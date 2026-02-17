Radu Paraschivescu, atac la adresa lui Valeriu Iftime după ce patronul FC Botoșani a declarat că a fost membru de partid: „Ar fi cazul să ne amintim exact lucrurile

ADVERTISEMENT

În ultima sa intervenție, Valeriu Iftime a mărturisit că a fost membru de partid în perioada comunistă. Deși patronul FC Botoșani ura Partidul Comunist Român, el a explicat că a fost obligat să adere la acesta pentru a putea studia la facultate. La scurt timp după aceste declarații, Radu Paraschivescu a lansat un atac la adresa omului de afaceri.

Radu Paraschivescu, atac la adresa lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime (65 de ani) a transmis că a fost obligat să adere la Partidul Comunist Român pentru a putea urma studiile universitare. Radu Paraschivescu (65 de ani) a contrazis declarațiile patronului de la FC Botoșani.

Cunoscutul scriitor român a explicat că a studiat în aceeași perioadă cu Valeriu Iftime, însă nu a fost obligat în niciun moment să adere la Partidul Comunist Român. Radu Paraschivescu consideră că omul de afaceri a intrat în PCR de bună voie, și nu pentru a putea accede la facultate.

„Domnul Valeriu Iftime, patronul clubului F.C. Botoşani, declară în cadrul podcastului ‘2 la 1’ al GSP că a fost obligat să se înscrie în Partidul Comunist Român ca să poată ‘studia la facultate’. Aşa o fi fost la Iaşi, n-am de unde să ştiu. Ştiu însă că am exact vârsta lui Valeriu Iftime şi că nu m-a obligat nimeni, la Facultatea de Filologie din Bucureşti, să mă înscriu în PCR.

E adevărat, cei mai mulţi colegi erau membri de partid şi luaseră decizia ‘pentru orice eventualitate’, nu fiindcă ar fi avut vreo cât de mică legătură cu comunismul. M-am numărat printre cei trei absolvenţi din 1984 care n-au vrut să se înscrie şi care n-au păţit nimic din cauza asta. Nici în anii de studenţie, nici la repartiţie, nici după aceea.

Tocmai fiindcă ‘n-aveţi cum să vă daţi seama’, vorba domnului Iftime, ar fi cazul să ne amintim exact lucrurile, spre a nu le lăsa o imagine incorectă celor care vor să ştie cum era pe atunci. Am multe amintiri neplăcute din perioada aceea, dar povestea cu intratul obligatoriu în partid ca să poţi studia la facultate doar asta e: o poveste”, s-a arătat în mesajul postat de Radu Paraschivescu pe rețelele de socializare.

Ce a declarat Valeriu Iftime despre perioada în care a fost membru de partid

Reacția lui Radu Paraschivescu a venit după ce Valeriu Iftime a transmis că a devenit membru de partid în perioada în care studia la Facultatea de Electronică din Iași. Patronul FC Botoșani susține că nu era de acord cu practicile din acea perioadă, , însă nu avea cum să știe că .

„Am învățat foarte bine la școală. Eu am fost cel mai bun UTC-ist, cel mai bun comunist, cel mai bun om de afaceri, cel mai bun… M-au făcut membru de partid în anul întâi de facultate, când se intra foarte greu la facultate. Trebuia medie bună, origine bună și era pentru mine o bucurie senzațională să fiu acolo, lângă profesorii mei. Noi aveam niște profesori care mă electrizau numai când mă apropiam de ei. Pentru că la ședințele de partid eram unul lângă altul.

Dar era o plictiseală de partid, n-aveți cum să vă dați seama ce era! Noi toți uram Partidul Comunist! Dar să stau lângă profesorul meu, hâtru, să ascult câte una de-ale lui… făceau tot felul de glume cu subînțeles despre partid. Era unul care lătra acolo, șeful, dar ceilalți din sală…

Am fost 3 ani membru de partid. Cine spune, de vârsta mea, că a fost la facultate și n-a vrut să fie membru de partid… cred că e unul la mie. Se putea, dar nu te lua nimeni. Domnule, era un fel de standard. Credeam eu la 20 de ani că vine Coposu vreodată, că vine Rațiu să facă revoluție?!”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit .