Radu Oprea, ministrul Economiei: ”Românii au astăzi condiții de viață mai bune decât în urmă cu 17 ani

Într-un amplu material publicat în această săptămână, în care vorbește despre , ministrul PSD al Economiei, Radu Oprea, spune că românii au în prezent condiții de viață mai bune decât în urmă cu 17 ani.

Ministrul PSD Radu Oprea, despre beneficiile aderării României la UE: ”Românii au astăzi condiții de viață mai bune decât în urmă cu 17 ani”

În ultimii ani, la nivelul opiniei publice din blocul comunitar s-a vehiculat ideea că românii sunt cei mai săraci cetățeni din Uniunea Europeană, alături de bulgari.

ADVERTISEMENT

Au fost și unele voci radicale care au considerat că România nu are un beneficiu net de pe urma aderării la Uniunea Europeană și că românii suportă mai degrabă pierderi de pe urma acestui proces. Radu Oprea infirmă total aceste opinii.

”Este necesar un efort minim de înțelegere pentru a vedea dincolo de aceste manipulări. Românii au astăzi condiții de viață mai bune decât în urmă cu 17 ani”, afirmă acesta.

ADVERTISEMENT

Conform spuselor ministrului din Cabinetul Ciolacu, agregată în perioada de după aderare dintre toate țările membre ale Uniunii Europene. Întrebarea este: această creștere economică s-a reflectat și în buzunarele românilor?

”Așa cum arată indicatorii statistici, guvernările PSD au fost cele care s-au aplecat cel mai mult asupra condițiilor de trai ale românilor. De pe urma politicilor economice implementate, avem o distribuție (mai) echitabilă a veniturilor în economie”, afirmă Oprea.

ADVERTISEMENT

Apoi, social-democratul enumeră măsurile luate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu de-a lungul ultimelor luni. Toate acestea au făcut ca populația să beneficieze de ”creșteri de venituri de 3 ori mai mari decât inflația”.

”În anul 2023, veniturile românilor cu o situație vulnerabilă au crescut cu 18-20% (prin creșterea pensiilor, creșterea salariului minim, vouchere pentru plata facturilor la energie, cresterea alocatiilor sociale, vouchere de alimente etc), veniturile celor din clasa de mijloc în formare și clasa de mijloc consolidată au crescut cu 16-18%, iar veniturile a 8% din populație (1,6 milioane persoane, clasa definită ca fiind bogată) s-au mărit cu 12-14%.

ADVERTISEMENT

Aceasta înseamnă că majoritatea populației României a beneficiat de creșteri de venituri de 3 ori mai mari decât inflația. Liftul social, adică trecerea într-o categorie superioară de venit, a funcționat, iar puterea de cumpărare a crescut”, adaugă Oprea.

Radu Oprea: ”Ceea ce ne-am propus și am și realizat în guvernările din care am făcut parte a fost să oferim opțiunea de a rămâne în țară”

Politicianul PSD subliniază faptul că ceea ce a cunoscut România în această perioadă, post-aderare la Uniunea Europeană, este un salt semnificativ. Ținta guvernanților a fost aceea de a le oferi cetățenilor ”opțiunea de a rămâne în țară”.

”Societatea românească a trecut prin transformări profunde în ultimii 17 ani. Să nu uităm că am pornit cu decalaje economice și sociale foarte mari față de țările din Vestul Europei și cu posibilități limitate de a plăti salarii și pensii la un nivel decent. Ceea ce ne-am propus și am și realizat în guvernările din care am făcut parte a fost să oferim opțiunea de a rămâne în țară, să creăm un cadru de stabilitate și confort pentru toți”, spune oficialul social-democrat.

Ministrul Economiei mai punctează faptul că ”asta însemna să ne rupem de modelul economic care exploata forța de muncă ieftină. Datele statistice ne arată că în mare parte am reușit. România nu mai este o țară a muncii ieftine! Românii își pot permite astăzi să aleagă să rămână în țară, chiar dacă au dreptul de a munci oriunde în Uniunea Europeană.

De la locuire, venituri pe gospodărie, posibilitatea de a achiziționa bunuri de folosință îndelungată, de a suporta mai ușor cheltuieli curente, până la resurse de economisire și posibilitatea de a contracta împrumuturi la bănci pentru locuințe sau consum și a rambursa la timp ratele, toate acestea denotă un standard de viață îmbunătățit pentru cei care muncesc”.

”Venitul median anual net al populației a crescut de 4 ori de la data aderării la Uniunea Europeană”

Radu Oprea prezintă o statistică Eurostat care arată cum venitul median în România s-a majorat mai accelerat decât în Bulgaria, Ungaria, Grecia sau Cehia. Venitul în cauză s-a apropiat de mediana veniturilor la nivel european de la 26% în 2014, la peste 55% în 2023.

Oprea mai subliniază că unul dintre factorii care au determinat acest salt a fost majorarea salariului minim pe economie. ”Acesta a crescut de aproape 3 ori, în 2023 față de 2014, după cum se remarcă în Figura 2.

