre minister și potențiali investitori, să se numere printre aceste entități. Iau în calcul și acest lucru”, a spus , potrivit

Ce asigurări a dat ministrul Apărării Naționale cu această ocazie

În plus, Radu Miruță a subliniat că acest proces nu va mai putea fi oprit nici măcar în cazul în care actualul guvern va pica, așa cum se preconizează în prezent, și astfel el nu va mai ocupa funcția de ministru al Apărării Naționale: „Aseară (n.r. marți seară), erau 11 privați interesați. Apoi mi-au spus colegii că s-au mai înscris câțiva. Când terminăm discuțiile, voi vedea cum arată piesele de pe tablă. Mă interesează cel mai bun lucru pentru Steaua, care să atingă două obiective: investitorii să contribuie cu bani, iar echipa să ajungă în situația de a accede în prima ligă. E o perioadă aglomerată, e și situația politică așa cum e. Dar promisiunea e promisiune. Mergem mai departe, îmi propun să termin săptămâna viitoare discuțiile cu cei care au notificat Ministerul că sunt interesați.

Indiferent dacă pică Guvernul la moțiune, mai este timp până se va forma următorul guvern. Vreau să ajungem într-un punct în care să nu mai poată fi întoarsă (n.r. asocierea). Voi duce lucrurile până într-un punct în care, chiar și dacă nu voi mai fi ministru, va fi aproape imposibil sau foarte greu să fie întoarsă. Dacă oamenii văd niște pași realizați, mă aștept să există presiune. Astfel încât dacă cineva ar vrea să anuleze tot după ce am arătat că se poate, să fie imposibil. Asta e scena politică, așa sunt oamenii, așa sunt interesele. Eu încerc să fac ce am spus”.