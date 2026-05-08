Radu Petrescu, back in business! La ce meci a fost delegat după ce a fost iertat de Vassaras

Radu Petrescu revine în arbitrajul din Superligă după aproape trei luni de pauză. Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să îl delege la partida dintre Metaloglobus și Hermannstadt, din etapa a 8-a a play-out-ului.

Radu Petrescu, delegat din nou în SuperLiga

„Centralul” nu a mai condus un meci în Superligă din februarie, după ce mai multe prestații controversate au stârnit reacții puternice din partea cluburilor și a oficialilor din fotbalul românesc. Deciziile sale au fost intens discutate, iar CCA a ales atunci să îl scoată temporar din lotul pentru primele eșaloane, el fiind criticat dur pentru modul în care a influențat decisiv rezultatul partidei .

Arbitrul în vârstă de 42 de ani este unul dintre cei mai experimentați „centrali” români, cu numeroase meciuri conduse atât în Superligă, cât și în competițiile europene organizate de UEFA. De-a lungul carierei, Petrescu a fost delegat inclusiv la partide din Champions League și Conference League. Reapariția lui vine într-un moment tensionat pentru arbitrajul românesc, criticat frecvent în actualul sezon pentru erori și decizii controversate. În ultimele săptămâni, mai multe cluburi au acuzat arbitrajele din play-off și play-out, iar încordarea din jurul brigăzilor a crescut considerabil.

Acum, el va fi responsabil să împartă dreptate la duelul de la Clinceni, dintre Metaloglobus și Hermannstadt, meci care are o importanță uriașă pentru sibieni, care se lupta pentru evitarea retrogradării. Trupa gazdă și-a pierdut acest privilegiu și din punct de vedere matematic nu se mai poate salva, notează .

Radu Petrescu a făcut o greșeală incredibilă în duelul dintre Petrolul și FC Argeș

a fost implicat în cel mai mare scandal din acest sezon din fotbalul românesc. La partida dintre Petrolul și FC Argeș, din runda cu numărul 27 a sezonului regulat, acesta a acordat o lovitură liberă pentru oaspeți în finalul confruntării.

Piteștenii au marcat din centrarea venită, însă arbitrul a fluierat fault în atac încă din momentul în care a plecat centrarea, fără a existat vreun contact care să impună acest lucru. Radu Petrescu a vrut astfel să acopere ceea ce a considerat ca fiind o eroare prin acordarea loviturii libere, însă finalul fazei a fost unul care a produs controversă și nu o rezolvare care să împace pe toată lumea.