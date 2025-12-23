Radu Naum l-a mustrat în direct pe Cristi Săpunaru după gesturile controversate din FCSB – Rapid: „Putem să ne oprim să salutăm porcării?” / „Despre ei de ce nu s-a vorbit?”

ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus în fața Rapidului în ultimul derby al anului 2025, iar fanii giuleșteni au fost iritați de unele decizii de arbitraj din timpul meciului. La final, galeria rapidistă a trecut la scandările tipice împotriva rivalilor, iar Cristi Săpunaru le-a dat tonul de la distanță.

Ce a făcut Cristi Săpunaru după FCSB – Rapid 2-1

Rivalitatea dintre FCSB și Rapid este arhicunoscută în România, iar galeriile se întrec de fiecare dată în scandări care mai de care mai deplasate. Ambele grupări de suporteri și-au făcut un obicei din a scanda împotriva rivalilor, chiar și în meciurile în care formațiile favorite nu joacă una împotriva celeilalte.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, af care i-a scandat numele timp de mai multe secunde. În scurt timp, fanii au trecut la înjurăturile obișnuite la adresa echipei „Steaua”. În acel moment, fostul căpitan de la Rapid a ridicat mâna de-asupra capului, dând tonul suporterilor, iar acest lucru a creat foarte multe discuții.

Dialog aprins între Radu Naum și Cristi Săpunaru: „Ne oprim din astea?” / „N-am zis nimic din gură”

După acest episod, la două zile distanță, Radu Naum l-a mustrat în direct pe fostul internațional. Cristi Săpunaru a explicat că nu poate face nimic pentru a-i schimba pe oamenii din galeria Rapidului și ca rivalitatea dintre cele două echipe nu poate fi îngropată așa ușor.

ADVERTISEMENT

Radu Naum: „Ce scanda galeria Rapidului? Nu cred că scanda Cristi Săpunaru. Scandau ‘m*** Steaua, m*** Steaua’”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru: „Așa salută galeria Rapidului. Ce să le fac? Dacă așa le place lor. De ce m-au criticat pe mine și nu s-a spus că și toată echipa a salutat la fel”

Radu Naum: „Nu putem să ne oprim din astea, să salutăm porcării?”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru: „O să vorbesc mâine cu ei și o să le zic (n.r. – ironic). Dar de ce nu s-a vorbit și despre ‘Am avut și vom avea mereu boală pe țigani’”?

Radu Naum: „Aia este mult mai gravă, dar aia intră și sub incidența altor lucruri. Rasism și așa mai departe. Nu pot galeriile să se întâlnească să cadă de acord să nu mai spună la nesfârșit aceleași mizerii? Astea influențează și copiii, apoi ne întrebăm de ce nu evoluăm și de ce suntem văzuți ca unii de la capătul lumii”

Cristi Săpunaru: „Eu am salutat normal. N-am zis nimic din gură, am dat doar din mână. Ăsta e salutul, n-am ce să fac. Ce, am zis ceva?”

Radu Naum: „Tu faci ce vrei, dar eu mi-aș dori ca nimeni de aici să nu mai gireze porcării. De acum să vină să strige Cristi Săpunaru”, a conchis Radu Naum în dialogul lui cu Cristi Săpunaru de la

Rapid a solicitat o lovitură de pedeapsă în ultimele minute ale partidei

Partida dintre FCSB și Rapid a fost condusă de Istvan Kovacs, care a acordat câte un penalty pentru fiecare dintre tabere. Cu toate acestea, rapidiștii acuză că „centralul” nu a dictat și un al doilea penalty pentru giuleșteni, după un duel în careu dintre Adrian Șut și Jakub Hromada.

Mijlocașul lui FCSB l-a doborât pe slovac în suprafața de pedeapsă, după care a și atins mingea cu mâna, însă Kovacs și brigada VAR nu au sancționat niciuna dintre aceste nereguli,