Radu Palaniță, câștigătorul Românii au Talent, din nou la TV. Ce a făcut cu banii de la ProTV

Radu Palaniță a câștigat premiul cel mare de la „Românii au talent”, sezonul 10. Mecanicul, care a impresionat prin tonul vocii sale, a dezvăluit în ce a investit banii primiți de la emisiunea de talent de la Pro TV, o parte fiind pentru pasiunea sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul, supranumit „Doctorul de suflete”, a mărturisit în cadrul show-ului prezentat de Cătălin Măruță că o parte din cei 120.000 de euro au mers către renovarea locuinței sale, în timp ce o altă parte s-a dus către scule care să-l ajute să fac muzică în continuare.

Câștigătorul de la Pro TV continuă să fie mecanic și în momentul de față, timpul său împărțindu-se între cele două meserii care l-au consacrat. Radu Palaniță este încurajat adesea de internauți, care îi trimit mesaje care mai de care mai frumoase.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce face Radu Palaniță după participarea la Românii au talent. În ce a investit premiul

„Anul trecut eram mecanic auto, acum se împarte munca, în pandemie. Acum merg în paralel cu muzica, încerc să învăț ce pot, și cu mecanica. O mare parte din premiu a fost investită în casa mea, așa cum am zis.

Cât s-a putut am băgat în muzică, să am o plecare. Dacă nu ai sculele necesare, nu poți practica meseria ta. În urma mesajelor primite de la oameni, mi se zice Doctor de suflete.

ADVERTISEMENT

Mă bucur mult, oamenii mă apreciază și mă roagă să le cânt cu dedicație. Primesc sute de mesaje cum că alin suflete, mă bucură mult”, a spus Radu Palaniță în emisiunea „La Măruță”.

Din păcate, fostul concurent de la Pro TV nu trece printr-o perioadă prea bună pe plan personal. Bărbatul și-a pierdut luna trecută tatăl, mărturisind că părintele său a fost tare mândru de participarea și evoluția sa de la „Românii au talent”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Trec printr-o perioadă dificilă, e un proces de acceptare. Pe 23 februarie mi-am pierdut tatăl, sunt în proces de acceptare. Nu se poate schimba nimic, nu suntem decidenți. Trebuie să mergem mai departe, oricum.

Știi doar că tata era foarte mândru pentru că am ajuns la Românii au Talent și am și câștigat-o. Încerc acum să am un service, îl deschid cu un prieten. Cât timp avem mâini și picioare, muncim. Așa trebuie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștigarea sezonului 10 e o amintire plăcută, încă primesc mesaje de la oameni. Sunt copleșitoare și le mulțumesc enorm oamenilor. Apreciez foarte mult”, a completat câștigătorul sezonului 10 de la „Românii au talent”.