Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii interesați de Steaua. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Radu Miruță a răspuns, în premieră, atacurilor venite din toate direcțiile în speța CSA Steaua, de la juristul Florin Talpan, care se plânge că nu este primit în audiență. De asemenea, el a răspuns și fostului fotbalist Adrian Bumbescu, care acuză că ministerul ar fi tăiat masiv bugetul clubului. Ministrul a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, care este de fapt planul său pentru a aduce ordine la CSA Steaua.

Război total la CSA Steaua! Miruță îl pune la punct pe Bumbescu și îi răspunde lui Talpan

. În acest context, Miruță a tăiat scurt orice speculație legată de motivele întârzierii: „Sunt multe entități care pot informa oficial, iar eu mă uit pe documente oficiale, nu pe opiniile unora și altora care se autoconsideră într-un fel sau altul. Îl voi primi în audiență, bineînțeles, dar nu când poate dumnealui, ci când îmi permite programul.

ADVERTISEMENT

Vă rog, nu vreau să comentez ce spune fiecare despre el. De obicei, laudele despre o persoană, când sunt de valoare, le aduc alții, nu propria persoană. Nu vreau să comentez declarațiile unui om despre sine. În general, aprecierea pentru un subaltern o face superiorul. Un om care se apreciază singur ridică un semn de întrebare”, a declarat Radu Miruță pentru FANATIK.

Ce spune Radu Miruță despre negocierile cu privații care vor să investească la Steaua

Ministrul a confirmat că discuțiile cu potențialii investitori privați sunt mai avansate decât s-a știut până acum. Totuși, el cere discreție: „Cei cu care m-am întâlnit până acum au menționat că nu vor să le fie făcut public numele și nu vreau să perturb negocierile. Pe mine mă interesează doar să încheiem o colaborare. Eu le-am explicat că este o problemă cu marca și trebuie plătit 3,6 milioane de euro pe an, iar ei au spus că cunosc foarte bine situația și că oricum sunt dispuși să investească mult mai mult decât atât”.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Miruță, una dintre condițiile esențiale pentru promovarea CSA Steaua în SuperLiga este tocmai atragerea unui investitor privat care să preia inclusiv costul mărcii. Mai departe, ministrul spune că planul este în curs. „Aș zice că sunt mai degrabă optimist decât neutru. Voi fi cu adevărat optimist atunci când se va semna totul. Oamenii știu despre ce e vorba. Mi-au spus că sunt foarte determinați, dar că până acum nu au fost băgați în seamă. A rămas să trimită și o ofertă scrisă pentru a putea discuta oficial și pentru a se valida și în interiorul ministerului, în structurile de suport. Apoi vom vedea cât de departe avansează lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

Nu ține doar de minister momentul în care se va încheia asocierea. Depinde de companiile care au venit și cât de repede se mișcă cu această propunere scrisă. La minister, decizia este foarte rapidă. Tot ce ține de minister se va realiza în cel mai scurt timp. Este vorba însă de acceptarea unor condiții. Companiile au și ele un birou de conducere, o structură de acționariat care trebuie să ia niște decizii. Putem avea o asociere formată din mai multe părți, pentru că la mijloc este o chestiune de business”, a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT

Răspuns pentru Adrian Bumbescu. Ce tăieri s-au făcut, de fapt, la CSA Steaua

Adrian Bumbescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că ministerul ar fi tăiat 80% din bugetul CSA Steaua, că nu există bani de salarii și că popota ar fi fost închisă. Miruță a respins categoric acuzațiile: „Declarațiile domnului Bumbescu sunt tâmpenii și nu au legătură cu realitatea din câte știu eu. Bugetul întregului club a fost diminuat cu 30%.

Tăierile se vor face din restul cheltuielilor, nu de la sportivi. Contractele pentru diverse prestări de servicii sunt mult mai mari decât 30%. Vă promit eu că nu o să rămână niciun sportiv neplătit. Asta nu înseamnă că nu se poate tăia din altă parte, chiar dacă unii țipă că se taie de la sportivi. Repet, este vorba de tot bugetul, nu de salarii”.

ADVERTISEMENT

Ce spune Radu Miruță despre declarațiile lui Talpan legate de postul de comandant

Ministrul a clarificat și situația procedurii de selecție pentru postul de comandant al CSA Steaua, după ce și Talpan susținuse că ar fi singurul eligibil. Astfel, el a spus: „Concursul pentru postul de comandant este în derulare. Este o procedură internă pentru a putea fi la dispoziția tuturor celor interesați, nu să fie ales pe ochi frumoși. Nu trebuie să vină cineva care să aibă neapărat legătură cu sportul, pentru că nici până acum nu a fost cazul. Eu mă uit la respectarea legii, nu la astfel de detalii. Mă interesează o persoană care să aibă capacitatea de a demonstra că vrea să facă ceva, că are capacitatea să rezolve problemele și că are și soluții.

Eu nu iau în calcul desființarea anumitor secții, pentru că nu pot să fac micromanagement. Am nevoie de un comandant care să demonstreze că are capacitatea să reorganizeze lucrurile la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, plecând de la problemele observate de Corpul de Control. Avem o listă de probleme și așteptăm propuneri de soluții. Nu merge să vii cu alte propuneri care nu au legătură cu acest subiect în cauză”, a explicat ministrul pentru FANATIK.

Mai multe foste glorii ale handbalului românesc trimiseseră o scrisoare către ministru, temându-se că secția de handbal masculin a CSA ar urma să fie desființată. Miruță a spus că documentul nu a ajuns la el.

„Nu am primit nicio scrisoare la cabinet din partea foștilor mari handbaliști, doar am auzit despre ea în presă. Lucrez instituțional, nu pot urmări postările pe Facebook ale unora și altora. Dacă cineva are de gând să îmi transmită un mesaj, mă gândesc că l-aș fi primit. Eu chiar am întrebat la cabinet despre această scrisoare și mi s-a spus că nu am primit nimic”, a mai spus ministrul.

Mesaj pentru toți sportivii de la CSA Steaua: „Nu îi vom lăsa fără salarii”

Pe final, Radu Miruță a declarat ferm că sportivii nu vor rămâne fără locuri de muncă sub conducerea sa și că tăierile pe care le-a făcut au ca scop doar transformarea CSA Steaua într-un club sportiv orientat spre performanță, nu doar spre consumul de bani.

„Nu voi lăsa sportivii fără salarii. Vom tăia de la prestările de servicii. Nu de la veniturile oamenilor. Trebuie să existe un comandant care să își asume această responsabilitate a reorganizării și care să mă convingă că reorganizează cu un scop, nu că duce situația într-o poziție mai proastă decât este acum. Clubul Steaua trebuie să funcționeze după niște indicatori, nu așa. Este foarte clar”, a încheiat Radu Miruță pentru FANATIK.