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Radu Naum a explodat în direct: „E trucat campionatul! Intrați toți în insolvență!”

Insolvența echipelor din SuperLiga a fost dezbătută aprins de jurnalistul Radu Naum, alături de Marius Lăcătuș și colegii săi Andrei Vochin și Decebal Rădulescu. FRF a fost judecată pentru că permite așa ceva.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 17:58
Radu Naum a explodat in direct E trucat campionatul Intrati toti in insolventa
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Radu Naum a răbufnit în direct la TV Digi Sport. Ce l-a scos din sărite. Foto: captură Digi Sport.
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Moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, Radu Naum, a mărturisit că este furios pentru că în România în anul 2026 se mai permite echipelor să intre în insolvență și să „fenteze” sistemul. Exemplu concret CFR Cluj, formație care a reușit 10 transferuri înainte ca FIFA să le aplice o nouă interdicție. De asemenea, Petrolul este o altă echipă din SuperLiga care se află în insolvență.

Radu Naum a răbufnit în direct: „Intrați toți în insolvență!”

„E trucat campionatul de echipele în insolvență. Când oricine poate să facă orice, să ignore orice fel de management coerent și să joace cu aceiași jucători, care, săracii, se strâng… Cum mai este ceva corect într-un campionat?

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Intrați toți în insolvență! Toți! Ca să fie un teren egal de joc. Vorbesc serios, altfel nu e în regulă așa ceva. Eu îmi aduc jucători, dau salarii, nu pot plăti, intru în insolvență. Mă folosesc de jucătorii ăia ca să fiu în play-off, iar acolo, Dumnezeu cu mila. Ce competiție e asta? Care e noima? E ca și cum tu nu ți-ai plăti toate utilitățile. Ești cel mai tare din lume, dar la tine acasă îți taie apa”, a răbufnit Radu Naum.

Decebal Rădulescu și Andrei Vochin îi acuză pe cei de la CFR Cluj că „speculează” legea insolvenței

„Se șterg niște datorii. Asta e șmecheria”, a remarcat Decebal Rădulescu. De o părere similară este Marius Lăcătuș: „E cea mai mare prostie, cea cu ștergerea datoriilor. Andrei Vochin nu crede că FRF are cum să interzică cluburilor de fotbal să intre în insolvență, deși i se pare destul de clar că cineva „speculează” legea. „E o lege a statului român. Faptul că cineva speculează lucrurile astea e foarte greu de controlat. Iar să impui ceva peste o lege a statului român nu poți, pentru că te trezești că te dă cineva în judecată”, a completat Vochin.

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De altfel, Andrei Vochin a explicat cum a „reușit” CFR Cluj să ia licența: a obținut acorduri scrise de la jucători sau ANAF pentru reeșalonarea datoriilor sau plăți ulterioare, care rămâne de văzut dacă vreodată se vor face.

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Cum a reușit CFR Cluj să-și ia insolvența? Andrei Vochin explică sistemul înțelegerilor scrise cu jucătorii

„CFR Cluj, ca oricare altă echipă care și-a luat licența, trebuie să facă verificări din trei în trei luni. La verificările respective, tu trebuie să fii cu plățile la zi. Acum trei luni, când s-a dat licența, CFR avea toate plățile la zi. Cum se fac, de fapt? Prin înțelegeri se fac. Dacă tu te duci la ANAF și spui: «Îți reeșalonez pe trei ani», tu vii cu datorii zero la ANAF.

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Profită de ceea ce îi permite legea la momentul respectiv. A doua chestie: jucătorii care spun că sunt neplătiți acceptă reeșalonarea. Mai mult, acceptă și un procent în plus. Ele se identifică drept plăți la zi”, a completat Vochin.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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