Salariul minim brut pe economie l-a depășit în aceiași 10 ani pe cel din Ungaria, Cehia și Grecia. Din evoluția celor doi indicatori, rezultă că majorarea salariului minim pe economie a ridicat mediana veniturilor, respectiv jumătatea populației aflată sub mediana veniturilor în 2014 dispune astăzi de venituri considerabil mai mari, cu efecte pozitive asupra condițiilor de trai”, explică Oprea.

Salt important și în privința pensiilor: ”Cel mai mare salt dintre țările din regiune”

Referindu-se la pensii, Radu Oprea spune că, din datele comparative disponibile, ”rezultă că am făcut cel mai mare salt dintre țările din regiune, valoarea pensiei medii pe pensionar fiind de 2 ori mai mare în 2021, față de 2014, depășind pensia medie din Ungaria și Bulgaria. Astfel, pensia medie exprimată la paritatea puterii de cumpărare a crescut de la 40% din pensia medie pe persoană vârstincă în UE27, în 2014, la 62%, în 2021”.

Conform datelor oficiale, convergența reală față de țările dezvoltate din UE a avut o viteză ridicată. ”Analizăm în continuare statistica ce reflectă dotările familiilor din România cu bunuri de folosință îndelungată. Dotarea cu bunuri de folosință îndelungată înseamnă că, odată cu creșterea veniturilor, ne uităm la îmbunătățirea calității vieții. Iar cifrele arată o îmbunătățire pe majoritatea tipurilor de bunuri. Dacă aproape toate familiile din România își permiteau achiziționarea unui televizor sau a unui aragaz în 2008, acum gospodăriile sunt înzestrate în mare majoritate inclusiv cu mașini de spălat, aspiratoare și frigidere”, notează ministrul Oprea.

În ultimii ani, accesul familiilor la autoturisme a crescut la 45% din total, față de 28% în urmă cu doar 10 ani. ”Dacă în 2015, 31% dintre salariați nu își permiteau achiziționarea unui autoturism, iar 10% nu își permiteau un calculator, în 2022, aceste procente s-au redus la 15%, respectiv 3%, conform rezultatelor anchetelor socialer desfășurate de Institutul Național de Statistică.

Vorbim, așadar, de o putere de cumpărare mai ridicată pentru salariați. Corelat cu evoluția salariului minim pe economie, demonstrăm încă o dată relevanța acestor măsuri ale creșterii economice echitabile, bazate pe mărirea ponderii salariilor în valoarea adăugată creată (wageledgrowth) din ultimii 10 ani, care au însemnat modelul economic esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale românilor și implicit pentru dezvoltarea României”, adaugă Oprea.

Tot legat de calitatea vieții, un indicator analizat de autorități este acela al procentului gospodăriilor care fac față cu dificultate cheltuielilor curente. Procentul celor care fac față cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielilor curente a scăzut de la 50% în anul 2007, la 27% în 2022.

Concluzia ministrului Oprea: ”Condițiile economice și sociale s-au îmbunătățit considerabil în România după aderarea la Uniunea Europeană”

Realitatea de zi cu zi post-aderare la UE spune că toate condițiile economice și sociale s-au îmbunătățit considerabil în România. ”Atât nivelul veniturilor disponibile pe gospodărie, distribuția veniturilor, abilitatea gospodăriilor de a achiziționa produse de bază și bunuri de larg consum prezintă valori sporite”, spune Oprea.

Dacă e să vorbim de creșterea puterii de cumpărare, aceasta s-a resimțit în calitatea vieții familiilor, pe toate grupele de venituri. ”Pe lângă impactul general al infuziei de capital și deschiderii economice, cu efecte pozitive în întreaga economie, un rol esențial l-au avut politicile economice dedicate distribuirii și redistribuirii veniturilor, în special creșterea consistentă, dar sustenabilă, a salariului minim pe economie, dar și creșterea pensiilor și programele guvernamentale de sprijin pentru achiziția de locuințe și a bunurilor de folosință îndelungată”, explică ministrul.

Radu Oprea remarcă impactul pozitiv pe care l-a avut politica wage led growth asupra familiilor cu venituri reduse ”acestea devenind mult mai capabile să își acopere nevoile de consum. În plus, mediana veniturilor a urcat foarte mult datorită acestui fapt, ceea ce înseamnă un nivel de trai mai ridicat inclusiv pentru cei cu venituri mici.

Inegalitatea socială persistă și se mențin încă diferențe mari de venituri între categorii sociale, dar politicile economice și sociale ale guvernului care au însoțit procesul de integrare economică europeană au efecte în corectarea decalajelor de venituri și în bunăstarea generală a populației. România nu mai este o țară a muncii ieftine și ne îndreptăm pe direcția eradicării sărăciei celor care muncesc. De aceea trebuie să mizăm în continuare pe investiții productive și pe modele de economie cu valoare adăugată mai ridicată”.

În finalul analizei sale, ministrul social-democrat spune că ”PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%”.

Partidul Social Democrat – Alianța PSD-PNL CMF 41240002