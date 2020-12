Radu Naum îl face praf pe Colțescu în L’Equipe: „Labil, copleșit de emoții în timpul meciurilor”

Jurnalistul Radu Naum a comentat pentru publicația franceză L’Equipe scandalul de rasism în care este implicat arbitrul Sebastian Colțescu. Naum susține că arbitrul oltean își pierde controlul în timpul meciurilor.

Francezii au analizat trecutul lui Sebastian Colțescu și au amintit inclusiv de episodul în care Gigi Becali l-a ironizat pe oltean după tentativele eșuate de sinucidere din 2007 și 2008.

Publicația L’Equipe a oferit detalii despre episoadele pe care le-a trăit cel care se află în centrul celui mai mare scandal de rasism izbucnit în fotbalul european în acest an.

Radu Naum îl face praf pe Colțescu în L’Equipe: „Poate fi copleșit”

Jurnalistul Radu Naum a vorbit pentru publicația franceză L’Equipe și a discutat despre atitudinea pe care arbitrul de 43 de ani o adoptă în timpul meciurilor. Naum a menționat și cele două tentative de sinucidere ale lui Sebastian Colțescu, din 2007 și 2008.

„Poate fi copleșit de emoțiile sale în timpul meciurilor pe care le conduce și își poate pierde controlul. A încercat să se sinucidă de două ori, în 2007 și 2008. Prima oară după divorț, a doua oară după meciul din Liga 1 Gaz Metan – FC Brașov, din 2008”, a spus Radu Naum pentru publicația franceză.

Publicațiile Gazzetta dello Sport și L’Equipe au preluat informația și captura foto publicată de FANATIK prin care se dovedește faptul că nu Sebastian Colțescu face afirmațiile rasiste de la meciul PSG – Bașakșehir, ci asistentul Octavian Șovre.

Și antrenorul de la Petrolul Ploiești, Viorel Moldovan, a discutat cu francezii și a avut cuvinte de laudă pentru Colțescu. „M-a arbitrat de multe ori de când am devenit antrenor. E un tip ok, nu am avut nicio problemă cu el”, a spus Moldovan.

Francezii amintesc de episodul grotesc cu Gigi Becali: „Colțescule! Nebunule!”

Imediat după ce a revenit în arbitraj, după tentativa eșuată de sinucidere din 2008, Sebastian Colțescu a condus un meci al echipei FCSB. Partida se disputa în Ghencea, cu tribunele goale, iar Gigi Becali alegea o modalitate îngrozitoare să pună presiune pe arbitrul partidei.

„Colțescule! Nebunule!”, i-a strigat Becali din loja sa. Episodul a fost menționat de către francezi în articolul dedicat arbitrului de rezervă de la PSG – Istanbul Bașakșehir.

pic.twitter.com/sQ8caExLZ2 — Out of context Romanian Football🇷🇴 (@NoContextRF) December 9, 2020

„Colțescule! Nebunule! Vezi că a ieșit Memeu din cușcă! Vino că poate îți spune de la ce etaj să te arunci ca să nu mai scapi. Colțescule, de la etajul 7, bă!”, a urlat atunci Gigi Becali către arbitru, spre stupefacția opiniei publice.