Radu Paraschivescu a mitraliat-o pe CFR Cluj după rușinea trăită în Conference League: „Au fost egali doar la pauza de hidratare”

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Anul trecut au fost suedezii, în acest an norvegienii. CFR Cluj s-a făcut din nou de râs împotriva formațiilor scandinave, după ce a fost învinsă cu 0-5 de Tromso, chiar în „Gruia”. Radu Paraschivescu, cunoscutul jurnalist, a avut o reacție dură la adresa fotbaliștilor antrenați de Antonio Folha.

Radu Paraschivescu nu a avut milă de CFR Cluj. Val de ironii la adresa ardelenilor

Din păcate, vedem cum în ultimii ani echipele nordice și nu numai evoluează din ce în ce mai mult pe plan fotbalistic, în timp ce fotbalul din România pare că stagnează sau chiar involuează. CFR Cluj a simțit forța scandinavilor pe pielea ei, în două sezoane consecutive.

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După ce suedezii de la Hacken au demolat-o la general cu 7-3 în stagiunea precedentă, echipa antrenată de Antonio Folha s-a făcut din nou de râs. nereușind să miște plasa lui Haugaard cu nicio ocazie, iar , în exclusivitate pentru FANATIK. Radu Paraschivescu a avut o reacție dură la adresa ardelenilor: „CFR Cluj a fost egala adversarului într-un singur moment, la pauza de hidratare. Mi se pare o problemă care nu ține de mentalitate, ci de demnitate. Oamenii ăștia care se numesc CFR Cluj nu au arătat că au așa ceva, dincolo de comunicare, plasament și așa mai departe. Mă gândesc dacă domnul Folha nu are probleme de comunicare cu jucătorii. Până la pauză, execrabil, ca să fiu blând”, a declarat Radu Paraschivescu la

Nicolae Dică, bulversat de felul în care CFR Cluj a abordat partida cu Tromso

Deși CFR Cluj are în componență jucători cu experiență vastă în cupele europene, unul dintre aceștia fiind Mario Camora, cu peste 90 de partide în competițiile continentale, Nicolae Dică a simțit teamă în jocul ardelenilor. Fostul antrenor al FCSB este de părere că elevii lui Folha ar fi trebuit să abordeze meciul cu mai mult curaj.

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„CFR Cluj a fost foarte slabă în primele 45 de minute. Și cu Alaskhert a început slab. Tromso, de partea cealaltă, știe ce are de făcut. Au marcat un gol, apoi au jucat la fel, să mai marcheze. CFR are în lot jucători cu meciuri în cupe europene, eu nu înțeleg de unde teama aceasta”, a declarat Nicolae Dică pentru sursa citată.